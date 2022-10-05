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«Погодите-ка, что тут происходит?»: 18 странноватых фото

«Погодите-ка, что тут происходит?»: 18 странноватых фото

Автор:
05 октября 2022 08:44
Сообщество : Юмор
Метки: животные   забавно   люди   подборка   треш   угар   фото   что тут происходит   
1096
19

В интернете столько всего загадочного и необъяснимого! Некоторые фотографии прямо не дают пользователям пройти мимо, хочется остановиться и спросить, что вообще там происходит. И главное — зачем?

Но, обычно все эти вопросы остаются абсолютно безответными. И, возможно, в этом есть своя прелесть. Некоторые вещи не стоит пытаться понять. Просто смотрите.


Палочками можно есть всё на свете

×
×

Вкусняшка


Зелёная собака


Огонь под юбкой


Нежданчик


Что за чудо инженерной мысли?


Маски? Какие маски?

Кошачий король

Когда собака заняла лошадку

Как говорится, если ваша вечеринка не похожа на эту, даже не смейте меня приглашать.


Ну очень оригинальная горка

Тут могло бы быть место для ваших шуточек

Тостер

А, вот так это делается?

Свет изнутри

Что делают манекены, пока никто не видит

Очень много вопросов

Дети-шины

Высокая мода

А у вас есть подобные странные снимки, которые требуют объяснений? Делитесь в комментариях!

Источник:

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Метки: животные   забавно   люди   подборка   треш   угар   фото   что тут происходит   
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4  комментария
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30
Иваныч 3 часа назад
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3k
вася васильев 56 минут назад
Комментарий к фото
И на Свете, и на Маше, да практически на всех!))))
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238
Flint 2 часа назад
Не ну а что тут такого, у всех котов яйца под хвостом. По крайне мерее до похода к ветеринату...
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