«Погодите-ка, что тут происходит?»: 18 странноватых фото

В интернете столько всего загадочного и необъяснимого! Некоторые фотографии прямо не дают пользователям пройти мимо, хочется остановиться и спросить, что вообще там происходит. И главное — зачем?
Но, обычно все эти вопросы остаются абсолютно безответными. И, возможно, в этом есть своя прелесть. Некоторые вещи не стоит пытаться понять. Просто смотрите.
Палочками можно есть всё на свете
Вкусняшка
Зелёная собака
Огонь под юбкой
Нежданчик
Что за чудо инженерной мысли?
Маски? Какие маски?
Кошачий король
Когда собака заняла лошадку
Как говорится, если ваша вечеринка не похожа на эту, даже не смейте меня приглашать.
Ну очень оригинальная горка
Тут могло бы быть место для ваших шуточек
Тостер
А, вот так это делается?
Свет изнутри
Что делают манекены, пока никто не видит
Очень много вопросов
Дети-шины
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А у вас есть подобные странные снимки, которые требуют объяснений? Делитесь в комментариях!
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АНТИФИШКИ
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