Пользователи сети делятся самыми старыми фото, которые у них есть

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Пользователей сети попросили поделиться самыми старыми фотографиями, которые есть в их семейных коллекциях - и получился настоящий экскурс в историю. Некоторые показали снимки из 1800-х, а другие - из 1950-х. А какие старые фото хранятся в ваших альбомах?
"1916 год. Это моя бабушка, Аннабель. Никогда не встречал ее. Она умерла во время эпидемии испанского гриппа 1918 года"
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"Тюремный магшот моего деда в 1942 году. Он жил в Райнбеке, штат Нью-Йорк, и тогда украл несколько шин из чужого гаража. Позже он пошел воевать"
"Моя прабабушка - справа. Эта фотография была сделана в 1914 году, незадолго до ее смерти. Это единственный снимок, переживший наводнение"
"1904 год, юг Чехии. Моя прабабушка Мария Стахова (посередине), ее мать, отец, брат и сестра"
"Старые фото моих пра-пра-пра-прадедушки и бабушки. Она родилась в 1830 году, а он - в 1838"
"Фото моего пра-пра-прадедушки 1850 года. Он был капитаном, и участвовал в Войне за независимость"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Фото сделано в районе 1907-1925 гг (если судить по фотоателье)