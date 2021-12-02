Пользователи сети делятся самыми старыми фото, которые у них есть

Пользователей сети попросили поделиться самыми старыми фотографиями, которые есть в их семейных коллекциях - и получился настоящий экскурс в историю. Некоторые показали снимки из 1800-х, а другие - из 1950-х. А какие старые фото хранятся в ваших альбомах?

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"1916 год. Это моя бабушка, Аннабель. Никогда не встречал ее. Она умерла во время эпидемии испанского гриппа 1918 года" 0 Источник:

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"Мои прадедушка и прабабушка Джеймс Годдард (1876-1942) И Маргарет Годдард (1877-1948)" 0 Источник:

"Моя бабушка в 1941-ом" 0 Источник:

"Тюремный магшот моего деда в 1942 году. Он жил в Райнбеке, штат Нью-Йорк, и тогда украл несколько шин из чужого гаража. Позже он пошел воевать" 0 Источник:

"Фото моей мамы на плечах ее папы, 1925 год" 0 Источник:

"Снимок моей мамы из 1950-х" 0 Источник:

"Мои прадедушка и прабабушка, конец 1920-х годов" 0 Источник:

Семейная усадьба 1923 года в Миннесоте, США 0 Источник:

"Моя прабабушка - справа. Эта фотография была сделана в 1914 году, незадолго до ее смерти. Это единственный снимок, переживший наводнение" 0 Источник:

"Мой прадедушка (справа) во время учебы в университете" 0 Источник:

Старое семейное фото 0 Источник:

"1904 год, юг Чехии. Моя прабабушка Мария Стахова (посередине), ее мать, отец, брат и сестра" 0 Источник:

"Швейная фабрика прадедушки. Начало 1900-х" 0 Источник:

"Мой папа, 1957 год" 0 Источник:

"Портрет моего прадедушки в конце 1800-х. Северная Ирландия" 0 Источник:

"А вот мой прадедушка из Португалии. 1800-е" 0 Источник:

"А они умели веселиться! Моя бабушка отмечена стрелкой. Фото 1920-х годов, Нидерланды" 0 Источник:

"1911 год, Техас, США. На стульях сидят мой прадед и прапрадедушка" 0 Источник:

"Моя 3-летняя бабушка со своими родителями. 1898 год" 0 Источник:

"Мой папа и его сестра" 0 Источник:

"Мои прабабушка и прадедушка перед отъездом в Австралию из Англии, 1879 год" 0 Источник:

"Мой прадедушка из Венгрии" 0 Источник:

"Техас, 1912-ый год. Мой прадедушка и его семья" 0 Источник:

"Мои прабабушка и прадедушка. 1908 год, Франция" 0 Источник:

"Мой прадед был художником. Вот одна из его работ" 0 Источник:

"Старые фото моих пра-пра-пра-прадедушки и бабушки. Она родилась в 1830 году, а он - в 1838" 0 Источник:

"Фото моего пра-пра-прадедушки 1850 года. Он был капитаном, и участвовал в Войне за независимость" 0 Источник:

"Моя 17-летняя бабушка с подругами. 1918 год" 0 Источник: