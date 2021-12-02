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Пользователи сети делятся самыми старыми фото, которые у них есть

Пользователи сети делятся самыми старыми фото, которые у них есть (30 фото)

Автор:
02 декабря 2021 08:31
Сообщество : Жизнь
Метки: интернет   подборка   ретро   ретро фото   старые фото   форум   фото   фотографии   
1088
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Пользователей сети попросили поделиться самыми старыми фотографиями, которые есть в их семейных коллекциях - и получился настоящий экскурс в историю. Некоторые показали снимки из 1800-х, а другие - из 1950-х. А какие старые фото хранятся в ваших альбомах?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интернет   подборка   ретро   ретро фото   старые фото   форум   фото   фотографии   
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4k
Enigma Kuutar 58 минут назад
При опросе всей родни постановили, что это брат прадеда с сыном.
Фото сделано в районе 1907-1925 гг (если судить по фотоателье)
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26k
Е-Лена Час назад
Некоторые показали снимки из 1800-х, ===== Старейшей фотографией считается снимок 1826 года. Людей же фотографировать стали в 1840-х. После изобретения дагерротипии в 1839 году. Так что - снимков 1800-х просто не существует.
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mercure

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