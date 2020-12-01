30 раскрашенных исторических фото, которые расскажут о событиях прошлого

Колоризация - уникальный метод "раскрашивания" снимков, который дает историческим фотографиям вторую жизнь, и отправляет нас в путешествие во времени. Процесс колоризации может быть трудоемким, но результат определенно стоит того. Посмотрим на некоторые исторические фото, раскрашенные профессионалами и любителями, которые публикуют работы на форуме Reddit.
Японско-американские студенты колледжа во время переезда в лагерь для интернированных. Сакраменто, 1942 год
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Сицилийский фермер показывает американскому солдату, куда отступили немцы, август 1943 года
Американские ветераны гражданской войны бросают цветы с воздуха на Геттисбергское поле боя в честь павших товарищей, 1938 год
Исаак Вудард, награжденный афроамериканский ветеран Второй мировой войны, 12 февраля 1946 года, через несколько часов после увольнения из армии США, подвергся нападению полиции Южной Каролины. Мужчина остался слепым
Немецкие военнопленные в американском лагере во время просмотра фильма о немецких концлагерях 1945 года
Куджо Льюис - единственный оставшийся в живых бывший раб, привезенный в США из Африки, 1931 год
Девочку, выросшую в концлагере, попросили нарисовать "дом" в резиденции для неблагополучных детей, Варшава, Польша, 1948 год
Американский солдат с фотографиями своей возлюбленной, базовый лагерь Чу Чи, Вьетнам, 1968 год
"Селфи", сделанное Эдвардом Мунком после того, как он поступил в психиатрическую клинику в 1905 году
Джон Куинси Адамс (6-й президент США) - первый в истории президент, которого сфотографировали, 1843 год
Фотография Иосифа Сталина, сделанная в 4:31 утра 22 июня 1941 года, когда он сообщил о вторжении немецких войск на территорию СССР. Фотографа попросили уничтожить снимок, но он сохранил его
Молодая женщина обнимает американского солдата на железнодорожной станции в Нью-Хоупе, штат Коннектикут, 1945 год
Источник: — переведено специально для fishki.net
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- А продолжение будет?
Эмоции читаются на многих лицах.
И как везде есть люди которые ужасаются увиденным (не говорю, что они были в неведении), а есть те, кто с удовольствием пошел бы ещё дальше.