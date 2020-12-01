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30 раскрашенных исторических фото, которые расскажут о событиях прошлого

30 раскрашенных исторических фото, которые расскажут о событиях прошлого (31 фото)

Автор:
01 декабря 2020 11:09
Сообщество : ФотоМир
Метки: колоризация   колоризация фотографий   прошлое   ретро   ретро фото   события   старые фото   фото   
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31
Колоризация - уникальный метод "раскрашивания" снимков, который дает историческим фотографиям вторую жизнь, и отправляет нас в путешествие во времени. Процесс колоризации может быть трудоемким, но результат определенно стоит того. Посмотрим на некоторые исторические фото, раскрашенные профессионалами и любителями, которые публикуют работы на форуме Reddit.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: колоризация   колоризация фотографий   прошлое   ретро   ретро фото   события   старые фото   фото   
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5  комментариев
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9k
Eltiftel 2 часа назад
Кто-то из толпы:

- А продолжение будет?
Кто-то из толпы: - А продолжение будет?
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1k
Олег Eltiftel Час назад
Внимательно смотрел на лица солдат.
Эмоции читаются на многих лицах.
И как везде есть люди которые ужасаются увиденным (не говорю, что они были в неведении), а есть те, кто с удовольствием пошел бы ещё дальше.
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6k
dikijjim Полчаса назад
а солдатам вермахта и в правду не говорили ничего о массовых убийствах и лагерях смерти, они об этом ничего не знали.
а солдатам вермахта и в правду не говорили ничего о массовых убийствах и лагерях смерти, они об этом ничего не знали.
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6k
dikijjim Полчаса назад
многие из них по письмам под Москвой вообще наивно надеялись о мире Гитлера со Сталиным и войне против Англии и США как союзники.
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