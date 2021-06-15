Ретро-снимки Европы 1980-х годов

Что происходило в Европе в 80-х? Польский профсоюз "Солидарность" и его лидер Лех Валенса стали известны по всему миру после антикоммунистических забастовок на Гданьской судоверфи в 1980 году. Греция стала десятым членом ЕС, а за ней - Испания и Португалия. В 1986 году был подписан Единый европейский акт о формировании Единого рынка в рамках ЕС. А в 1989 году началось разрушение Берлинской стены. Эти фото от paul_3747 показывают будни Европы в эти годы.

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Кирхберг, Австрия, 1984 год 0 Источник:

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София, Болгария, 1984 0 Источник:

Брюгге, Бельгия, апрель 1984 года 0 Источник:

София, Болгария, 1984 0 Источник:

Дубровник, Хорватия, 1984 0 Источник:

Раннее утро в Кембридже, Англия, 1983 0 Источник:

Дуврский замок, графство Кент, Англия, январь 1984 0 Источник:

Лондон, Англия, 1984 0 Источник:

Лондон, Англия, 1984 0 Источник:

Станция Паддингтон, Лондон, 1984 0 Источник:

Район Паддингтон, Лондон, 1983 0 Источник:

Пикадилли-сёркус, Лондон, 1984 0 Источник:

Прад-стрит, Лондон, 1983 0 Источник:

Паб на центральной улице Стрэнд, Лондон, декабрь 1983 0 Источник:

Церковь Святого Мартина, Лондон, 1984 0 Источник:

Тауэрский мост, Лондон, декабрь 1983 0 Источник:

Район Вуд Грин, Лондон, 1986 0 Источник:

Стоунхендж, 1984 0 Источник:

Париж, февраль 1984 года 0 Источник:

Собор Парижской Богоматери, Париж, февраль 1984 0 Источник:

Статуя Венеры Милосской, Лувр, 1984 0 Источник:

Вид с Эйфелевой башни, Париж, 1984 0 Источник:

Пон-дю-Гар, Франция, 1984 0 Источник:

Сен-Жан-д'Анжели, Франция, 1984 0 Источник:

Концентрационный лагерь Дахау, Германия, 1984 0 Источник:

Афины, Греция, 1984 0 Источник:

Мост Понте-Веккьо, Флоренция, Италия, 1984 0 Источник:

Помпеи, Италия, 1984 0 Источник:

Колизей, Рим, 1984 0 Источник:

Пизанская башня, Италия, 1984 0 Источник:

Венеция, Италия, 1984 0 Источник:

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Венеция, Италия, 1984 0 Источник:

Амстердам, Нидерланды, 1984 0 Источник:

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Амстердам, январь 1984 0 Источник:

Эдинбург, Шотландия, декабрь 1984 0 Источник:

Барселона, Испания, 1984 0 Источник:

Интерлакен, Швейцария, 1984 0 Источник:

Собор Святой Софии, Стамбул, Турция, 1984 0 Источник:

Гейдельберг, Германия, 1984 0 Источник:

Мюнхен, Германия, 1984 0 Источник: