Ретро-снимки Европы 1980-х годов

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Что происходило в Европе в 80-х? Польский профсоюз "Солидарность" и его лидер Лех Валенса стали известны по всему миру после антикоммунистических забастовок на Гданьской судоверфи в 1980 году. Греция стала десятым членом ЕС, а за ней - Испания и Португалия. В 1986 году был подписан Единый европейский акт о формировании Единого рынка в рамках ЕС. А в 1989 году началось разрушение Берлинской стены. Эти фото от paul_3747 показывают будни Европы в эти годы.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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