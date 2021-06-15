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Ретро-снимки Европы 1980-х годов

Ретро-снимки Европы 1980-х годов (45 фото)

Автор:
15 июня 2021 18:43
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   европа   мир   редкие фото   ретро   ретро фото   фото   фотографии   
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Что происходило в Европе в 80-х? Польский профсоюз "Солидарность" и его лидер Лех Валенса стали известны по всему миру после антикоммунистических забастовок на Гданьской судоверфи в 1980 году. Греция стала десятым членом ЕС, а за ней - Испания и Португалия. В 1986 году был подписан Единый европейский акт о формировании Единого рынка в рамках ЕС. А в 1989 году началось разрушение Берлинской стены. Эти фото от paul_3747 показывают будни Европы в эти годы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в мире   европа   мир   редкие фото   ретро   ретро фото   фото   фотографии   
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Andiks Час назад
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