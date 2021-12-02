В Татарстане пьяный мужчина обиделся на отказ в знакомстве и разгромил салон сотовой связи

До чего ж меркантильные женщины пошли! Ни в какую не хотят знакомиться с пьяным безработным и ранее судимым. Ну как тут не рассердиться?!
Житель Бугульмы чрезвычайно расстроился, когда узнал, что продавец за стойкой магазина не собирается с ним знакомиться поближе. Он впал в ярость и стал метать в обидчицу все, что подвернулось под руку - в частности, дорогущий принтер стоимостью около 300 тысяч рублей.
После этого незадачливый Казанова покинул недружелюбное место, однако запись с камер наблюдения помогла полицейским установить личность бузотера. Им оказался нигде не работающий и ранее судимый 28-летний бугульминец. Теперь ему светит близкое знакомство и продолжительное общение с господами в погонах. Это, конечно, не девушки, но на внимание к его персоне мужчина может однозначно рассчитывать.
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Бугульминца доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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а за одно и трахнуть тебя, тут же, не отходя от кассы, отдашься ему? тебе в лом что-ли?