В Татарстане пьяный мужчина обиделся на отказ в знакомстве и разгромил салон сотовой связи

Житель Бугульмы чрезвычайно расстроился, когда узнал, что продавец за стойкой магазина не собирается с ним знакомиться поближе. Он впал в ярость и стал метать в обидчицу все, что подвернулось под руку - в частности, дорогущий принтер стоимостью около 300 тысяч рублей.

После этого незадачливый Казанова покинул недружелюбное место, однако запись с камер наблюдения помогла полицейским установить личность бузотера. Им оказался нигде не работающий и ранее судимый 28-летний бугульминец. Теперь ему светит близкое знакомство и продолжительное общение с господами в погонах. Это, конечно, не девушки, но на внимание к его персоне мужчина может однозначно рассчитывать.