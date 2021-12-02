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В Татарстане пьяный мужчина обиделся на отказ в знакомстве и разгромил салон сотовой связи

В Татарстане пьяный мужчина обиделся на отказ в знакомстве и разгромил салон сотовой связи (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 декабря 2021 07:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Связной   бугульма   видео   дебошир   девушки   разгром   
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До чего ж меркантильные женщины пошли! Ни в какую не хотят знакомиться с пьяным безработным и ранее судимым. Ну как тут не рассердиться?!

Житель Бугульмы чрезвычайно расстроился, когда узнал, что продавец за стойкой магазина не собирается с ним знакомиться поближе. Он впал в ярость и стал метать в обидчицу все, что подвернулось под руку - в частности, дорогущий принтер стоимостью около 300 тысяч рублей.

После этого незадачливый Казанова покинул недружелюбное место, однако запись с камер наблюдения помогла полицейским установить личность бузотера. Им оказался нигде не работающий и ранее судимый 28-летний бугульминец. Теперь ему светит близкое знакомство и продолжительное общение с господами в погонах. Это, конечно, не девушки, но на внимание к его персоне мужчина может однозначно рассчитывать.


Бугульминца доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Метки: Связной   бугульма   видео   дебошир   девушки   разгром   
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28k
АнтонПолднев 2 часа назад
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11k
Проктолог-иллюзионист Полминуты назад
Это вот тот, вроде, Кэнон, который в конце полетел, 300 тысяч стоит?
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19k
BiZ 12 минут назад
28! ну и муьлан..
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7k
Мистер Фикс 15 минут назад
У него встал вопрос
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1k
rezus_44 Полчаса назад
какой нежный ёпта )) Завтра будем смотреть видео как он будет жевать сопли и извиняться )) Чмошник
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21k
pssst 44 минуты назад
Нормально так принтеру ценник нарисовали...
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914
Ksenia2 Час назад
Просто вернется в свою привычную среду обитания.
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60
В-ий 2 часа назад
вычесть ущерб у нее из зарплаты как у виновницы! че, в лом было познакомица?
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