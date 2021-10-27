FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 3404 поста • 1093 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Украинки с голой грудью вышли на борьбу с "тарифным геноцидом" населения

Украинки с голой грудью вышли на борьбу с "тарифным геноцидом" населения (5 фото)

Автор:
27 октября 2021 08:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: активисты   акция   видео   девушки   политика   тарифы   украинцы протестуют   
530
5

Немногочисленная группа активисток обнажилась перед Радой, требуя отмены тарифов на все коммунальные услуги.

Что характерно - мужчины, присутствовавшие на акции 26 октября, не оголялись. Зато женщины из организации "Защита обычных людей" были настроены серьезно.


"Немедленно отменить тарифы на все коммунальные услуги и перевести деньги по счетам за газ, горячую и холодную воду, электроэнергию", – зачитал требование один из участников мероприятия, после чего дамы в веночках лихо сняли с себя верхнюю одежду.


Полицейские попытались было воспрепятствовать оголению и даже набрасывали пальтишки на полуобнаженных активисток, но их защитники из народа требовали оставить все как есть. И правда, как же еще бороться с повышенными тарифами?


После небольшой потасовки протестующих увезли в участок.


Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: активисты   акция   видео   девушки   политика   тарифы   украинцы протестуют   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
14
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Patmaz Час назад
Тема сисек раскрыта не полностью
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
58k
Александр Ломовицкий 5 минут назад
вот у хохлушек менталитет - чуть что снимай лифчик показывай сиськи ! шлюхи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей 11 минут назад
Прикольно,но факт остаётся фактом,они там хоть как то протестуют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Боцман 16 минут назад
ну вот это вот все что они могут .... ну или голую жопу еще показать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
KOSTELLO Полчаса назад
"Зато женщины из организации "Защита обычных людей" были настроены серьезно."

Ну так в Польшу на заработки не пустили, а в Украине на трассе, видимо, голяк
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Kucher Час назад
А если со зрением проблемы, можно подойти и пощупать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
aalexey3 Час назад
А дедок молодец! Чуть полицаев не загрыз: "Вы не имеете право", и всё тут! А сам бочком, бочком всё ближе и ближе к девушкам...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Кенвуд Час назад
Внимание мужчин привлекли, если задача состояла в этом - то она выпонена
. Теперь буду более внимательно следить за девушками с венками, т.к без венков не раздеваются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
leugene Час назад
Увезли на субботник?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Lev Asriev Час назад
Есть поговорка-"свинья грязь найдет". Так и эти майданутые всегда найдут повод обнажить свои дойки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Эти удивительные роботы: танцовщицы, повара, продавцы. Чего ждать дальше? Эти удивительные роботы: танцовщицы, повара, продавцы. Чего ждать дальше? В Сочи проводится второй этап Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» В Сочи проводится второй этап Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» "Они были невероятными!" Забытая девичья рок-банда, которая задавала жару в начале 1970-х "Они были невероятными!" Забытая девичья рок-банда, которая задавала жару в начале 1970-х "Батарейки разрядились?": пользователи Сети гадают, что приключилось с президентом США "Батарейки разрядились?": пользователи Сети гадают, что приключилось с президентом США Самойлов из "Агаты Кристи" со сцены обматерил либералов, "Ельцин Центр" и представителей ЛГБТ Самойлов из "Агаты Кристи" со сцены обматерил либералов, "Ельцин Центр" и представителей ЛГБТ Путин объявил первую неделю ноября нерабочей Путин объявил первую неделю ноября нерабочей
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

7889



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Фотографии, которые во всей красе покажут мощную и немного пугающую сторону природы
4
36
Фотографии, которые во всей красе покажут мощную и немного пугающую сторону природы
В Тюмени женщина самостоятельно разобралась с нелегальным игровым автоматом
0
66
В Тюмени женщина самостоятельно разобралась с нелегальным игровым автоматом
Набирающие популярность в сообществах
Знаменитые люди, которых похоронили преждевременно
0
18
Знаменитые люди, которых похоронили преждевременно
Джазмен
0
1
Джазмен
Человек, обманувший смерть. История солдата, выжившего с пулей во лбу (3 фото)
Человек, обманувший смерть. История солдата, выжившего с пулей во лбу (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сёмочке было таки всё равно вылетит уже птичка или нет.
3
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#дтп#аварии#Россия#автомир#интересное#в мире#дети#сарказм
#фото#Ynews#люди#животные#кино#фильм#полиция#актеры#картинки#СССР
#факты#прикол#подборка#авто аварии#автомобили#история#фотографии#страна#приколы#познавательно

На что жалуетесь?

Вернуться