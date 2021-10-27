Украинки с голой грудью вышли на борьбу с "тарифным геноцидом" населения

Немногочисленная группа активисток обнажилась перед Радой, требуя отмены тарифов на все коммунальные услуги.
Что характерно - мужчины, присутствовавшие на акции 26 октября, не оголялись. Зато женщины из организации "Защита обычных людей" были настроены серьезно.
"Немедленно отменить тарифы на все коммунальные услуги и перевести деньги по счетам за газ, горячую и холодную воду, электроэнергию", – зачитал требование один из участников мероприятия, после чего дамы в веночках лихо сняли с себя верхнюю одежду.
Полицейские попытались было воспрепятствовать оголению и даже набрасывали пальтишки на полуобнаженных активисток, но их защитники из народа требовали оставить все как есть. И правда, как же еще бороться с повышенными тарифами?
Источник:
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Ну так в Польшу на заработки не пустили, а в Украине на трассе, видимо, голяк