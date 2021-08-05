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"Похлопайте! Бараны!": авиапассажира сняли с рейса за отказ надеть маску

"Похлопайте! Бараны!": авиапассажира сняли с рейса за отказ надеть маску (6 фото + 2 видео)

Автор:
05 августа 2021 11:49
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: авиа   антимасочник   видео   дебошир   маска   пассажир   рейс   
2580
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"Герой сопротивления" задержал рейс, не желая показывать посадочный талон и надевать маску. А всех остальных пассажиров обозвал баранами.

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Метки: авиа   антимасочник   видео   дебошир   маска   пассажир   рейс   
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−62
пальмовое масло 2 часа назад
РЕБЯТА!!! не забываем носить масочки, мыть руки, вакцинироваться спутником, голосовать за единую россию
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6k
Кружок 17 минут назад
Не понял НИХРЕНА ...
Куча народу БЕЗ масок (либо надетых на подбородок) убеждает чувака надеть маску.
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6k
Шурави 18 минут назад
Это обычно конченые люди с такими принципами, да и в чём тут принцип.
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67k
Пётровыч 20 минут назад
Так трудно посидеть в маске? Прямо принцип какой то?
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1k
Moon24 20 минут назад
У него вид явно больного человека , в психушке ему лучше будет
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3k
Иван 23 минуты назад
Быдло.
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13k
alexis Полчаса назад
А маски на подбородках считаются надетыми?
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4k
tamin Полчаса назад
Да надо было его вывести из самолёта после взлёта. Таким дебилами не докажешь
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1k
Уставший кот Полчаса назад
Как-то летел из Иркутска в Екатеринбург, пролетающим попутным самолетом. Там подобный пассажир, напитый в г.вно, начал орать, что мы все умрем... короче, перепилку поймал. Его терпели минут 5, потом мужчина с переднего ряда встал, всёк в табло, угомонил надолго. Полет прошел без проблем.
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25k
Григорий 36 минут назад
Я не антимасочник или антипрививочник. Но мозг мне пока не отшибли, потому мысли...
--
Давайте посмотрим на ситуацию под другим углом - в маске трудно дышать, от нее жарко, потеешь. Очки запотевают. В конце концов неудобно и уши выглядят смешно - растопыренные лопухи.
Все говорят, что носить маску это "уважение к окружающим". А давайте уважать не только окружающих, но начнем с себя! Пойдите навстречу этому мужику и не заставляйте его делать над своим организмом то, что ему неприятно. Это ведь будет уважение к нему?
У вас есть привика, вы носите маску и перчатки. Для чего вам надо надеть маску на этого мужика? Что это вам даст?
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55k
Нанук Паналык 37 минут назад
Бл*ть,да там пол самолета без масок!

Но синяк долпаеп!
Я недавно летел из Греции.Купил колу,и три часа пил её!Никто слова не сказал...
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4k
Дарвин и аморальная премия 54 минуты назад
Правильно сделал,он еще раз доказал,что вирус-это мировой заговор и Билл Гейтс уже чипировал почти половину мирового населения
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14k
Мария Коненкова 58 минут назад
Посмотрела первые 12 секунд: в кадре сидят двое с масками на подбородке и одна с маской, спущенной с носа, при этом они указывают пальцами на мужика, который не морочился и просто её не надел. Я не антимасочник, отнюдь нет, но, блин... в чужом глазу соринку видим? уверена, снимавший видео тоже был в маске на подбородке, и весь салон, включая бортпроводников, это полностью устраивало.
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6k
КОСТЯН Час назад
На видео барана увидел только одного... Этот ТипиТип из тех, кто встанет в очередь в туалет, психанет и в знак протеста, на зло всей очереди насрёт себе в штаны. И будет счастлив, что отомстил проклятым баранам
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34k
Alex Час назад
Баран упоротый...
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264
Сергій Мазуренко Час назад
время рассудит а суд засудит
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2k
Ivan Час назад
Просят-надену, не просят, в мыслях не будет.
В магазинах уже давно этой херни не просят.
Но в кармане дежурная болтается, пылится.
Сам штрафа не боюсь, но организацию оштрафовать могут, чего их подставлять? Только один раз скандал был. В макдачине взял воду, жиробас-продаван ее выдал. Я ее придвинул к себе, снял перчатку, а этот гандон ее спрятал, типа, без перчаток забирать нельзя.
А забрал я в перчатке, все, дальше не его собачье дело.
Перчатку надел, в рожу ему колу вылил, ибо нехер чужое своими сальными пальчиками хватать.
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6k
кот базилий Час назад
Дятел показал что он баран, браво!!!!
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9k
harlamov Час назад
Ну а что и кому этот "не баран" доказал?
Ладно бы реально поступок совершил...
А так мог бы и без трусов на рейс прийти и доказывать, что так надо всем поступать.
Где борьба с системой или характер?
Просто какое-то избалованное провинциальное быдло.
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1k
zu4ara 2 часа назад
пешеход
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7k
Перст Указующий 2 часа назад
а чё полиция так далеко - целых 40 минут? или они по пути с другими инакомыслящими боролись?
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