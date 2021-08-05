"Похлопайте! Бараны!": авиапассажира сняли с рейса за отказ надеть маску

Среди пользователей Сети нашлись и поддержавшие принципиального безмасочника. Правда, почему все остальные пассажиры были вынуждены страдать из-за личной позиции одного инакомыслящего, непонятно. Ведь приобретая билет, пассажир соглашается с правилами перевозчика. А доказывать свою принципиальность лучше все-таки в другом месте и не во время полета. А как вы считаете, уважаемые фишкяне?