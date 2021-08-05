"Похлопайте! Бараны!": авиапассажира сняли с рейса за отказ надеть маску

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"Герой сопротивления" задержал рейс, не желая показывать посадочный талон и надевать маску. А всех остальных пассажиров обозвал баранами.
Если на борту самолета попадется антимасочник - жди беды. По крайней мере, рейс вовремя не вылетит. Пассажирам рейса сообщением "Москва-Ульяновск" пришлось ожидать около 40 минут приезда полиции из-за одного такого принципиального гражданина.
Люди даже зааплодировали, когда "революционера" под белы рученьки выводили из салона. Покидать самолет ему пришлось в сопровождении полицейских. На прощанье мужчина заявил, что "время всех рассудит" и обозвал законопослушных граждан баранами. Теперь герою грозит солидный штраф и административный арест. Оно того стоило?
Реакция соцсетей
Среди пользователей Сети нашлись и поддержавшие принципиального безмасочника. Правда, почему все остальные пассажиры были вынуждены страдать из-за личной позиции одного инакомыслящего, непонятно. Ведь приобретая билет, пассажир соглашается с правилами перевозчика. А доказывать свою принципиальность лучше все-таки в другом месте и не во время полета. А как вы считаете, уважаемые фишкяне?
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Куча народу БЕЗ масок (либо надетых на подбородок) убеждает чувака надеть маску.
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Давайте посмотрим на ситуацию под другим углом - в маске трудно дышать, от нее жарко, потеешь. Очки запотевают. В конце концов неудобно и уши выглядят смешно - растопыренные лопухи.
Все говорят, что носить маску это "уважение к окружающим". А давайте уважать не только окружающих, но начнем с себя! Пойдите навстречу этому мужику и не заставляйте его делать над своим организмом то, что ему неприятно. Это ведь будет уважение к нему?
У вас есть привика, вы носите маску и перчатки. Для чего вам надо надеть маску на этого мужика? Что это вам даст?
Если мне неудобно, то хоть затявкайтесь.
Но синяк долпаеп!
Я недавно летел из Греции.Купил колу,и три часа пил её!Никто слова не сказал...
правильно, эти двое/трое в месте, куда им надо, а герой погулял по полиции, судам и будет платить штраф. а следовательно, человека напрягает не маска, а что его заставляют, такой некий противосистемщик, а как правило это не далекого ума люди.
реальные противосистемщики действуют втихую, а на людях показывают лояльность режиму и системе. а тут он сам "баран"
В магазинах уже давно этой херни не просят.
Но в кармане дежурная болтается, пылится.
Сам штрафа не боюсь, но организацию оштрафовать могут, чего их подставлять? Только один раз скандал был. В макдачине взял воду, жиробас-продаван ее выдал. Я ее придвинул к себе, снял перчатку, а этот гандон ее спрятал, типа, без перчаток забирать нельзя.
А забрал я в перчатке, все, дальше не его собачье дело.
Перчатку надел, в рожу ему колу вылил, ибо нехер чужое своими сальными пальчиками хватать.
Ладно бы реально поступок совершил...
А так мог бы и без трусов на рейс прийти и доказывать, что так надо всем поступать.
Где борьба с системой или характер?
Просто какое-то избалованное провинциальное быдло.