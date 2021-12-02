15 исторических фактов, которые позволяют взглянуть на время под другим углом

В этом, казалось бы, совершенно безумном предположении сочетаются сразу три факта. Во-первых, военно-феодальное сословие самураев было упразднено лишь в 1868 году, во время реставрации Мэйдзи. При этом первый факсимильный аппарат изобрели еще в 1843 году — «электрический печатный телеграф» Александра Бейна был предшественником факса, который мы используем до сих пор. И наконец, Авраам Линкольн был убит в Театре Форда в Вашингтоне 15 апреля 1865 года. Так что у самураев было 22 года на то, чтобы отправить весточку американскому президенту.