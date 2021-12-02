15 исторических фактов, которые позволяют взглянуть на время под другим углом

Казалось бы, казнь с использованием гильотины — это что-то из совсем далекого прошлого. А ведь ее отменили в тот же год, когда вышли первые «Звездные войны»! Не верится? А это только цветочки: в этой подборке найдутся не менее безумные факты, которые переворачивают с ног на голову то, как мы воспринимаем время.
1. В теории, граф Дракула мог пить Кока-Колу, носить джинсы Levi’s и покупать товары Nintendo
Граф Дракула был главным героем романа Брэма Стокера «Дракула», опубликованного в 1897 году. В 1897 году уже существовали компании Coca-Cola, Levi Strauss & Co. и Nintendo. Coca-Cola была основана в 1886 году, Levi Strauss & Co. изобрела синие джинсы в 1873 году, а в 1889 году появилась компания Nintendo (но до приставок ей еще было далеко).
Цивилизацию майя называют древней цивилизацией, но на самом деле она все еще существовала во время образования большинства из 13 американских колоний. Тайясаль, последний город-государство майя, пал в 1697 году. К тому моменту уже были основаны все американские колонии, за исключением Джорджии. Первая, Вирджиния, была основана в 1607 году, а последняя — в 1732.
Джеймс Эрл Картер-младший, рожденный 1 октября 1924 года, был 39-м президентом Соединенных Штатов, но первым президентом, родившимся в больнице. Как ни странно, не все преемники Картера родились в больнице, включая Рональда Рейгана и Джорджа Буша-старшего. Более того, как минимум семь американских президентов появились на свет в бревенчатых домах, и это больше, чем родилось в больницах.
Гарвард, основанный в 1636 году — один из самых уважаемых университетов в мире, однако математический анализ в нем начали преподавать далеко не сразу, поскольку Исаак Ньютон изобрел новое исчисление только в 1665 году. То есть, Гарвард к тому моменту существовал уже почти 30 лет.
Джордж Вашингтон не подозревал о существовании динозавров. Первый американский президент умер 14 декабря 1799 года — за 25 лет до того, как Уильям Бакленд дал научное имя первому динозавру в 1824 году.
Считается, что последние шерстистые мамонты умерли в 1650 году до нашей эры на острове Врангеля. Великая пирамида в Гизе к тому моменту просуществовала уже 1000 лет.
10 января 1863 года в Лондоне, Англия, открылась первая в мире подземная железная дорога. Деревянные вагоны с газовым освещением, буксируемые паровозами, ходили между Паддингтоном и Фаррингдоном. Тем временем в Америке только-только была принята Прокламация об освобождении рабов, и все еще шла гражданская война.
10 сентября 1977 года Хамиду Джандуби казнили на гильотине в марсельской тюрьме за убийство его бывшей возлюбленной Элизабет Буске. На следующий день, 11 сентября 1977 года, на кинофестивале в Довиле состоялась французская премьера фильма «Звездные войны: Эпизод IV. Новая надежда». Джандуби был последним человеком в Европе, приговоренным к казни путем отсечения головы.
Матильда МакКрир, попавшая в Америку в результате трансатлантической работорговли на корабле «Клотильда», умерла в 1940 году в возрасте 83 лет. Матильда родилась в 1857 году в Нигерии и была доставлена в Мобил, штат Алабама, в возрасте двух лет. После отмены рабства в 1865 году она стала издольщиком и продолжила работать в Алабаме вместе со своей матерью и сестрой.
Альбом Dark Side Of The Moon вышел 1 марта 1973 года, а Пикассо скончался чуть больше месяца спустя, 8 апреля 1973 года. Альбом мгновенно стала хитом, так что вполне возможно, что Пикассо услышал пару песен перед смертью.
Тупак Шакур был одним из самых выдающихся рэперов 90-х, и его музыку любят до сих пор. В 1991 году (или 30 лет назад) Тупак выпустил свой дебютный альбом 2Pacalypse Now, но всего пять лет спустя, 13 сентября 1996 года, 25-летний музыкант был убит. Получается, что Тупак прожил меньше, чем существует его дебютный альбом.
Руби Бриджес была первой афроамериканкой в южных штатах США, записавшейся в школу для белых в рамках десегрегации. Она запечатлена на знаменитой фотографии, на которой идет в школу в сопровождении четырех федеральных маршалов, и на картине Нормана Роквелла «Проблема, с которой все мы живем» 1960 года. Сейчас Руби 67 лет, она активист и рассказывает о своем опыта в социальных сетях, включая Instagram.
В этом, казалось бы, совершенно безумном предположении сочетаются сразу три факта. Во-первых, военно-феодальное сословие самураев было упразднено лишь в 1868 году, во время реставрации Мэйдзи. При этом первый факсимильный аппарат изобрели еще в 1843 году — «электрический печатный телеграф» Александра Бейна был предшественником факса, который мы используем до сих пор. И наконец, Авраам Линкольн был убит в Театре Форда в Вашингтоне 15 апреля 1865 года. Так что у самураев было 22 года на то, чтобы отправить весточку американскому президенту.
14. Оксфордский университет старше Америки, английского языка, цивилизации ацтеков и Великой хартии вольностей
Оксфордский университет — старейший университет англоязычного мира. Мы не знаем точно, когда был основан университет, но к 1096 году в нем в той или иной форме уже проходили занятия. Это означает, что Оксфордский университет почти на 700 лет старше Америки, на 400 лет старше английского языка, на 200 лет старше цивилизации ацтеков и на 100 лет старше Великой хартии вольностей.
В английском есть такое выражение — «лучшее, что случалось после изобретения хлеба в нарезке». Так вот, оказывается, что на самом деле хлеб в нарезке — это лучшее, что случалось после рождения Бетти Уайт! 7 июля 1928 года пекарня в Чилликоте, штат Миссури, первой выставила на продажу хлеб в нарезке. Для этого в пекарне использовали автоматическую хлеборезку, изобретенную Отто Фредериком Роведдером. Актриса Бетти Уайт родилась 17 января 1922 года, то есть получается, что она аж на шесть лет старше хлебной нарезки.
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