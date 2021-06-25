35 странных и интересных исторических фактов

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Реальная жизнь зачастую оказывается диковиннее вымысла, и популярный аккаунт в Twitter «Странная история» тому доказательство. Вот тридцать самых удивительных и необычных фактов из мировой истории.
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Или кто то всетаки не от обезьян произошел.
Капуцин, от итальянского cappucio = капюшон. Монахи ордена капуцинов носили коричневые рясы с капюшоном.