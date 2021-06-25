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35 странных и интересных исторических фактов

35 странных и интересных исторических фактов (36 фото)

Автор:
25 июня 2021 08:09
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   интересное   история   познавательно   факты   хочу все знать   
2925
36

Реальная жизнь зачастую оказывается диковиннее вымысла, и популярный аккаунт в Twitter «Странная история» тому доказательство. Вот тридцать самых удивительных и необычных фактов из мировой истории.

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Метки: Исторические факты   интересное   история   познавательно   факты   хочу все знать   
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3k
Горожанин 2 часа назад
Додурачился Николай 2.
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10k
paranoid 19 минут назад
Так чему именно они возмущались? Просто не нравилось видеть что-либо помимо текста в журнале?

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91
Netroj Полчаса назад
А изображению человека из кости мамонта точно 25т лет?
Или кто то всетаки не от обезьян произошел.
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27k
Aleks Полчаса назад
100 лет прошло, как две партии сидели у власти так и сидят... Демократия...

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543
Игорь Меншиков Полчаса назад
Мдаа не доработка вышла у немцев, скорей всего необезлавливало, а шею сворачивало
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5k
Nikolay 37 минут назад
Жителям Можайска на заметку - ниже по течению Москва...
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2k
Frank Borman 55 минут назад
34.
Капуцин, от итальянского cappucio = капюшон. Монахи ордена капуцинов носили коричневые рясы с капюшоном.
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14k
Corvus Corax Час назад
27. Чушь.
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