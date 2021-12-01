Сработал принцип домино: историк спрогнозировал, что нас ждет в ближайшие годы

- Чтобы "покончить" с Европой, достаточно 50 миллионов мигрантов. Ситуация с заселением ими севера США и Европы будет продолжаться. Это изменит облик этих стран. В России тоже много мигрантов, но у нас, в отличие от Европы и США, никто не вбивает в головы людям, что они должны испытывать чувство вины перед мигрантами.

- В 2018 г. в Санта-Фе состоялась закрытая конференция под эгидой Агентства по национальной безопасности США. На ней обсуждались четыре сценария мирового развития: оптимальный (человечество сможет преодолеть ту ситуацию, в которую оно попало), революционный (человечество не только сможет преодолеть, но и совершить революционный прорыв в будущем), катастрофический и антропологический.

Первые два сценария участниками были отвергнуты из-за крайне низкой интеллектуально-волевой планки нынешней элиты. За возможность третьего сценария высказалось 55% участников. То есть, ими было признано, что капитализм завёл человеческую цивилизацию в тупик, а значит, трудящимся массам придётся самим искать выход из тупика и не допустить катастрофы, в которой может погибнуть всё человечество.