Сработал принцип домино: историк спрогнозировал, что нас ждет в ближайшие годы

Андрей Фурсов рассказал, почему возвращения к старому уже не будет, какой из четырёх сценариев развития планеты выберет мировая элита и как России не только выжить, но и сыграть во всем этом ключевую роль. Мы решили привести здесь самые интересные тезисы этого эксперта.
- Сработал принцип домино. "Корона" - это только начало, это триггер, это спусковой крючок. Возвращения к старому уже не будет, к этому все давно шло. Сейчас мы наблюдаем деградацию управленческих структур во всем мире.
- Петр Турчин (сын известного диссидента Турчина, который вместе с Сахаровым и Медведевым когда-то обращался к советскому правительству) еще в 2010 году написал, что нас ждут "ревущие 2020-е". Бжезинский незадолго до смерти написал: "Хаос в мире будет до 2026 года", - это он большой оптимист.
- Специалист по экономической истории Дэвид Бейкер писал, когда ковида еще не было: у человечества 2020-х годов одна задача - просто выжить. Нас ждут: застой в заработной плате, падение уровня жизни для нижних и средних классов, усиление неравенства в уровне благосостояния, новые бунты и восстания, политическая поляризация в большинстве стран мира. Мы увидим раздел мира на новые союзы и блоки. Существует также вероятность триггерного события, который положит начало крайнему насилию.
- Чтобы "покончить" с Европой, достаточно 50 миллионов мигрантов. Ситуация с заселением ими севера США и Европы будет продолжаться. Это изменит облик этих стран. В России тоже много мигрантов, но у нас, в отличие от Европы и США, никто не вбивает в головы людям, что они должны испытывать чувство вины перед мигрантами.
- В 2018 г. в Санта-Фе состоялась закрытая конференция под эгидой Агентства по национальной безопасности США. На ней обсуждались четыре сценария мирового развития: оптимальный (человечество сможет преодолеть ту ситуацию, в которую оно попало), революционный (человечество не только сможет преодолеть, но и совершить революционный прорыв в будущем), катастрофический и антропологический.
Первые два сценария участниками были отвергнуты из-за крайне низкой интеллектуально-волевой планки нынешней элиты. За возможность третьего сценария высказалось 55% участников. То есть, ими было признано, что капитализм завёл человеческую цивилизацию в тупик, а значит, трудящимся массам придётся самим искать выход из тупика и не допустить катастрофы, в которой может погибнуть всё человечество.
За возможность четвёртого сценария высказались 25% участников.
По словам Фурсова, антропологический сценарий - это когда верхи будут жить по 120-140 лет в экологически чистых анклавах, питаться естественной здоровой пищей, а низы будут жить столько, сколько получится, питаться во многом искусственной и крайне нездоровой пищей. Общество распадётся на две касты: касту хозяев мира и касту прислуги.
Капиталистическая элита готовилась к провозглашению пандемии, чтобы начать управлять всем человечеством. Еще в октябре 2019 г., когда о пандемии ничего не было известно, состоялась конференция «Event 201», организованная фондом Билла Гейтса. Главным вопросом этой конференции был вопрос о том, как мир должен реагировать на возможную массовую эпидемию. Сразу после этого, в начале января 2020 г. грянула пандемия коронавируса.
- Мировые верхи в 60-е годы поставили вопрос о демонтаже капитализма, который зашёл в тупик и что уже последние 50 лет этот демонтаж и происходит. В связи с тем, что план глобалистов по эволюционному переходу к посткапиталистическому обществу провалился, они перешли к революционному переходу, к ломке всего и вся, к ломке всех устоев.
- Демократы, приведшие к власти Байдена, отражают интересы глобального финансового капитала и родившихся на наших глазах цифровых корпораций, которые удалили Трампа из социальных сетей, показав, кто реально правит Америкой и, таким образом, помогли Байдену прийти к власти.
Главное в планируемом посткапиталистическом обществе – установление контроля над сознанием людей (слом сознания), установление контроля над социальными сетями, являющимися невещественными факторами производства, с помощью которых можно влиять на поведение людей, формировать их сознание в нужном для элиты направлении.
- Борьба за традиционные ценности во всем мире – это не борьба старого против нового. Это борьба за новые социальные отношения в новом обществе, потому что одна из задач ультраглобалистов – это разрушение семьи, превращение людей в массу, которой легко управлять. Еще в 70-х годах психологи ГДР установили, что если до 7 лет ребенок прожил в полной семье и был окружен любовью, то во взрослом состоянии им будет очень сложно манипулировать.
- Времени, чтобы реализовать свои планы, у ультраглобалистов очень немного – всего 7-8 лет. Если хотя бы одна крупная страна выйдет из проекта, то его не удастся реализовать. Среди сильных игроков, в числе которых США и Китай, экономически самое слабое звено сейчас - это Россия. Чтобы нам выжить, первое что нужно делать – это получать образование, т.к. образованными людьми сложнее манипулировать. Второе - социальная взаимопомощь и семья. Чем крепче они будут, тем больше вероятности, что мы переживем этот, сложнейший для всего человечества, период.
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- Журнал Wired 1997 года: Коронавирус, преступность, цены на энергоресурсы и другие сбывшиеся пророчества
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Тут согласен полностью ,уже началось ...
Вспомнилось речь Путина в Мюнхене ,его обращение к западу
"Вы не представляете ,что вы натворили .."
А так то да. Сейчас страны мира подпишут пандемийное соглашение и вот тут начнётся самое интересное . Начнётся то, о чём давно уже говорили люди в шапочках из фольги ,а их упорно никто не хотел слушать https://www.kasparov.ru/material.php?id=61A5DC71B4FC0&fbclid=IwAR0FAPhujHWWF9qXa1L2V_3vYDzA2g9jCvWtOTX13_KRF6MSHGc0Ds9GCr4https://www.kasparov.ru/material.php?id=61A5DC71B4FC0&fbclid=IwAR0FAPhujHWWF9qXa1L2V_3vYDzA2g9jCvWtOTX13_KRF6MSHGc0Ds9GCr4
Ну ну…..