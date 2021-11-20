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Космические колонии будущего, какими их видели в 1970-е годы

Космические колонии будущего, какими их видели в 1970-е годы (17 фото)

Автор:
20 ноября 2021 14:19
Сообщество : Космос
Метки: NASA   будущее   жизнь в космосе   космические   космические колонии   космос   фантастика   
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Летом 1975 года в Исследовательском центре Эймса в Калифорнии группа исследователей НАСА и Стэнфордского университета во главе с физиком доктором Джерардом О’Нилом попыталась представить, как могут выглядеть космические колонии будущего.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: NASA   будущее   жизнь в космосе   космические   космические колонии   космос   фантастика   
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3  комментария
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254
allexx Час назад
>> Все они вращаются, чтобы имитировать гравитацию Земли
-Дальше сей опус не читал.
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10k
3.6o6pa Минуту назад
Быстрее Марс куполами застроят.
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7k
Garpia121 Час назад
Элизиум. Толь вот жить в эту пору прекрасную, уж не придется, ни мне, ни тебе...
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