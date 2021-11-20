Космические колонии будущего, какими их видели в 1970-е годы

Было задумано три основных типа колоний: тороидальная (или пончикообразная) колония, цилиндрическая колония и "сфера Бернала". Все они вращаются, чтобы имитировать гравитацию Земли, и освещены огромными зеркалами, которые отражают солнечные лучи внутрь. Колонии представлялись полностью автономными средами обитания с искусственной гравитацией, некоторые с искусственной и контролируемой погодой, где люди могли с комфортом прожить всю свою жизнь.



Некоторые концептуальные космические жилища были спроектированы в больших размерах: цилиндры шириной 8 км и длиной 34 км, даже если они были сделаны из обычных материалов, таких как сталь и стекло.



Кроме того, ученые рассмотрели такие проблемы, как радиационная защита от космических лучей, получение естественных углов солнечного света, обеспечение энергии, сельское хозяйство без вредителей и управление орбитальным положением без реактивных двигателей.