Космические колонии будущего, какими их видели в 1970-е годы

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Летом 1975 года в Исследовательском центре Эймса в Калифорнии группа исследователей НАСА и Стэнфордского университета во главе с физиком доктором Джерардом О’Нилом попыталась представить, как могут выглядеть космические колонии будущего.
За основу брали следующие условия: это должна быть орбитальная колония на 10 000 человек, все используемые материалы и технологии - существующие и доступные на тот момент, то есть в 1970-е годы. Весь проект был разработан так, чтобы быть рентабельным. Люди в космической колонии должны заниматься дело - например, добычей минералов из астероидов (кобальта, железа, никеля и платины).
Художникам поручили изобразить, как могли бы выглядеть такие медленно вращающиеся комплексы (вращение необходимо для создания гравитации). Эти яркие образы космических колоний и нашего общего будущего в космосе зажигали воображение многих молодых мечтателей. Рисунки по-прежнему очень красивые и их интересно разглядывать.
Художникам поручили изобразить, как могли бы выглядеть такие медленно вращающиеся комплексы (вращение необходимо для создания гравитации). Эти яркие образы космических колоний и нашего общего будущего в космосе зажигали воображение многих молодых мечтателей. Рисунки по-прежнему очень красивые и их интересно разглядывать.
Тороидальная колония. Вид в разрезе. Художественная работа: Рик Джудиче
Было задумано три основных типа колоний: тороидальная (или пончикообразная) колония, цилиндрическая колония и "сфера Бернала". Все они вращаются, чтобы имитировать гравитацию Земли, и освещены огромными зеркалами, которые отражают солнечные лучи внутрь. Колонии представлялись полностью автономными средами обитания с искусственной гравитацией, некоторые с искусственной и контролируемой погодой, где люди могли с комфортом прожить всю свою жизнь.
Некоторые концептуальные космические жилища были спроектированы в больших размерах: цилиндры шириной 8 км и длиной 34 км, даже если они были сделаны из обычных материалов, таких как сталь и стекло.
Кроме того, ученые рассмотрели такие проблемы, как радиационная защита от космических лучей, получение естественных углов солнечного света, обеспечение энергии, сельское хозяйство без вредителей и управление орбитальным положением без реактивных двигателей.
Некоторые концептуальные космические жилища были спроектированы в больших размерах: цилиндры шириной 8 км и длиной 34 км, даже если они были сделаны из обычных материалов, таких как сталь и стекло.
Кроме того, ученые рассмотрели такие проблемы, как радиационная защита от космических лучей, получение естественных углов солнечного света, обеспечение энергии, сельское хозяйство без вредителей и управление орбитальным положением без реактивных двигателей.
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Сфера Бернала внутри. Художественная работа: Рик Джудиче
Были предприняты попытки сделать среду обитания как можно более самодостаточной, но все проекты основывались на регулярных поставках с Земли или Луны, особенно сырья и летучих веществ.
Предложения и исследования ученых НАСА вызвали заметный общественный интерес. Одним из результатов стало основание Общества L5 в США, группы энтузиастов, которые хотели построить такие колонии и жить в них. Группа была названа в честь орбиты космической колонии, которая тогда считалась наиболее прибыльной: орбита в форме почки вокруг любой из лунных точек Лагранжа 5 или 4.
Предложения и исследования ученых НАСА вызвали заметный общественный интерес. Одним из результатов стало основание Общества L5 в США, группы энтузиастов, которые хотели построить такие колонии и жить в них. Группа была названа в честь орбиты космической колонии, которая тогда считалась наиболее прибыльной: орбита в форме почки вокруг любой из лунных точек Лагранжа 5 или 4.
Тороидальная колония внутри. Художественная работа: Дон Дэвис
Есть несколько веских причин для колонизации космоса: безопасность, прибыль, энергия и сырье. Космические колонии, вероятно, будут меньше затронуты бедствиями, наносящими ущерб Земле, такими как перенаселение или удары по океану крупных болидов (таких как метеориты).
Отдельная среда обитания в космосе, вероятно, менее безопасна, чем Земля, и их совокупность значительно повышает выживаемость человека. Они предоставляют возможности для миграции.
Отдельная среда обитания в космосе, вероятно, менее безопасна, чем Земля, и их совокупность значительно повышает выживаемость человека. Они предоставляют возможности для миграции.
Вид на подвесной мост в тороидальной колонии. Художественная работа: Дон Дэвис
В космосе есть большая часть того же сырья, что и на Земле, и большое количество энергии. Если удастся создать инфраструктуру для добычи полезных ископаемых и космического производства, можно будет получать прибыль. Требуются большие первоначальные вложения, но рентабельность потенциально не ограничена.
Художественная работа: Рик Джудиче
Поскольку в Солнечной системе существует огромное количество материала для строительства, а космическая среда обитания находится вне планетарных гравитационных колодцев, что позволяет относительно дешево путешествовать и перемещать материалы, огромное число людей, использующее несколько сред обитания, может постоянно жить и работать в космосе.
Сельскохозяйственные модули в разрезе (несколько тороидов). Художественная работа: Рик Джудиче
Колонии за пределами теней планет могут использовать солнечную энергию 24 часа в сутки. Нужны лишь чрезвычайно большие концентрирующие зеркала для сбора этой энергии. Кроме того, колонии могут использовать ядерную энергию, с которой не будет связано столько сложностей и проблем, сколько с ней связано на Земле.
Цилиндрическая колония. Внешний вид двухцилиндровой колонии. Художественная работа: Рик Джудиче
Источник: — переведено специально для fishki.net
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