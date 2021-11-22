«Грань будущего» по-российски: «Магнит» тестирует экзоскелеты для грузчиков

Тем не менее, экзоскелеты «Экзаруса» решили сразу проверять в полевых условиях. Компания рассчитывает, что они позволят увеличить работоспособность на 10% и улучшить условия труда.

Тестирование продлится до конца этого года, и если оно будет успешным, вероятно, эра грузчиков постепенно начнет уходить в закат. Так что это самое улучшение условий труда, вероятно, будет ждать не всех.