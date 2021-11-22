«Грань будущего» по-российски: «Магнит» тестирует экзоскелеты для грузчиков

Старые фильмы 80-х и 90-х пророчили нам высокотехнологичное будущее, вроде летающих машин и прочих примочек, облегчающих жизнь.
Старые фильмы 80-х и 90-х пророчили нам высокотехнологичное будущее, вроде летающих машин и прочих примочек, облегчающих жизнь.
Но кто бы мог подумать, что первым делом технологии доберутся до сетевого магазина «Магнит», запустившего тестирование экзоскелетов для грузчиков в распределительных центрах в подмосковной Коломне.
Проект будет реализовываться совместно с компанией «Экзарус», входящей в список резидентов небезызвестного «Сколково». Что о нём известно на данный момент?
Экзоскелет весит всего 3 кг, надевается поверх одежды и закрепляется на теле специальными ремнями.
Разработчики заявили, что ему не потребуются никакие источники питания, поскольку работа осуществляется за счет накопления и отдачи энергии без гидравлики или какой-либо электроники.
Честно говоря, пункт про защиту от пыли, влаги и температурных перепадов пока не продемонстрирован на практике, но если так всё и есть на самом деле, то это большой плюс. Всё-таки складская работа явно далека от чистой.
Наработка позволит распределять нагрузку на позвоночник при подъеме и переносе грузов весом до 50 кг. Учитывая травматизм данной работы, риск заработать лишних болячек спины должен снизиться.
Взять, к примеру, коробки с бананами. Стандартная весит 19 кг. В фуре их складывают плотными штабелями, впритык и до потолка. Достать такую сверху, не уронив себе на голову, довольно тяжело. Да и спина, действительно, будет в порядке.
Ценник на подобные зкэоскелеты должен быть приемлемым, если судить по ProEXO от дочерней компании «Ростеха». Минимальная цена комплекса начинается от 30 тыс., хотя такая низкая стоимость, вероятно, названа для привлечения клиентов.
К слову ProEXO внешне похож на наработки «Экзаруса». Правда, первые всё ещё находятся в разработке и тестируются в закрытых условиях, несмотря на то, что в этом году они уже должны были поступить в продажу.
Тем не менее, экзоскелеты «Экзаруса» решили сразу проверять в полевых условиях. Компания рассчитывает, что они позволят увеличить работоспособность на 10% и улучшить условия труда.
Тестирование продлится до конца этого года, и если оно будет успешным, вероятно, эра грузчиков постепенно начнет уходить в закат. Так что это самое улучшение условий труда, вероятно, будет ждать не всех.
А ведь многие сначала ждали появления боевых экзоскелетов. Но реальность такова: мечтали воевать с монстрами в мощных вооруженных костюмах, как в фильме «Грань будущего», а будем разгружать полеты в высокотехнологичном «Магните».
Источник:
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