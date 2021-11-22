FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5127 постов • 802 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
«Грань будущего» по-российски: «Магнит» тестирует экзоскелеты для грузчиков

«Грань будущего» по-российски: «Магнит» тестирует экзоскелеты для грузчиков (12 фото)

Автор:
22 ноября 2021 00:38
Сообщество : Жить в России
Метки: будущее   грузчики   магазин магнит   технологии   экзоскелет   
1092
12

Старые фильмы 80-х и 90-х пророчили нам высокотехнологичное будущее, вроде летающих машин и прочих примочек, облегчающих жизнь.

Старые фильмы 80-х и 90-х пророчили нам высокотехнологичное будущее, вроде летающих машин и прочих примочек, облегчающих жизнь.


×
×

Но кто бы мог подумать, что первым делом технологии доберутся до сетевого магазина «Магнит», запустившего тестирование экзоскелетов для грузчиков в распределительных центрах в подмосковной Коломне.


Проект будет реализовываться совместно с компанией «Экзарус», входящей в список резидентов небезызвестного «Сколково». Что о нём известно на данный момент?


Экзоскелет весит всего 3 кг, надевается поверх одежды и закрепляется на теле специальными ремнями.


Разработчики заявили, что ему не потребуются никакие источники питания, поскольку работа осуществляется за счет накопления и отдачи энергии без гидравлики или какой-либо электроники.


Честно говоря, пункт про защиту от пыли, влаги и температурных перепадов пока не продемонстрирован на практике, но если так всё и есть на самом деле, то это большой плюс. Всё-таки складская работа явно далека от чистой.



Наработка позволит распределять нагрузку на позвоночник при подъеме и переносе грузов весом до 50 кг. Учитывая травматизм данной работы, риск заработать лишних болячек спины должен снизиться.


Взять, к примеру, коробки с бананами. Стандартная весит 19 кг. В фуре их складывают плотными штабелями, впритык и до потолка. Достать такую сверху, не уронив себе на голову, довольно тяжело.  Да и спина, действительно, будет в порядке.


Ценник на подобные зкэоскелеты должен быть приемлемым, если судить по ProEXO от дочерней компании «Ростеха». Минимальная цена комплекса начинается от 30 тыс., хотя такая низкая стоимость, вероятно, названа для привлечения клиентов.


К слову ProEXO внешне похож на наработки «Экзаруса».  Правда, первые всё ещё находятся в разработке и тестируются в закрытых условиях, несмотря на то, что в этом году они уже должны были поступить в продажу.


Тем не менее, экзоскелеты «Экзаруса» решили сразу проверять в полевых условиях. Компания рассчитывает, что они позволят увеличить работоспособность на 10% и улучшить условия труда.

Тестирование продлится до конца этого года, и если оно будет успешным, вероятно, эра грузчиков постепенно начнет уходить в закат. Так что это самое улучшение условий труда, вероятно, будет ждать не всех.


А ведь многие сначала ждали появления боевых экзоскелетов. Но реальность такова: мечтали воевать с монстрами в мощных вооруженных костюмах, как в фильме «Грань будущего», а будем разгружать полеты в высокотехнологичном «Магните».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: будущее   грузчики   магазин магнит   технологии   экзоскелет   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
634
BHU1004 2 часа назад
Сначала эти говноеды должны протестировать ошейники смирения для своих охранников!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Злокрыс 7 минут назад
экзоскелет увеличивает работоспособность на 10%, отборный мат бригадира - на 100
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото) 40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото) Как в 1900-е годы люди представляли себе путешествия будущего Как в 1900-е годы люди представляли себе путешествия будущего В "Ростехе" разработали устройство, который позволяет "сидеть" стоя В "Ростехе" разработали устройство, который позволяет "сидеть" стоя Реалистичные секс-роботы - конец человеческих отношений Реалистичные секс-роботы - конец человеческих отношений Самый обычный рейс на русском космопоезде Самый обычный рейс на русском космопоезде Япония собирается запустить в космос деревянный спутник Япония собирается запустить в космос деревянный спутник
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3453



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Не растопишь - не поедешь: сколько времени нужно, чтобы "завести" паровоз
2
63
Не растопишь - не поедешь: сколько времени нужно, чтобы "завести" паровоз
Ну очень крупные штучки!
2
92
Ну очень крупные штучки!
Набирающие популярность в сообществах
И вновь всё тот же Дзюба. О чём пишет Спорт-Экспресс
0
15
И вновь всё тот же Дзюба. О чём пишет Спорт-Экспресс
Взгляд на историю капитализма через пластиковую соломинку
2
4
Взгляд на историю капитализма через пластиковую соломинку
40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото)
40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Все согласны
0
1

Лучшие демотиваторы
И зеленых попугай
1
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#подборка#кино#новости#Россия#приколы#сша#забавно#коронавирус
#фото#интересно#люди#сарказм#смешные#интересное#сатира#Разное#знаменитости#прикол
#факты#картинки#животные#фотографии#познавательно#комментарии#СССР#фильм#позитив#Жизнь

На что жалуетесь?

Вернуться