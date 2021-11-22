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5 привычных вещей, которые в будущем будут выглядеть иначе

5 привычных вещей, которые в будущем будут выглядеть иначе (11 фото)

Автор:
22 ноября 2021 10:15
Сообщество : Наука
Метки: будущее   инженерные проекты   инновации   ноу-хау   современные технологии   технологии   
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Речь в этом посте пойдёт о бескамерных шинах, безлопастных ветряных электростанциях, лазерной прополке сорняков, композитных железнодорожных шпалах, а также о новой лифтовой системе.
Пионером в разработке бескамерных шин стала компания Michelin. И если в начале двухтысячных годов данная технология казалась бесперспективной и ненужной, то сейчас инженеры Michelin добились впечатляющих результатов. Тест-драйвы показали, что бескамерные шины имеют ряд преимуществ над колёсами, в которых используется традиционная технология с камерной шиной. Например, бескамерной шине не грозит взрыв (из-за прокола, высокой скорости автомобиля или брака).
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Использование роботизированных систем с лазерной прополкой сорняков позволяет исключить использование гербицидов на полях. Точечное удаление сорняков позволяет не только повысить урожайность, но и снизить риск уничтожения пчёл, поскольку из с/х цикла полностью исключается применение гербицидов. Минусы у технологии также имеются: энергозатратность, а также пока ещё высокая цена на подобные роботизированные установки.
В 2021 году компания Network Rail представила новые композитные шпалы для железнодорожных путей. Такие шпалы изготавливаются из пластикового мусора и выгодно отличаются от деревянных или бетонных аналогов. Композитные шпалы в несколько раз легче бетонных и долговечнее деревянных. Композитные шпалы не подвержены негативному воздействию грибков, устойчивы к химическим веществам, а также к маслам. С июля 2021 года в Британии запрещено использовать деревянные шпалы. И де-факто именно композитные шпалы стали безальтернативным материалов при ремонте имеющихся путей сообщения или при строительстве новых железных дорог.
В настоящее время сразу несколько компаний и инженерных групп работают над созданием безлопастных ветряков. Такие электростанции смогут снизить уровень шума вблизи полей ветряков, а также будут безопасными для птиц.
Специалисты немецкой компании ThyssenKrupp уже успешно протестировали систему лифтов, работающую не на тросах, а на линейные двигателях, установленные в рельсах, расположенных на стенах шахты. Такие лифты могут двигаться не только вверх-вниз, но и горизонтально. Такая лифтовая система тестируется в специальном небоскрёбе в немецком городе Ротвайль с 2018 года.

Как вы полагаете, какая технология будет внедрена в самые короткие сроки?

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Метки: будущее   инженерные проекты   инновации   ноу-хау   современные технологии   технологии   
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12  комментариев
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7k
Ф Ив Час назад
Пока наиболее перспективно выглядят бескамерные шины и композитные шпалы. Неясно, правда, как эти шпалы поведут себя в условиях низких температур и резких перепадах температур.
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4k
Виталий Касандров Полчаса назад
Ну похожие шины пытались с 80 внедрять, пока не получалось.
Композитные шпалы менее долговечны чем бетонные особенно в морозы .
Первые лифты таки как раз и были без тросов .Потом их вытеснили изделия Отиса.
Так что перспективным пока выглядит только лазерная прополка.
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490
Влад 46 минут назад
Столько новых технологий в мире, а у нас до сих пор в воду для обеззараживания сыпят тонны хлорки. Травя людей и ухудшая экологию...
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19k
иванов дмитрий 2 часа назад
Особенностью новых безлопастных ветрогенераторов станет прямое преобразование кинетической энергии ветра в электрическую, минуя стадию механического преобразования.
.
Если кто нибудь понял - поясните пожалуйста. У меня фантазии не хватает.
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140
Javier Andrei 39 минут назад
А может тензогенератор какойнибуть примастили
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