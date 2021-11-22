5 привычных вещей, которые в будущем будут выглядеть иначе

В 2021 году компания Network Rail представила новые композитные шпалы для железнодорожных путей. Такие шпалы изготавливаются из пластикового мусора и выгодно отличаются от деревянных или бетонных аналогов. Композитные шпалы в несколько раз легче бетонных и долговечнее деревянных. Композитные шпалы не подвержены негативному воздействию грибков, устойчивы к химическим веществам, а также к маслам. С июля 2021 года в Британии запрещено использовать деревянные шпалы. И де-факто именно композитные шпалы стали безальтернативным материалов при ремонте имеющихся путей сообщения или при строительстве новых железных дорог.