Прыгуны в воду Red Bull покажут мастерство в торговом центре

В бассейне есть стальная платформа, которая, поднимаясь, превращает его в концертную в сцену. Именно так обычно используется бассейн в торговом центре. Смотровые площадки находятся на всех этажах, обеспечивая обзор на 360 градусов.

Торговый центр Дениз Молл - одно из четырех новых мест для дайвинга в соревнованиях Red Bull Cliff Diving World Series этого года. Мужчины, как обычно, будут нырять с высоты 27 метров, а для женщин прыжковую платформу установят на высоте 21 метр.