Прыгуны в воду Red Bull покажут мастерство в торговом центре

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Компания Red Bull показала место проведения финала своих головокружительных состязаний по акробатическим прыжкам в воду. Финальная часть соревнований пройдет в торговом центре "Дениз Молл" в Баку. Обычно чемпионат Red Bull проводится на открытой воде - столица Азербайджана станет первым гордом, где спортсменам предстоит совершать свои кульбиты под крышей.
Головокружительный - в буквальном смысле слова - ролик опубликовала компания Red Bull. Он демонстрирует место проведения финальных состязаний чемпионата по акробатическим прыжкам в воду 2021 года. Это торговый центр в Баку, где участники должны будут прыгнуть с вышки высотой 27 метров.
В трейлере, выпущенном накануне соревнований, показано, как ныряльщик совершает великолепный прыжок с высокой платформы под крышей торгового центра в прозрачный бассейн внизу.
В трейлере, выпущенном накануне соревнований, показано, как ныряльщик совершает великолепный прыжок с высокой платформы под крышей торгового центра в прозрачный бассейн внизу.
Круглый бассейн диаметром и вышка для дайвинга находятся в торговом центре Дениз Молл в азербайджанской столице. Торговый центр, площадь которого составляет 120 000 квадратных метров, построен в форме распустившегося цветка лотоса. Он открылся в июне 2020 года. Бассейн расположен в центральном атриуме торгового центра, где высота потолка составляет около 50 метров. Здание спроектировано латвийской компанией Aqua Fun Project.
В бассейне есть стальная платформа, которая, поднимаясь, превращает его в концертную в сцену. Именно так обычно используется бассейн в торговом центре. Смотровые площадки находятся на всех этажах, обеспечивая обзор на 360 градусов.
Торговый центр Дениз Молл - одно из четырех новых мест для дайвинга в соревнованиях Red Bull Cliff Diving World Series этого года. Мужчины, как обычно, будут нырять с высоты 27 метров, а для женщин прыжковую платформу установят на высоте 21 метр.
Торговый центр Дениз Молл - одно из четырех новых мест для дайвинга в соревнованиях Red Bull Cliff Diving World Series этого года. Мужчины, как обычно, будут нырять с высоты 27 метров, а для женщин прыжковую платформу установят на высоте 21 метр.
Организаторы дайв-шоу довольны новой уникальной локацией. "Это будет непревзойденное шоу, настоящее испытание для всех 24 участников, которым придется нестись к водной глади со скоростью та 85 километров в час, - заявил представитель компании Red Bull. - Здесь преимущество будут иметь те, кто чувствует себя в воздухе как птица, ориентируясь в пространстве, а клаустрофобия может стать ключевым препятствием".
По словам представителя конкурса, пока неизвестно, будет ли торговый центр Дениз Молл открыт для публики во время мероприятия, и смогут ли посетители посмотреть на него. "Мы надеемся, что у нас будут зрители, - заявляют организаторы, - но это решение будет принято позже, в зависимости от местных противоэпидемических ограничений и по согласованию с местными властями".
Чемпионат Red Bull по прыжкам в воду - 2021 начнется 12 июня в Сен-Рафаэле во Франции. Следующий этап пройдет пройдет в норвежском Осло. Исторический Старый мост в Мостаре в Боснии и Герцеговине, отвесные скалы Даунпатрик-Хед в Ирландии и Полиньяно-а-Маре на юге Италии станут точками проведения очередных этапов. Грандиозный финал и награждение победителей пройдут в Азербайджане 16 октября.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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