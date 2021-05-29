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Прыгуны в воду Red Bull покажут мастерство в торговом центре

Прыгуны в воду Red Bull покажут мастерство в торговом центре (6 фото + 1 видео)

Автор:
29 мая 2021 09:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: red bull   ynews   азербайджан   баку   новости   прыжки в воду   спорт   экстрим   
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Компания Red Bull показала место проведения финала своих головокружительных состязаний по акробатическим прыжкам в воду. Финальная часть соревнований пройдет в торговом центре "Дениз Молл" в Баку. Обычно чемпионат Red Bull проводится на открытой воде - столица Азербайджана станет первым гордом, где спортсменам предстоит совершать свои кульбиты под крышей.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: red bull   ynews   азербайджан   баку   новости   прыжки в воду   спорт   экстрим   
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