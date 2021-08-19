Бывший президент Афганистана бежал из страны со 169 миллионами долларов наличными

Бывший президент взял с собой четыре машины и вертолет, нагруженные сумками с наличными, но был вынужден оставить часть денег позади, так как они бы не поместились на борту.

Никита Ищенко, пресс-атташе посольства РФ в Кабуле, рассказал, что «четыре машины были забиты деньгами, еще одну часть денег попытались засунуть в вертолет, но не все влезло, а часть денег осталась лежать на взлетной полосе». Ищенко подтвердил свои комментарии агентству Reuters, в качестве источника информации приведя «свидетелей».

Специальный представитель Президента Российской Федерации по Афганистану Замир Кабулов сказал, что неясно, сколько денег оставило сбежавшее афганское правительство. «Я надеюсь, что сбежавшее правительство не увезло все деньги из государственного бюджета. Если что-то осталось – вот это будет основной бюджета», – сказал он в интервью Эхо Москвы.

Ранее СМИ сообщали, что Гани бежал в Узбекистан, ссылаясь на источники в посольстве России. Также утверждалось, что бывший президент вылетел в Таджикистан, но был перенаправлен в Оман, когда власти Душанбе отказали ему в разрешении на посадку.

Но сегодня власти Объединенных Арабских Эмиратов заявили, что они предоставили убежище президенту Афганистана Ашрафа Гани в Дубае «по гуманитарным соображениям».

В заявлении ОАЭ говорится: «Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ может подтвердить, что ОАЭ приняли президента Ашрафа Гани и его семью в стране по гуманитарным соображениям».