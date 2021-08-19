Бывший президент Афганистана бежал из страны со 169 миллионами долларов наличными

Ашраф Гани, бывший президент Афганистана, бежал из страны на вертолете, набитом 169 миллионами долларов наличными и получил убежище в Дубае на «гуманитарных основаниях».
Гани бежал из страны в воскресенье вечером, когда талибы окружили столицу. Президент позже заявил, что таким образом хотел избежать кровопролития. В результате его побега талибы одержали военную победу и захватили все города всего за 10 дней. Телохранитель из президентского дворца сообщил Fox News, что Гани принял скоропалительное решение бежать из Афганистана в воскресенье и сделал это без помощи США. Источник заявил, что решение Гани покинуть Афганистан, вероятно, предотвратило боевые действия на улицах столицы.
Бывший президент взял с собой четыре машины и вертолет, нагруженные сумками с наличными, но был вынужден оставить часть денег позади, так как они бы не поместились на борту.
Никита Ищенко, пресс-атташе посольства РФ в Кабуле, рассказал, что «четыре машины были забиты деньгами, еще одну часть денег попытались засунуть в вертолет, но не все влезло, а часть денег осталась лежать на взлетной полосе». Ищенко подтвердил свои комментарии агентству Reuters, в качестве источника информации приведя «свидетелей».
Специальный представитель Президента Российской Федерации по Афганистану Замир Кабулов сказал, что неясно, сколько денег оставило сбежавшее афганское правительство. «Я надеюсь, что сбежавшее правительство не увезло все деньги из государственного бюджета. Если что-то осталось – вот это будет основной бюджета», – сказал он в интервью Эхо Москвы.
Ранее СМИ сообщали, что Гани бежал в Узбекистан, ссылаясь на источники в посольстве России. Также утверждалось, что бывший президент вылетел в Таджикистан, но был перенаправлен в Оман, когда власти Душанбе отказали ему в разрешении на посадку.
Но сегодня власти Объединенных Арабских Эмиратов заявили, что они предоставили убежище президенту Афганистана Ашрафа Гани в Дубае «по гуманитарным соображениям».
В заявлении ОАЭ говорится: «Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ может подтвердить, что ОАЭ приняли президента Ашрафа Гани и его семью в стране по гуманитарным соображениям».
Тем временем вице-президент Афганистана Амрулла Салех остался в стране и отступил в свой родной город в провинции Панджшер – единственном регионе, который не завоевали талибы – и собирает войска для оказания сопротивления боевикам. В посольстве Афганистана в Таджикистане, который якобы отказал в убежище Гани, сняли фотографию бывшего президента и заменили ее фотографией Салеха.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А фотки то где? Вон, про Януковича тоже писали что он якобы бежал с четырьмя Камазами, гружеными баксами. А потом оказалось что даже преусловутый "золотой батон" - китайская безделушка с Алиэкспресс.
Фотки в студию! Дураков больше нет!
169 лямов - это даже не крошки, а бактерии
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Чего то далеко для вертолета.
Еще одно доказательство, что сколько не воруй все не утащить. Половину наверное отдал своим покровителям.
Овертон в работе)) Примитивная экстраполяция - раз президент говнюк и крыса, следовательно - талибосы молодцы. Неужто доживём до того момента, когда Сатановский с умным лицом на говношоу коротышки Шапиро будет объяснять, почему моджахеды хорошие, а то, что $40млн чечам отправили во время войны - это по недоразумению. SWIFTом ошиблись....