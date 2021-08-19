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Бывший президент Афганистана бежал из страны со 169 миллионами долларов наличными

Бывший президент Афганистана бежал из страны со 169 миллионами долларов наличными (4 фото)

Автор:
19 августа 2021 18:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   афганистан   ашраф гани   новости   политика   талибы   
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Ашраф Гани, бывший президент Афганистана, бежал из страны на вертолете, набитом 169 миллионами долларов наличными и получил убежище в Дубае на «гуманитарных основаниях».

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   афганистан   ашраф гани   новости   политика   талибы   
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23  комментария
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850
Илья 2 часа назад
лол, у нас полковники больше налички в квартире держат
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1k
bigkoss 17 секунд назад
По его выступлению, денег он не брал
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7k
alex9845 8 минут назад
У власти сидел очень честный человек,прям как российские чиновники.Не просто бежала крыса,а ещё и денег нагрёб.Интересно,какова была зарплата президента этой нищей страны?
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2k
Ermolai 10 минут назад
Надо было вложить все бабки в герыч, тогда бы все влезло.
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11k
Bill 11 минут назад
"Бывший президент взял с собой четыре машины и вертолет, нагруженные сумками с наличными..."
А фотки то где? Вон, про Януковича тоже писали что он якобы бежал с четырьмя Камазами, гружеными баксами. А потом оказалось что даже преусловутый "золотой батон" - китайская безделушка с Алиэкспресс.
Фотки в студию! Дураков больше нет!
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12k
копатель (копаю, но могу и закапывать) 12 минут назад
Про нашего полковника никто не вспомнил с миллиардами?
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5k
IceBazooka 16 минут назад
Пиндосы выгребли все счета страны, а там бабла от накротрафика больше триллиона.
169 лямов - это даже не крошки, а бактерии
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2k
александр Полчаса назад
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15k
albedo 45 минут назад
бывший президент вылетел в Таджикистан, но был перенаправлен в Оман, когда власти Душанбе отказали ему в разрешении на посадку.
==================
Чего то далеко для вертолета.
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14k
Альф 57 48 минут назад
По нашим меркам - чиновник районной администрации
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5k
Shade116 Час назад
"Бывший президент взял с собой четыре машины и вертолет, нагруженные сумками с наличными, но был вынужден оставить часть денег позади, так как они бы не поместились на борту."

Еще одно доказательство, что сколько не воруй все не утащить. Половину наверное отдал своим покровителям.
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49k
parallax 2 часа назад
Рискуя жизнью спасал народные деньги от бандитов. Честь и хвала герою.
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748
SeaDog 2 часа назад
Завалят на стороне!
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3k
RomaXz 2 часа назад
Вроде бы говорилось, что ему предложили сдаться и уйти, что бы избежать уличных боёв. Что он и сделал. Жаль, террористы свое слово держать не умеют и теперь мирных жителей отстреливают.
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20k
Андрей Иванов 2 часа назад
Ну чувак сделал выводы из судеб предшественников. Слинял вовремя и с наличкой, такие счета не арестуешь
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Американский сукин сын украл казну и сбежал, прежде чем повстанцы его повесят на фонарном столбе, после очередного переворота. Типичный случай из жизни банановых республик. Кто нибудь удивлен?
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9
Thomsen Андрей Иванов 37 минут назад
А уже повстанцы? (ц)

Овертон в работе)) Примитивная экстраполяция - раз президент говнюк и крыса, следовательно - талибосы молодцы. Неужто доживём до того момента, когда Сатановский с умным лицом на говношоу коротышки Шапиро будет объяснять, почему моджахеды хорошие, а то, что $40млн чечам отправили во время войны - это по недоразумению. SWIFTом ошиблись....
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