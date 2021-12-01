Специи от древности до современности: способы применения вне кухни

Ни для кого не секрет, что специи в большинстве культур используются для придачи блюдам особенным аутентичных вкусов. Именно по ним, чаще всего, можно определить, какой стране характерна та или иная кухня.
На протяжении всей истории они представляли собой ценный товар, играя важную роль в исторических событиях, вплоть до войн и перемирия между империями. Также их использовали в качестве валюты.
Но где ещё применялись специи в разные времена вне кухни?
Никто не разбирался в этом процессе, как древние египтяне. После извлечения мозга и удаления внутренних органов тела очищали смесью специй.
Например, мирру использовали как защиту от насекомых, чтобы они не забрались в пустое тело. Корица давала противогрибковый и противовирусный эффект. А тмин выступал дополнением к антисептикам, предотвращающим разложение.
Один из самых ароматных спиртных напитков – джин. Многие, наверняка, замечали, что всех ликеро-водочных предприятий этот продукт выходит по-разному. Но чаще всего в них всё-таки встречаются кориандр, кардамон, анис, всё та же корица или шафран.
Ценители джина способны узнать производителя, по преобладающей во вкусе специи.
Но не менее популярен пряный ром, содержаний в себе ваниль, гвоздику, мускатный орех или имбирь.
Мускатный орех уже давно изучают на предмет улучшающих сон свойств. Несмотря на то, что данная теория до конца не доказана, любители традиционной медицины убеждены, что эта специя поможет крепко заснуть.
Правда, с ним лучше не перебарщивать, поскольку в больших дозах он способен вызвать галлюцинации. Поэтому, если не можете рассчитать дозировку, то лучше заменить мускатный орех корицей.
Несмотря на то, что мылом и парфюмом сегодня уже никого не удивишь, пахнуть вкусно людям хотелось всегда. Особенно раньше, ведь плохие запахи ассоциировали с болезнями, попадающими в организм через нос.
Именно поэтому в древних практиках для изготовления духов и одеколона помимо спирта использовали мускатный орех, корицу, перец, гвоздику и мирру. Именно их запах в сочетании с цветами и травами сыграл ключевую роль в разработке современного парфюма.
Встречаются люди, выступающие за всё натуральное. А посему они стараются избегать использования химических средств во время стирки. Тогда на помощь и могут прийти пакетики со специями.
Конечно, кондиционер они не заменят, но придать вещам аромат вполне смогут. Для этого всего лишь нужно в тканевый мешочек поместить всё те же корицу, гвоздику и мускатный орех, смешанный с лавандой, лепестками роз или любыми другими сушеными цветами.
Смешанная специя яркого цвета с водой дают краску, подходящую для окрашивания пасхальных яиц или картин с акварельным эффектом.
Однако её можно добавить и в белую темперную краску, что сделает цвет более стойким. К слову, это отличный способ научить детей различать цвета и различать специи по запахам.
Согласитесь, из этого может выйти довольно интересный эксперимент, не требующий больших затрат.
Держатели огородов прекрасно знают, как кроты и прочие мелкие дикие животные могут доставить неудобства. Для того, чтобы избежать из атак проще всего использовать черный перец или чили, который высыпается на почву вокруг.
Это не только отпугнет живность, но и защитит землю от нежелательных бактерий.
Наверняка многие сталкивались с внезапным нашествием муравьев. Оказывается, что решить проблему их появления довольно просто. Достаточно насыпать порошок корицы в тех местах, где обитают, чтобы они исчезли.
А коричное масло поможет снизить активность постельных клопов. Достаточно добавить его в воду и сбрызнуть жидкостью постель.
К слову, корицу недолюбливают и другие насекомые, например, комары, пауки и мошки. Раздражение эта специя может вызвать и у мышей.
Это далеко не все примеры, где можно применять специи вне кухни. Однако и из этого понятно, что они играли важную роль в истории человечества и имели цену сродни валюте. Они эффективно применялись в прошлом и, наверняка, им найдут не менее эффективное применение в современности.
Источник:
- Этого ждали и боялись: боевые дроны впервые самостоятельно атаковали людей
- Ученые нашли первую в истории жертву акулы
- Художник органично вписывает персонажей классических картин в современные реалии
- Современный богатый цыганский табор: тысячи "коней" и передвижные дворцы
- 20 нужных шпаргалок о самом ароматном: гид по специям для кулинаров
Понравилось22