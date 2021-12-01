Специи от древности до современности: способы применения вне кухни

Никто не разбирался в этом процессе, как древние египтяне. После извлечения мозга и удаления внутренних органов тела очищали смесью специй.

Например, мирру использовали как защиту от насекомых, чтобы они не забрались в пустое тело. Корица давала противогрибковый и противовирусный эффект. А тмин выступал дополнением к антисептикам, предотвращающим разложение.