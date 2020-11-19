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Современный богатый цыганский табор: тысячи "коней" и передвижные дворцы

Современный богатый цыганский табор: тысячи "коней" и передвижные дворцы (20 фото)

Автор:
19 ноября 2020 14:11
Сообщество : Исторические факты
Метки: богатство   дома   кочевые   машины   современность   факты   цыгане   
1255
20

В нашем понимании цыганский табор - это кибитка, запряжённая лошадью, грязная и не ухоженная хижина, в которой живет куча народа. Но не все кочевые цыгане живут подобным образом. Особенно заграничные...

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Метки: богатство   дома   кочевые   машины   современность   факты   цыгане   
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9k
Алексей Час назад
Какие еще закладки,с колес торгуем!
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8k
Кыся 5 минут назад
А коня-то все равно спёр! Кстати, пока смотрел, куда-то пропал кошелек.
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14k
Поручик Час назад
Давно уже заметил по фильмам и не перестаю удивляться: какие-то слишком белолицые цыгане в северо-западной Европе. Взять хоть семейство Шелби из "Острых козырьков", хоть цыган из фильмов Гая Ричи...
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8k
Максим Поручик 41 секунду назад
Ничего, скоро черного Тора в кино увидим)
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852
Heisenberg Час назад
Это норма!Вот наша цыганка.

Это норма!Вот наша цыганка.
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15k
Топпер Харли Час назад
Ссылка coub.com
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7k
Шурум-бурум Час назад
Современный богатый цыганский табор: тысячи "коней" и передвижные дворцы
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