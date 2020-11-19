Современный богатый цыганский табор: тысячи "коней" и передвижные дворцы

В нашем понимании цыганский табор - это кибитка, запряжённая лошадью, грязная и не ухоженная хижина, в которой живет куча народа. Но не все кочевые цыгане живут подобным образом. Особенно заграничные...
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Современные цыгане не изменяют своему кочевому образу жизни, только теперь предпочитают передвигаться в комфортабельных домах на колесах и трейлерах
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