Умоляю умных людей помочь мне понять эти 18 загадок

Это искусство или нет? Нет, конечно искусство штука очень сложная - здесь каждый может найти что-то свое. Но вот на картине Шишкина понятна красота русского поля, а что понятно в этих инсталяциях, как и насколько надобно сосредоточиться, напрячь всю свою фантазию, чтобы попробовать понять - а что художник хотел сказать?
Вот если бы каждый из вас посмотрел на это и сказал, что он видит и чувствует, может быть тогда мы вместе разгадали бы загадку современного искусства
Это рассыпанный посреди галереи чернозем, песок, пепел, лечебные травы, керамику и кристаллы. В рамках работы, художница рассматривала духовный срез культуры своей страны. Ее работа представляла собой интимное и духовное расследование женственности.
Дилан Мортимер, художник из Канзас-Сити, совместил телефонную с молитвенной будкой. Если вы как-нибудь будете проходить мимо, то сможете встать на колени и просто помолиться.
Если кто не понял это черная пленка между колоннами
И бонус. Единственная вещь, которая меня тронула до глубины души. И я считаю, что это шедевр
Источник:
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Нет! Это художества. От слова ХУДО!
Даже это имеет больше права называться искусством
Есть картины как мгновение выхваченное и увековеченное. Можно зайти в музей и полюбоваться. А есть такой мусор, который нужен лишь для рекламы. Кто-то купит за безумные деньги в надежде перепродать на следующем скандале и заработать. Кто-то ведь по сей день покупает го-но такого же "творца" в консервной банке, при том цена там уже за 60 тысяч долларов за порцию.