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Умоляю умных людей помочь мне понять эти 18 загадок

Умоляю умных людей помочь мне понять эти 18 загадок (20 фото)

Автор:
08 июля 2021 12:29
Сообщество : Искусство
Метки: загадка   инсталляции   искусство   непонятное   современность   художники   что это   
1131
20

Это искусство или нет? Нет, конечно искусство штука очень сложная - здесь каждый может найти что-то свое. Но вот на картине Шишкина понятна красота русского поля, а что понятно в этих инсталяциях, как и насколько надобно сосредоточиться, напрячь всю свою фантазию, чтобы попробовать понять - а что художник хотел сказать?

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Метки: загадка   инсталляции   искусство   непонятное   современность   художники   что это   
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13  комментариев
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372
Денис Климанов 39 минут назад
Это не нужно понимать. Сознание нормального человека просто воспринимает это как мусор, хлам.
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11k
Bill 4 минуты назад
Злоумышленники уже 8 раз похищали натюрморт «Дары моря», но ночной сторож каждый раз успевал восстановить произведение искусства ещё до открытия музея.
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6k
Trenzel2003 15 минут назад
Это искусство?
Нет! Это художества. От слова ХУДО!
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3k
ezhik 16 минут назад
Супрематическая композиция. 1916. Холст, масло. 88,5 х 71. Продана на аукционе Sotheby’s, Нью-Йорк, 3 ноября 2008 года за $60 млн
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3k
ezhik 19 минут назад
началось все куда раньше:
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22k
Андрей 20 минут назад
А там точно чернозём рассыпан?
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42k
Крайт 21 минуту назад
Помните фильм "Идиократия"? Мне вот напомнило всё это "искусство" тот фильм.
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18k
Ego sum qui sum 22 минуты назад
Все просто, это не искусство, а результат разрушения мозга различными наркотиками.
Даже это имеет больше права называться искусством

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2k
Максим 42 минуты назад
Они ("художники") считают, что бросают вызов обществу и меняют реальность (вспомните пресловутый Черный квадрат, который прошел испытание временем). Другие ("ценители") думают что поняли замысел художника или придумали некий глубокий смысл, которого скорее всего и не было. И остаются люди или общество, то есть мы. Мы в основном не понимаем что это и зачем. Да и не нужно оно.
Есть картины как мгновение выхваченное и увековеченное. Можно зайти в музей и полюбоваться. А есть такой мусор, который нужен лишь для рекламы. Кто-то купит за безумные деньги в надежде перепродать на следующем скандале и заработать. Кто-то ведь по сей день покупает го-но такого же "творца" в консервной банке, при том цена там уже за 60 тысяч долларов за порцию.
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1k
Татьяна Юсова 44 минуты назад
Ужжжоооссс!!!
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40k
Александр 50 минут назад
Ну что можно хорошего ожидать от человека, который себя называет стаканом псов?
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