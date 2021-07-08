Умоляю умных людей помочь мне понять эти 18 загадок

Это искусство или нет? Нет, конечно искусство штука очень сложная - здесь каждый может найти что-то свое. Но вот на картине Шишкина понятна красота русского поля, а что понятно в этих инсталяциях, как и насколько надобно сосредоточиться, напрячь всю свою фантазию, чтобы попробовать понять - а что художник хотел сказать?