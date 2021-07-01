Ученые нашли первую в истории жертву акулы

Поскольку археологи нечасто обнаруживают жертв акул, они обратились к судебно-медицинским экспертам в поисках улик и работали с экспертом Джорджем Берджессом из Флоридской программы по исследованию акул. Команда пришла к выводу, что человек умер между 1370 и 1010 годами до нашей эры.

Распределение ран убедительно свидетельствует о том, что жертва была жива во время нападения. Его левая рука была оторвана - вероятно, предполагают эксперты, он пытался ею защищаться. У него также отсутствовала правая нога, а левая нога была помещена поверх его тела в перевернутом положении.

"Учитывая травмы, он явно стал жертвой нападения акулы, - говорят исследователи. - Человек вполне мог ловить рыбу с товарищами в момент нападения. И, судя по характеру и распределению следов зубов, наиболее вероятно, что это была тигровая или белая акула".