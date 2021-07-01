Ученые нашли первую в истории жертву акулы

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ОБнаруженное археологами тело древнего охотника и собирателя возрастом 3000 лет озадачило ученых: на теле человека насчитали несколько сотен глубоких ран. Тщательное расследование позволило установить, что мужчина стал первой известной истории жертвой акулы.
Ученые из Оксфорда Алисса Уайт и Рик Шалтинг совместно с коллегами из университета Киото изучили останки сильно травмированного человека 3000-летней давности, найденные о в Японии, на ранее раскопанном участке Цукумо в районе внутреннего моря Сето. "Сначала мы были сбиты с толку, не понимая, что могло вызвать по крайней мере 790 глубоких зазубренных ран, - сообщают ученые. - Человек был похоронен на общинном кладбище. Травмы в основном были обнаружены на руках и ногах, а также на передней части груди и живота. Путем последовательного изучения мы исключили происхождение травм в результате конфликтов между людьми, а также участие часто упоминаемых хищников или падальщиков".
Поскольку археологи нечасто обнаруживают жертв акул, они обратились к судебно-медицинским экспертам в поисках улик и работали с экспертом Джорджем Берджессом из Флоридской программы по исследованию акул. Команда пришла к выводу, что человек умер между 1370 и 1010 годами до нашей эры.
Распределение ран убедительно свидетельствует о том, что жертва была жива во время нападения. Его левая рука была оторвана - вероятно, предполагают эксперты, он пытался ею защищаться. У него также отсутствовала правая нога, а левая нога была помещена поверх его тела в перевернутом положении.
"Учитывая травмы, он явно стал жертвой нападения акулы, - говорят исследователи. - Человек вполне мог ловить рыбу с товарищами в момент нападения. И, судя по характеру и распределению следов зубов, наиболее вероятно, что это была тигровая или белая акула".
Распределение ран убедительно свидетельствует о том, что жертва была жива во время нападения. Его левая рука была оторвана - вероятно, предполагают эксперты, он пытался ею защищаться. У него также отсутствовала правая нога, а левая нога была помещена поверх его тела в перевернутом положении.
"Учитывая травмы, он явно стал жертвой нападения акулы, - говорят исследователи. - Человек вполне мог ловить рыбу с товарищами в момент нападения. И, судя по характеру и распределению следов зубов, наиболее вероятно, что это была тигровая или белая акула".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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