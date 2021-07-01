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Ученые нашли первую в истории жертву акулы

Ученые нашли первую в истории жертву акулы (3 фото)

Автор:
01 июля 2021 12:29
Сообщество : Исторические факты
Метки: акула   археология   древность   жертва акулы   история   находки   события   хищники   
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ОБнаруженное археологами тело древнего охотника и собирателя возрастом 3000 лет озадачило ученых: на теле человека насчитали несколько сотен глубоких ран. Тщательное расследование позволило установить, что мужчина стал первой известной истории жертвой акулы.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: акула   археология   древность   жертва акулы   история   находки   события   хищники   
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4  комментария
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Lev Asriev 2 часа назад
Более мудацкого заголовка , даже сложно представить. На жертве был VIN выбит, с номером 000001?
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Sam22 41 минуту назад
Разве скелет и тело это одно и то же?
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