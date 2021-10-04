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19 доказательств того, что старое - не обязательно плохое

19 доказательств того, что старое - не обязательно плохое (20 фото)

Автор:
04 октября 2021 15:01
Сообщество : Истории
Метки: в отличном состоянии   вещи   винтаж   истории   история вещей   качество   материальное наследие   ответственное потребление   
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Не торопитесь выбрасывать старые вещи! Ведь если раньше дедушкины часы или бабушкина сумочка считались признаками нищебродства, то теперь это - приметы ответственного потребления. Ну а кроме того, по части стильности и удобства винтажные вещи дадут фору некоторым современным брендам!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в отличном состоянии   вещи   винтаж   истории   история вещей   качество   материальное наследие   ответственное потребление   
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1k
Mowgley Час назад
Мои муз. центр Technics EH-50 1994 года и КПК Fujitsu-Siemens Pocket Loox N720 2004 года в полном здравии

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3k
3BE3DA4ET 43 минуты назад
Я жил в эпоху, когда технику делали инженеры.
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4k
au3 2 часа назад
"Мой муж купил этот тостер в кредит"

В кредит ... Ну понятно. По стоимости - сработан на века.
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