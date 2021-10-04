19 доказательств того, что старое - не обязательно плохое

793
20
Не торопитесь выбрасывать старые вещи! Ведь если раньше дедушкины часы или бабушкина сумочка считались признаками нищебродства, то теперь это - приметы ответственного потребления. Ну а кроме того, по части стильности и удобства винтажные вещи дадут фору некоторым современным брендам!
×
"Слева - я в любимом свитере в 1981 году. Справа - мой сын в этом же свитере в 2-17 году и моя дочь в нем же в 2020-м"
"Этой машине, предку современных компьютеров, 23 года, а она все еще в полностью рабочем состоянии"
"Эту вафельницу я купила в Диснейленде в 1995 году. Тогда я была еще ребенком. Сейчас у меня уже свои дети, но вафельница отлично работает почти каждый день!"
"Этот поезд моя бабушка купила в 1952-м. Я был третьим поколением его счастливых владельцев"
"Эту расческу мне подарили на 7-летие. И мои дети, и я до сих пор пользуемся ей. И да, я 41-летний мужчина"
"Слева - мой муж с его отцом играют в приставку в 1984 году, справа - мой муж со своей дочерью играет в ту же самую приставку в 2018-м"
"Я купил этот велосипед в 1988-м на деньги, подаренные бабушкой. Я проехал на нем много тысяч километров, сейчас это моя основная машина для поездок за покупками"
"Я пользуюсь свое старой бесбольной перчаткой больше 30 лет. Сегодня мой сын в первый раз пришел в команд по бейсболу - теперь она и ему послужит на тренировках"
"С этим оксфордским кожаным портелем мой дед начал ходить на занятия в университет в 1951 году. С тех пор его успели использовать в тех же целях моя мама, дядя, тетя и я" для этих целей мо
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
Метки: в отличном состоянии вещи винтаж истории история вещей качество материальное наследие ответственное потребление
32
Понравилось32
Новости партнёров
В кредит ... Ну понятно. По стоимости - сработан на века.