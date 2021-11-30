Как жили русские и европейские крестьяне 100 лет назад

Считается, что российские крестьяне в конце XIX - начале XX столетий жили печально и бедно. И если спросить сегодня любого встречного про то, где жили лучше в то время - у нас или на Западе, то ответ будет не в пользу России. Но так ли это? Давайте посмотрим фотографии, на которых запечатлены жизнь и быт простых людей из России и Европы. И сравним.

0

В XX веке исчезла русская деревня и русское крестьянство - носитель уникальной культуры. Сегодня мы знаем о них крайне мало, а то что знаем зачастую является плодом политических спекуляций и мифов.



К примеру, считается, что крестьяне до революции были поголовно нищими, босыми, голыми и лапти сосали с голодухи. Их нещадно обирали помещики-держиморды, которые ради французских финтифлюшек, вроде вазы, вывозили пароходами зерно на Запад, тогда как народ голодал. Но если почитать исторические монографии, то выяснится, что к 17-ому году помещики были не основными землевладельцами.

×

×

Крестьяне на покосе около старинного посада Крохино, 1909 год 0 Источник: Дворяне в своей любви к прожиганию жизни, поместья теряли, продавали. В "Вишневом саде" у Чехова как раз описана похожая ситуация. Землю зачастую скупали те, кого принято называть кулаками - сельская буржуазия из разбогатевших крестьян. Именно эта социальная прослойка и была основным землевладельцем в Российской империи. Так же земля находилась в собственности крестьянской общины.

Рабочие мастерских Златоусского завода на Урале. Знаменитое фото Проскудина-Горского "Три поколения" 0 Источник: Поэтому если спросить сегодняшнего россиянина - где в те времена жили лучше простые люди - в России или в Европе, то он укажет на Запад. Почему-то мы уверены, что там фермеры жили зажиточней. Но так ли это? Благо у нас есть фотографии, по которым мы можем сравнить жизнь и быт наших и европейских крестьян.

Немецкие крестьяне в конце XIX века 0 Источник:

Русские крестьяне в начале XX века 0 Источник:

Тоже наши, время то же 0 Источник:

Польские эммигранты (Бизи и ее семья) работают в полях недалеко от Балтимора, штат Мэриленд, июль 1909 года 0 Источник:

Польские крестьянки, 1925 год 0 Источник:

Русские крестьянки на сенокосе, 1909 год 0 Источник:

Ирландские крестьяне у своего дома, 1913 год 0 Источник:

Ирландские селянки, 1913 год 0 Источник:

Семья русских крестьян-колонистов у своего дома в Муганьской степи Бакинской губернии, 1911 год 0 Источник:

польские крестьянки на рынке в Кракове, 1920 год 0 Источник:

Дом немецких крестьян. Покрытая соломой крыша говорит о зажиточности владельцев 0 Источник:

Тоже Германия. Здесь дом побогаче 0 Источник:

Домик ирландских фермеров в начале XX века 0 Источник:

Тоже Ирландия 0 Источник:

И это тоже 0 Источник:

Жители польского местечка Лович (Lowicz) нарядились на воскресную службу. Но нас интересует дом 0 Источник:

Австрийское местечко Варграйн (Wagrain), 1929 год 0 Источник:

Литовское село, конец XIX века. Литва тогда входила в состав Российской империи 0 Источник:

Домик русских крестьян, 1911 год. Тут нужно сделать скидку на то, что это колонизаторы в так называемой Голодной степи - пустынной области на границе современного Узбекистана и Казахстана 0 Источник:

Примерно вот так выглядел обыкновенный дом крестьянина в начале XX века в России. Фото современное, но дом был построен как раз в начале прошлого века 0 Источник:

А вот такого не увидеть заграницей. Так украшали свои дома только у нас 0 Источник:

0 Источник:

Типичная крестьянская изба в новгородском музее деревянного зодчества в селе Витославицы 0 Источник:

Там же 0 Источник:

Изба побогаче 0 Источник:

Предметы крестьянского быта 0 Источник:

Интерьер русской избы начала XX века 0 Источник:

А это Норвегия. Типичное жилье фермера. Это тоже музей под открытым небом. Такие вот скромные избушки строили "варяги" 0 Источник:

Внутреннее убранство норвежской избы 0 Источник:

Норвежская деревня, 1910 год 0 Источник:

Крайний Запад Украины или юго-восточная окраина Польши, 1920 год 0 Источник: Кстати, часто признаком бедности русских крестьян называют отсутствие обуви в летний период. Это не совсем соответствует действительности.

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник: А если присмотреться к обуви европейских крестьян?

Фермерские дети в Англии, 1920 год 0 Источник:

Тоже Англия 0 Источник:

6-лентяя сборщица ягод в Балтиморе, штат Мэриленд, 1909 год 0 Источник:

Русские девочки в повседневной одежде. Ярославская губерния, 1915 год 0 Источник: Разумеется, были и бедные, которые не могли себе позволить обувь. Дешевых китайских кед тогда не было - обувь была кожаная, дубовая. И основная причина того, что фермеры и крестьяне (дети в основном) ходили летом босыми, кроется именно в грубости тогдашней обуви. Она бы просто "убила" ноги на пересеченной местности или на пашне. А дети в те времена с младых ногтей помогали родителям в поле.

3-летний Джо,его 6-летний брат и 9-летняя сестра вместе с отцом собирают ягоды. Кэннон, штат Делавэр, 1910 год 0 Источник:

Еще одна семья собирает ягоды, тоже Америка 0 Источник:

8-летняя Люси и 10-летняя Итан на сборе урожая сахарной свеклы. Шугар-Сити, Колорадо, 1915 год 0 Источник:

Сбор свеклы в Висконсине, 1915 год 0 Источник:

А это уже русский мальчик из Рязанской губернии, 1913 год 0 Источник:

Девочки кружевницы за плетением узоров. Село Куликово, Московская губерния, 1913 год 0 Источник: И в заключении поста - фотографии представителей разных народов в национальных костюмах и праздничной одежде. Эти снимки тоже хорошо передают быт того времени

Россия, конец 19 века 0 Источник:

Земля Баден, Германия, начало 20 века 0 Источник:

Тоже земля Баден, время то же 0 Источник:

Ирландка в старинном костюме, деревня Кладда, 1913 год 0 Источник:

Тоже ирландка, 1920 год 0 Источник:

Венгры 0 Источник:

Валлийки, Уэльс, начало XX века 0 Источник:

Норвежка, 1913 год 0 Источник:

Испанка в национальном костюме 0 Источник:

Голландцы, 1910 год 0 Источник:

Лужницкая сербка в традиционном наряде, Германия 0 Источник:

Польские крестьяне 0 Источник:

Польская селянка нарядилась на воскресную службу 0 Источник:

Украинская крестьянка, 1909 год 0 Источник:

Бретонцы в традиционной одежде, Франция, 1920 год 0 Источник:

Девочки из Эльзаса, Франция, 1918 год 0 Источник:

Русские женщины в традиционной одежде, 1908 год 0 Источник:

Молодая крестьянка в праздничном костюме. Костромская губерния, 1907 год 0 Источник:

Отец с сыном перед охотой. Вятская губерния, 1907 год 0 Источник:

Украинская переселенка. Енисейская губерния, 1910 год 0 Источник:

Крестьянка мнет лен. Пермская губерния, 1910 год 0 Источник:

Знаменитое фото Проскудина-Горского "Деревенские девушки", которая завораживает яркостью крестьянских нарядов. Пермская губерния, 1910 год 0 Источник:

Одна из участниц позировала отдельно для снимка "Девушка с земляникой" 0 Источник: