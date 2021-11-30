Как жили русские и европейские крестьяне 100 лет назад

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Считается, что российские крестьяне в конце XIX - начале XX столетий жили печально и бедно. И если спросить сегодня любого встречного про то, где жили лучше в то время - у нас или на Западе, то ответ будет не в пользу России. Но так ли это? Давайте посмотрим фотографии, на которых запечатлены жизнь и быт простых людей из России и Европы. И сравним.
В XX веке исчезла русская деревня и русское крестьянство - носитель уникальной культуры. Сегодня мы знаем о них крайне мало, а то что знаем зачастую является плодом политических спекуляций и мифов.
К примеру, считается, что крестьяне до революции были поголовно нищими, босыми, голыми и лапти сосали с голодухи. Их нещадно обирали помещики-держиморды, которые ради французских финтифлюшек, вроде вазы, вывозили пароходами зерно на Запад, тогда как народ голодал. Но если почитать исторические монографии, то выяснится, что к 17-ому году помещики были не основными землевладельцами.
К примеру, считается, что крестьяне до революции были поголовно нищими, босыми, голыми и лапти сосали с голодухи. Их нещадно обирали помещики-держиморды, которые ради французских финтифлюшек, вроде вазы, вывозили пароходами зерно на Запад, тогда как народ голодал. Но если почитать исторические монографии, то выяснится, что к 17-ому году помещики были не основными землевладельцами.
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Крестьяне на покосе около старинного посада Крохино, 1909 год
Дворяне в своей любви к прожиганию жизни, поместья теряли, продавали. В "Вишневом саде" у Чехова как раз описана похожая ситуация. Землю зачастую скупали те, кого принято называть кулаками - сельская буржуазия из разбогатевших крестьян. Именно эта социальная прослойка и была основным землевладельцем в Российской империи. Так же земля находилась в собственности крестьянской общины.
Рабочие мастерских Златоусского завода на Урале. Знаменитое фото Проскудина-Горского "Три поколения"
Поэтому если спросить сегодняшнего россиянина - где в те времена жили лучше простые люди - в России или в Европе, то он укажет на Запад. Почему-то мы уверены, что там фермеры жили зажиточней. Но так ли это? Благо у нас есть фотографии, по которым мы можем сравнить жизнь и быт наших и европейских крестьян.
Польские эммигранты (Бизи и ее семья) работают в полях недалеко от Балтимора, штат Мэриленд, июль 1909 года
Семья русских крестьян-колонистов у своего дома в Муганьской степи Бакинской губернии, 1911 год
Жители польского местечка Лович (Lowicz) нарядились на воскресную службу. Но нас интересует дом
Домик русских крестьян, 1911 год. Тут нужно сделать скидку на то, что это колонизаторы в так называемой Голодной степи - пустынной области на границе современного Узбекистана и Казахстана
Примерно вот так выглядел обыкновенный дом крестьянина в начале XX века в России. Фото современное, но дом был построен как раз в начале прошлого века
А это Норвегия. Типичное жилье фермера. Это тоже музей под открытым небом. Такие вот скромные избушки строили "варяги"
Крайний Запад Украины или юго-восточная окраина Польши, 1920 год
Кстати, часто признаком бедности русских крестьян называют отсутствие обуви в летний период. Это не совсем соответствует действительности.
Русские девочки в повседневной одежде. Ярославская губерния, 1915 год
Разумеется, были и бедные, которые не могли себе позволить обувь. Дешевых китайских кед тогда не было - обувь была кожаная, дубовая. И основная причина того, что фермеры и крестьяне (дети в основном) ходили летом босыми, кроется именно в грубости тогдашней обуви. Она бы просто "убила" ноги на пересеченной местности или на пашне. А дети в те времена с младых ногтей помогали родителям в поле.
3-летний Джо,его 6-летний брат и 9-летняя сестра вместе с отцом собирают ягоды. Кэннон, штат Делавэр, 1910 год
8-летняя Люси и 10-летняя Итан на сборе урожая сахарной свеклы. Шугар-Сити, Колорадо, 1915 год
Девочки кружевницы за плетением узоров. Село Куликово, Московская губерния, 1913 год
И в заключении поста - фотографии представителей разных народов в национальных костюмах и праздничной одежде. Эти снимки тоже хорошо передают быт того времени
Знаменитое фото Проскудина-Горского "Деревенские девушки", которая завораживает яркостью крестьянских нарядов. Пермская губерния, 1910 год
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Что касается "обычной русской избы" начала 19 века, то деревом крыть крышу - это очень дорого было и не совсем практично. Крыли соломой в основном - и тепло держала и почти не промокала. Мелкие капли не в счёт - был ещё чердак с полом из досок, который и был потолком хаты. Обычные крестьяне летом ходили босиком, замой в валенках, которые были не у каждого в семье, у детей часто были одни на всех, надевали по очереди.
Семья одной из моих бабушек из тульских крестьян, бабушка родилась в 1907 году и мальцом я у неё много чего успел расспросить о быте их семьи в то время. Они свой дом, кстати, железом покрыли лет за 10 до войны, до этого крыша была соломенная. Село было не бедное...
А еще почему эти самые процветающие крестьяне вдруг поверили большевикам и отказались от своей богатой и столь яркой жизни? Так на что все-таки автор намекает?
я сам из деревни, эти халупы просто дворцы по сравнению с теми в которых жили односельчане старики... если нужно то с интернета еще надергаю. если нужны живые, тоже сделаю, в этом к сожалению проблем нет((
молодёж сваливает из села. поближе к работе. если рядом город - ситуация кардинально меняется.
строят много новых. земля очень дорогая. если у дома статус защиты старины - надо бежать подальше.
ремонт(даже балочку поменять) имеют право делать только реставраторы. покрасить тоже. и кучу справок от чиновников.
это новообразимо дорого!!! но они и понты колотят - из гнилухи вырежут щепку, прилепят к новой = реставрировано.
остаётся только три шкуры драть с туристов, чтоб выжить. как-то так. вкратце.
последнее больше за Баварию. но это то же, просто вид сбоку.
минусов бояццо - в интенет не ходить))
Только после Октябрьской Революции эти 5% так испугались, что начали понемногу делиться.
им просто дали пястоу и забрали. попутно позжигали то шо было.
это есть совсем непрактично, спистят стул за 10 рублей и сожгут усадьбу за миллион. шоб не поймали.
но люди ж читать не умели...
Хомячёк в клетке только толстеет.
давай поговорим. только на твоём языке. мне по приколу, тебе легче писать.
яка мова?
предлагаю дополнительно:
уф дайч, парле ву, парляре, тилмеш керек?
выбирай)))