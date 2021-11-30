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Как жили русские и европейские крестьяне 100 лет назад

Как жили русские и европейские крестьяне 100 лет назад (73 фото)

Автор:
30 ноября 2021 23:05
Сообщество : Жизнь
Метки: XIX век   XX век   Крестьяне   Россия   запад   история   сравнение   фото   
565
73
Считается, что российские крестьяне в конце XIX - начале XX столетий жили печально и бедно. И если спросить сегодня любого встречного про то, где жили лучше в то время - у нас или на Западе, то ответ будет не в пользу России. Но так ли это? Давайте посмотрим фотографии, на которых запечатлены жизнь и быт простых людей из России и Европы. И сравним.
В XX веке исчезла русская деревня и русское крестьянство - носитель уникальной культуры. Сегодня мы знаем о них крайне мало, а то что знаем зачастую является плодом политических спекуляций и мифов.

К примеру, считается, что крестьяне до революции были поголовно нищими, босыми, голыми и лапти сосали с голодухи. Их нещадно обирали помещики-держиморды, которые ради французских финтифлюшек, вроде вазы, вывозили пароходами зерно на Запад, тогда как народ голодал. Но если почитать исторические монографии, то выяснится, что к 17-ому году помещики были не основными землевладельцами.
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Метки: XIX век   XX век   Крестьяне   Россия   запад   история   сравнение   фото   
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23k
Юрьевич 4 часа назад
Ну фотки 18 - начала 19 века не показатель. Тогда фотография для крестьян было явление вселенского масштаба и одевали на себя всё самое лучше, собранное со всей семьи и соседей.

Что касается "обычной русской избы" начала 19 века, то деревом крыть крышу - это очень дорого было и не совсем практично. Крыли соломой в основном - и тепло держала и почти не промокала. Мелкие капли не в счёт - был ещё чердак с полом из досок, который и был потолком хаты. Обычные крестьяне летом ходили босиком, замой в валенках, которые были не у каждого в семье, у детей часто были одни на всех, надевали по очереди.

Семья одной из моих бабушек из тульских крестьян, бабушка родилась в 1907 году и мальцом я у неё много чего успел расспросить о быте их семьи в то время. Они свой дом, кстати, железом покрыли лет за 10 до войны, до этого крыша была соломенная. Село было не бедное...
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64k
Серпом по молоту. 2 часа назад
Просто посмотрите фильм "Из жизни Федора Кузькина".
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3k
ДК 4 часа назад
Т.е. автор хотел убедить что еще 100 лет назад российские крестьяне жили богаче чем европейские? Интересная мысль! Можем сравнить их уровни жизни и сегодня. Я бы сказал что наблюдается некоторся разница, и преимущество точно не на стороне России...
А еще почему эти самые процветающие крестьяне вдруг поверили большевикам и отказались от своей богатой и столь яркой жизни? Так на что все-таки автор намекает?
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4k
Suvar_ 4 часа назад
просто и без комментариев, так, из параллельной вселенной.
я сам из деревни, эти халупы просто дворцы по сравнению с теми в которых жили односельчане старики... если нужно то с интернета еще надергаю. если нужны живые, тоже сделаю, в этом к сожалению проблем нет((
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7k
portmen77 4 часа назад
Самым крупным землевладельцем в России был Государь Император. На втором месте церковь. А уж потом всякие помещики.
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47k
Albert GER 4 часа назад
земля Баден. такие же дома можно встретить и сегодня. старики доживают свой жизнь.
молодёж сваливает из села. поближе к работе. если рядом город - ситуация кардинально меняется.
строят много новых. земля очень дорогая. если у дома статус защиты старины - надо бежать подальше.
ремонт(даже балочку поменять) имеют право делать только реставраторы. покрасить тоже. и кучу справок от чиновников.
это новообразимо дорого!!! но они и понты колотят - из гнилухи вырежут щепку, прилепят к новой = реставрировано.
остаётся только три шкуры драть с туристов, чтоб выжить. как-то так. вкратце.
последнее больше за Баварию. но это то же, просто вид сбоку.
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5k
Дмитрий Григорьев 4 часа назад
До 1917 года ни в одной стране мира простые люди сытно не жили. Везде одни голодали, а 5% хрустели французской булкой. А в России, которую мы потеряли - особенно. 90% населения не умели читать и писать, неурожайные годы с массовой смертностью от голода случались регулярно и т.д.
Только после Октябрьской Революции эти 5% так испугались, что начали понемногу делиться.
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41
Raingold Fischer 4 часа назад
Даже дальше не стал читать.
Хомячёк в клетке только толстеет.
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