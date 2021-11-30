Необъяснимые исчезновения людей на полуострове Сайкун

Давайте перенесёмся из Атлантики на другую половину земного шара – на юг Китая, в Гонконг. Крупный город (7 миллионов жителей), туризм, торговля, ресторанный бизнес... Можно ли представить себе «бермудский треугольник» в таком месте?
Довольно существенную часть современного Гонконга составляет полуостров Сайкун (西貢半島). Природа полуострова очень красива – вулканические скалы, покрытые зелёными лесами:
Ну да, "горизонт завален". Зато какая красота!
Здесь много парков, в которых обустроены многочисленные туристические дорожки и тропы. В частности, здесь начинается знаменитая «тропа Мак-Лехоуза» – известнейший на весь Гонконг туристический маршрут и трасса для спортивных соревнований.
Тропа через каждые 500 метров оборудована специальными постами и знаками – на случай, если кому-то вдруг понадобится помощь:
Здесь регулярно проводятся спортивные соревнования:
И тем не менее, на полуострове Сайкун то и дело случаются чрезвычайно странные происшествия – местные жители так и говорят: «загадка Сайкуна», «колдовство Сайкуна» (西貢結界).
Например, в 2009 году местный офицер полиции, будучи не на службе, решил прогуляться в парке. Через какое-то время на пост спасателей (на номер «999», это как наш телефон «112») поступил звонок – полицейский был взволнован, утверждал, что заблудился и просил о помощи. Как мы уже упоминали, все тропинки в лесопарках отмечены специальными знаками с номерами. Диспетчер попросил полицейского назвать номер ближайшего знака, чтобы знать, куда высылать спасателей. Однако полицейский назвал номер, которого на тропе никогда не было! После этого связь прервалась. Многодневные поиски не дали никакого результата – человек пропал «на ровном месте», совершенно без следа.
Примерно через месяц после этого случая случилась новая трагедия – в парк отправилась группа из пятерых туристов, причём возглавлял её опытный путешественник, вожатый бойскаутов. Пройдя какое-то расстояние, компания устроилась на отдых: вожатый начал жаловаться на усталость. В конце концов он велел остальным идти без него – обещая скоро догнать группу. Однако в итоге группу так и не догнал. Вызвали полицию и спасателей, вожатого искали два дня. На третий день его тело нашли прямо возле тропы. Причину смерти медики с уверенностью назвать не смогли.
В другой раз в парке решил прогуляться местный шофёр автобуса – и тоже пропал. Когда через несколько часов забеспокоившиеся родственники начали звонить ему на мобильный, на звонок неожиданно ответил деревенский рыбак. Он утверждал, что выловил этот телефон из реки (!) несколько дней назад (!). Шофёра, несмотря на многодневные поиски, так и не сумели отыскать – ни живого, ни мёртвого.
В 2011 году в Сайкуне случилось очередное таинственное происшествие – турист позвонил в службу спасения, сказал, что заблудился, назвал несуществующий номер знака, затем связь прервалась. Туриста, несмотря на многодневные поиски, найти не смогли.
Типичный информационный стенд с картой-схемой: "Вы здесь". Да где здесь-то?!!
Ещё одна трагедия произошла в 2019 году, снова погиб человек – безжизненное тело нашли рядом с тропой, причину смерти опять установить не удалось.
Журналисты, спасатели, полицейские, да и просто любители разного рода загадок ломали головы – что же могло произойти? Как люди могут пропасть с оборудованной удобной тропы, посреди ухоженного лесопарка, где указатели развешаны через каждые 500 метров?
Высказывались самые причудливые гипотезы. Например, Керби Куэк, основатель «Исследовательского центра метафизики китайского даосизма», утверждал, что где-то под скалами и лесами полуострова Сайкун скрыто трагически погибшее при извержении вулкана древнее поселение. Такое место, согласно учению фэн-шуй, способно привести к дисбалансу между силами «инь» и «янь», между циклами созидания и разрушения. Якобы это создаёт в лесопарке особые зоны, смертельно опасные для людей...
В общем, хоть вспоминай шуточную песенку не очень педагогичного свойства: «Ставьте рубль – ставлю стольник! Здесь бермудский треугольник! За покойником покойник, хоть кричи ты караул!»
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