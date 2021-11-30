Необъяснимые исчезновения людей на полуострове Сайкун

И тем не менее, на полуострове Сайкун то и дело случаются чрезвычайно странные происшествия – местные жители так и говорят: «загадка Сайкуна», «колдовство Сайкуна» (西貢結界).

Например, в 2009 году местный офицер полиции, будучи не на службе, решил прогуляться в парке. Через какое-то время на пост спасателей (на номер «999», это как наш телефон «112») поступил звонок – полицейский был взволнован, утверждал, что заблудился и просил о помощи. Как мы уже упоминали, все тропинки в лесопарках отмечены специальными знаками с номерами. Диспетчер попросил полицейского назвать номер ближайшего знака, чтобы знать, куда высылать спасателей. Однако полицейский назвал номер, которого на тропе никогда не было! После этого связь прервалась. Многодневные поиски не дали никакого результата – человек пропал «на ровном месте», совершенно без следа.