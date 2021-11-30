Архивные фото, на которых видна изнанка истории

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Некоторые исторические события настолько сильно врезаются в память миллионов людей, что достаточно одной фотографии, чтобы мы вспомнили их во всех подробностях. Чаще всего мы помним их по известным фотографиям. Однако стоит взглянуть на них с иного ракурса - и они откроются перед нами по-новому.
Посмертная маска Тутанхамона
Даже те, кто бывал в Каирском музее, видели маску Тутанхамона только с лица, потому что фараон представлен там в лежачем положении, и ее задняя часть, соответственно, скрыта. Однако она не менее интересна, чем передняя: на затылочной части маски древнеегипетские иероглифы складываются в заклинание, защищающее от злых духов.
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Хвост сфинкса
Мы никогда бы не догадались, что у Великого Сфинкса есть хвост, вероятно, потому, что мы обычно видим его на фотографиях спереди. Если вы присмотритесь, вы заметите хвост Сфинкса, который плотно прилегает к его телу. Что ж, это логично, поскольку Сфинкс - мифическое существо с телом льва. А ведь у львов есть хвосты.
За этими спинами творится история
Версальский договор, возможно, один из важнейших документов двадцатого века, был подписан в Версальском дворце в июне 1919 года. Здесь мы видим склонившегося над столом Германа Мюллера, подписывающего Версальский мирный договор в качестве министра иностранных дел. За ним стоит Йоханнес Белль. Эти двое представляли Германию на Парижской мирной конференции. Их подпись на Версальском договоре подтвердила, что Германия несет ответственность за Первую мировую войну.
I took this photo twenty years ago on 9/11, just as the South Tower began to collapse. I’ve identified seven people in the photo. Please help find the rest. #911Anniversary pic.twitter.com/EqjD4XnxVy— Patrick Witty (@patrickwitty) September 10, 2021
"Я сделал эту фотографию 10 лет назад, 9 сентября 2001 года, - написал в своем твиттере фотограф Патрик Уитти. - Я щелкнул фотоаппаратом в тот момент, когда начала рушиться Южная башня". Уитти до сих пор мечтает найти героев своего снимка, но пока не сумел завершить эту работу.
Взрыв "Челленджера"
28 января 1968 года космический челнок "Челленджер" взорвался на 73 секунде полета, в результате чего погибли все семь астронавтов на борту. Запуск транслировался в прямом эфире. Преподаватель обществознания Криста МакОлифф была выбрана для этого путешествия из 11 000 претендентов. Студенты и преподаватели средней школы Конкорд в Нью-Гэмпшире, где работал МакОлифф, наблюдали за запуском и взрывом, пока они были в школе, и не могли понять, что случилось с их учителем. А на трибунах провожавшие корабль зрители рыдали в голос.
Жизнь Джорджа Буша никогда не будет прежней
11 сентября 2001 года президент Джордж Буш встречался со школьниками в начальной школе Эммы Э. Букер в Сарасоте, Флорида. Именно здесь, когда он стоял перед классом маленьких детей, Буш узнал о самолетах, врезавшихся в башни-близнецы в Нью-Йорке.
Буш был проинформирован о нападениях, когда дети читали. Вместо того, чтобы прервать визит, Буш оставался перед классом. Билл Сэммон вспоминал в своей книге «Отражение: война с терроризмом изнутри Белого дома», что Ари Флейшер сидел в задней части класса с блокнотом. На верхнем листе блокнота он написал: «Пока ничего не говорим» - в надежде, что Буш сможет прочитать это, сидя перед классом. Узнав о том, что второй самолет врезался во вторую башню, Буш оставался перед школьниками в общей сложности семь минут.
Буш был проинформирован о нападениях, когда дети читали. Вместо того, чтобы прервать визит, Буш оставался перед классом. Билл Сэммон вспоминал в своей книге «Отражение: война с терроризмом изнутри Белого дома», что Ари Флейшер сидел в задней части класса с блокнотом. На верхнем листе блокнота он написал: «Пока ничего не говорим» - в надежде, что Буш сможет прочитать это, сидя перед классом. Узнав о том, что второй самолет врезался во вторую башню, Буш оставался перед школьниками в общей сложности семь минут.
После катастрофы "Гинденбурга"
Крушение дирижабля "Гинденбург" произошла 6 мая 1937 года в Нью-Джерси. Первую посадку «Гинденбурга» в Америке транслировали по радио, а пленочные камеры снимали это событие. Дирижабль был наполнен водородом, и когда он загорелся, весь корабль был охвачен пламенем в считанные мгновения. Катастрофа длилась всего 40 секунд. 36 человек из 97 находившихся на борту погибли в результате этой катастрофы.
Строительство мемориала Линкольна
Большой зеркальный бассейн рядом с мемориалом Линкольна - визитная карточка этого места,однако был период, когда его рядом с мемориалом не было. Мемориал Линкольна был завершен в 1922 году, а зеркальный бассейн построили годом позже, в 1923-м.
Последний концерт The Beatles
30 января 1969 года The Beatles дали свое последнее живое выступление на крыше штаб-квартиры Apple Corps. О концерте не было объявлено, и изначально он планировался как кульминация документального фильма «Get Back», который позже стал «Let It Be».
Селфи с "Оскаром" под другим углом
В 2014 году селфи Эллен ДеДженерес на церемонии вручения "Оскара", размещенное в твиттере телеведущей, взорвало интернет. Ее твит собрал более 3,3 миллиона ретвитов. На селфи изображены Эллен ДеДженерес, Брэдли Купер, Джаред Лето, Дженнифер Лоуренс, Ченнинг Татум, Мерил Стрип, Джулия Робертс, Кевин Спейси, Брэд Питт, Люпин Нионго, Анджелина Джоли и Питер Нионго-младший.
Джеки Кеннеди поддерживает мужа
Президентские дебаты между Джоном Ф. Кеннеди и Ричардом Никсоном навсегда изменили американскую политику. Первые президентские дебаты, транслируемые по телевидению, состоялись 26 сентября 1960 года в Чикаго. Эти дебаты транслировались по CBS на 66,4 миллиона телевизоров по всей территории США.
Жаклин Кеннеди была беременна вторым ребенком во время дебатов, но все же приехала поддержать мужа. На этом фото она прибыла на съемку президентских дебатов 13 октября 1960 года.
Жаклин Кеннеди была беременна вторым ребенком во время дебатов, но все же приехала поддержать мужа. На этом фото она прибыла на съемку президентских дебатов 13 октября 1960 года.
А где Черчилль?
На этом фото президент США Франклин Делано Рузвельт и Иосиф Сталин ждут премьер-министра Британии Уинстона Черчилля для съемки того самого знаменитого фото Большой Тройки, которое потом войдет во все учебники истории.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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