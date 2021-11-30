Архивные фото, на которых видна изнанка истории

11 сентября 2001 года президент Джордж Буш встречался со школьниками в начальной школе Эммы Э. Букер в Сарасоте, Флорида. Именно здесь, когда он стоял перед классом маленьких детей, Буш узнал о самолетах, врезавшихся в башни-близнецы в Нью-Йорке.

Буш был проинформирован о нападениях, когда дети читали. Вместо того, чтобы прервать визит, Буш оставался перед классом. Билл Сэммон вспоминал в своей книге «Отражение: война с терроризмом изнутри Белого дома», что Ари Флейшер сидел в задней части класса с блокнотом. На верхнем листе блокнота он написал: «Пока ничего не говорим» - в надежде, что Буш сможет прочитать это, сидя перед классом. Узнав о том, что второй самолет врезался во вторую башню, Буш оставался перед школьниками в общей сложности семь минут.