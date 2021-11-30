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Архивные фото, на которых видна изнанка истории

Архивные фото, на которых видна изнанка истории (14 фото)

Автор:
30 ноября 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   интересно   история   непривычный ракурс   новый взгляд   события   фото   фотоархив   
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Некоторые исторические события настолько сильно врезаются в память миллионов людей, что достаточно одной фотографии, чтобы мы вспомнили их во всех подробностях. Чаще всего мы помним их по известным фотографиям. Однако стоит взглянуть на них с иного ракурса - и они откроются перед нами по-новому.
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"Я сделал эту фотографию 10 лет назад, 9 сентября 2001 года, - написал в своем твиттере фотограф Патрик Уитти. - Я щелкнул фотоаппаратом в тот момент, когда начала рушиться Южная башня". Уитти до сих пор мечтает найти героев своего снимка, но пока не сумел завершить эту работу.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   интересно   история   непривычный ракурс   новый взгляд   события   фото   фотоархив   
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Nikoha Salym Полчаса назад
Взрыв "Челленджера" был 28 января 1986 года, а не 1968. Я учился в 7 классе и прекрасно помню эту катастрофу.

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