Мохнатые, склизкие и колючие - самые милые животные - блогеры

В наше время блогеры перестали быть лидерами локальных аудиторий. Сейчас блогеры это так называемые лидеры мнений, которые имеют огромный авторитет среди молодых людей.
К сожалению, не все они являются хорошим примером для подражания. Взять того же Хованского - обзорщика шавермы, завсегдатая всяких странных интернет - проектов. Сейчас он сидит в тюрьме, в ожидании приговора за песню, которую признали экстремистской.
Есть ли в сети блогеры с безукоризненной репутацией? Возможно, и есть люди, которых любят все, но это мало вероятно, а вот блогеры - животные - другое дело.
Внешность обманчива и Мэтью это доказывает
Начнем с самого колючего из представителей фауны в блогосфере Ёжик по кличке Мэтью. В отличие от своих сородичей, этот белый ёжик очень приветливый и не против контактов с людьми.
Благодаря своей раскрепощенности и природному магнетизму, Мэтью стал популярным блогером, который радует подписчиков своими веселыми фотосессиями.
Случайное знакомство и путь к успеху "Тыковки"
Если в России домашний енот это редкость, то на Багамских островах это в порядке вещей. Например, енот по кличке Тыковка упал на свою хозяйку буквально с неба.
Он свалился с дерева на заднем дворе дома и сломал лапку.
В итоге он стал полноценным членом семьи, но не остановился на этом и теперь завоевывает сердца подписчиков в социальных сетях.
В России, к слову, у Тыковки есть собрат блогер по имени Лёня. Его хозяйка в простой форме рассказывает о том, что жизнь с енотом не такая идеальная, как на картинках в блоге Тыковки. О своих радостях и трудностях владелица Лёни говорит в простой для нас с вами форме.
Так что прежде чем завести енота, обязательно ознакомьтесь с чем вам придется столкнуться.
Блогер - лисица по имени Джунипер и ее друзья
Впрочем, еноты это не единственные "нестандартные" животные, которые обитают в домах людей и ведут свои социальные сети.
Например, лиса по имени Джунипер, хозяева которой завели блог о своей домашней рыжей питомице.
К слову, у Джун множество соседей, есть еноты, собаки, петуньи и даже маленький лис Фиг, которого хозяйка спасла с местной меховой фермы.
Во время стрижки шерсти Фигу занесли инфекцию на ферме, и он лишился глаза и передней лапы. Но в новом доме лисенок окружен заботой и любовью.
Кажется, что таким животным не место в доме, но эти животные комфортно себя чувствуют в неволе, а многим, как Фигу в природе было бы сложно выжить.
Но для того, чтобы стать популярным необязательно иметь родословную, это доказывает дворняга по кличке Муха, правда, у нее есть напарник по блогу - бигль Михаил.
У них полярно разные увлечения, но вместе они создают достаточно интересный и динамичный тандем.
Муха больше любит гулять на свежем воздухе, тогда как Миша ценит комфорт и не упускает возможности поспать.
С собаками не только хорошо дома, но и путешествовать.
Так, например, Ирина Голдман, которая была редактором гламурного журнала Cosmopolitan в один момент решила бросить все и уехать в США.
Вместе с ней в путешествие отправилась и ее хаски по имени Спейс.
Вместе с хаски Ирина путешествовала по всей Европе и объехала все Штаты.
В 2018 году Спейс вместе со своей хозяйкой поучаствовала в экспедиции на Эльбрус.
В том же году, ее инстаграм попал в рейтинг Glamour Influencers Awards 2018, как один из популярных блогах о путешествиях.
В случае со Спейсом можно быть уверенным, что на блог хаски подписываются не только ради самой собаки, но есть и другой пример популярного трэвел - блога собаки и человека - Глеб Корнилов и мопс Чубака.
У собаки есть не только инстаграм, но и ютуб канал, в которых рассказывается о путешествиях четвероногих и их двуногих хозяев.
Ну и напоследок, наверное, самый необычный блог, который вы могли увидеть на просторах интернета. Это блог одной лягушки, хозяин которой с 2019 года выкладывает один ролик в день рождения своей земноводной питомицы.
лучшее, что я видела на ютубе: японский дедушка раз в год выкладывает на свой канал короткие видео «моей лягушке 20 лет», «особо нет новостей, но моей лягушке исполнился 21 год», «мне вам особенно нечего рассказать, но моей лягушке исполнилось 22 года». pic.twitter.com/T31D3REPCj— ferðalangurinn 🍁 (@ferdalangurin) November 27, 2021
Пользователи отметили, что это представитель рогатых лягушек. В неволе эти амфибии живут 14 лет, а в качестве домашних питомцев и дольше. Но владелец этой лягушки утверждает, что его питомцу 22 года.
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А как вы считаете, кто лучший блогер - животные или люди? И на кого из вышеуказанных вы бы подписались?
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