Мохнатые, склизкие и колючие - самые милые животные - блогеры

Есть ли в сети блогеры с безукоризненной репутацией? Возможно, и есть люди, которых любят все, но это мало вероятно, а вот блогеры - животные - другое дело.

Внешность обманчива и Мэтью это доказывает

Начнем с самого колючего из представителей фауны в блогосфере Ёжик по кличке Мэтью. В отличие от своих сородичей, этот белый ёжик очень приветливый и не против контактов с людьми.