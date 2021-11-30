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Мохнатые, склизкие и колючие - самые милые животные - блогеры

Мохнатые, склизкие и колючие - самые милые животные - блогеры (27 фото + 1 видео)

Автор:
30 ноября 2021 14:58
Сообщество : Животные
Метки: Instagram   блогеры   енот   животные   лиса   лягушки   собаки   хаски   
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В наше время блогеры перестали быть лидерами локальных аудиторий. Сейчас блогеры это так называемые лидеры мнений, которые имеют огромный авторитет среди молодых людей.

К сожалению, не все они являются хорошим примером для подражания. Взять того же Хованского - обзорщика шавермы, завсегдатая всяких странных интернет - проектов. Сейчас он сидит в тюрьме, в ожидании приговора за песню, которую признали экстремистской.

Есть ли в сети блогеры с безукоризненной репутацией? Возможно, и есть люди, которых любят все, но это мало вероятно, а вот блогеры - животные - другое дело.


Внешность обманчива и Мэтью это доказывает


Начнем с самого колючего из представителей фауны в блогосфере Ёжик по кличке Мэтью. В отличие от своих сородичей, этот белый ёжик очень приветливый и не против контактов с людьми.

Благодаря своей раскрепощенности и природному магнетизму, Мэтью стал популярным блогером, который радует подписчиков своими веселыми фотосессиями.

Случайное знакомство и путь к успеху "Тыковки"


Если в России домашний енот это редкость, то на Багамских островах это в порядке вещей. Например, енот по кличке Тыковка упал на свою хозяйку буквально с неба.

Он свалился с дерева на заднем дворе дома и сломал лапку.

В итоге он стал полноценным членом семьи, но не остановился на этом и теперь завоевывает сердца подписчиков в социальных сетях.

В России, к слову, у Тыковки есть собрат блогер по имени Лёня. Его хозяйка в простой форме рассказывает о том, что жизнь с енотом не такая идеальная, как на картинках в блоге Тыковки. О своих радостях и трудностях владелица Лёни говорит в простой для нас с вами форме.

Так что прежде чем завести енота, обязательно ознакомьтесь с чем вам придется столкнуться.

Блогер - лисица по имени Джунипер и ее друзья


Впрочем, еноты это не единственные "нестандартные" животные, которые обитают в домах людей и ведут свои социальные сети.

Например, лиса по имени Джунипер, хозяева которой завели блог о своей домашней рыжей питомице.

К слову, у Джун множество соседей, есть еноты, собаки, петуньи и даже маленький лис Фиг, которого хозяйка спасла с местной меховой фермы.

Во время стрижки шерсти Фигу занесли инфекцию на ферме, и он лишился глаза и передней лапы. Но в новом доме лисенок окружен заботой и любовью.

Кажется, что таким животным не место в доме, но эти животные комфортно себя чувствуют в неволе, а многим, как Фигу в природе было бы сложно выжить.

Но для того, чтобы стать популярным необязательно иметь родословную, это доказывает дворняга по кличке Муха, правда, у нее есть напарник по блогу - бигль Михаил.

У них полярно разные увлечения, но вместе они создают достаточно интересный и динамичный тандем.

Муха больше любит гулять на свежем воздухе, тогда как Миша ценит комфорт и не упускает возможности поспать.

С собаками не только хорошо дома, но и путешествовать.

Так, например, Ирина Голдман, которая была редактором гламурного журнала Cosmopolitan в один момент решила бросить все и уехать в США.

Вместе с ней в путешествие отправилась и ее хаски по имени Спейс.

Вместе с хаски Ирина путешествовала по всей Европе и объехала все Штаты.

В 2018 году Спейс вместе со своей хозяйкой поучаствовала в экспедиции на Эльбрус.

В том же году, ее инстаграм попал в рейтинг Glamour Influencers Awards 2018, как один из популярных блогах о путешествиях.


В случае со Спейсом можно быть уверенным, что на блог хаски подписываются не только ради самой собаки, но есть и другой пример популярного трэвел - блога собаки и человека - Глеб Корнилов и мопс Чубака.

У собаки есть не только инстаграм, но и ютуб канал, в которых рассказывается о путешествиях четвероногих и их двуногих хозяев.

Ну и напоследок, наверное, самый необычный блог, который вы могли увидеть на просторах интернета. Это блог одной лягушки, хозяин которой с 2019 года выкладывает один ролик в день рождения своей земноводной питомицы.

Пользователи отметили, что это представитель рогатых лягушек. В неволе эти амфибии живут 14 лет, а в качестве домашних питомцев и дольше. Но владелец этой лягушки утверждает, что его питомцу 22 года.

А как вы считаете, кто лучший блогер - животные или люди? И на кого из вышеуказанных вы бы подписались?



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Метки: Instagram   блогеры   енот   животные   лиса   лягушки   собаки   хаски   
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20k
Ego sum qui sum Час назад
зверушки милые, слово блогер вызывает отвращение
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6k
hairov Час назад
А где котики?!
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