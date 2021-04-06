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Хаски выучил гимн России и стал звездой соцсетей

Хаски выучил гимн России и стал звездой соцсетей (3 фото + 1 видео)

Автор:
06 апреля 2021 12:05
Сообщество : Животные
Метки: видео   гимн   животные   поет   собаки   хаски   
863
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Особенный колорит этой истории добавляет тот факт, что собачка живет в США.

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Метки: видео   гимн   животные   поет   собаки   хаски   
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21k
Inter Час назад
бред
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Evil 18 минут назад
Мне больше напомнило "Вставай, проклятьем заклейменный, весь рабочих и рабов", Интернационал то бишь а не гимн РФ
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364
Александр 24 минуты назад
Классный сабакен, даже пару раз попал в ноты!!!!
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31k
Alex Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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