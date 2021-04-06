Хаски выучил гимн России и стал звездой соцсетей

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Особенный колорит этой истории добавляет тот факт, что собачка живет в США.
Хаски Хаику - настоящая звезда соцсетей, что вполне объяснимо. С обаянием и певческим талантом прозябать без поклонников этому песелю было бы просто глупо. Среди фанатов Хаику до недавнего времени было не слишком много россиян, но теперь, похоже, ситуация изменится.
После того, как хозяева хаски продемонстрировали видео, на котором хороший мальчик поет, попадая в ритм одной хорошо знакомой всем жителям РФ мелодии, Хаику стал по-настоящему знаменит в России.
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