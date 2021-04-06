Хаски выучил гимн России и стал звездой соцсетей

Хаски Хаику - настоящая звезда соцсетей, что вполне объяснимо. С обаянием и певческим талантом прозябать без поклонников этому песелю было бы просто глупо. Среди фанатов Хаику до недавнего времени было не слишком много россиян, но теперь, похоже, ситуация изменится.