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В Техасе арестовали мужчину, который бросил хаски на дороге

В Техасе арестовали мужчину, который бросил хаски на дороге (5 фото + 1 видео)

Автор:
26 июля 2021 13:40
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   собака   собаки   фото   хаски   
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Водитель на пригородной дороге в Техасе заснял видео, на котором мужчина из другой машины оставил на дороге собаку. Он снял с хаски ошейник с поводком, и уехал. Видео добралось до полиции, которая быстро нашла виновного, и обвинила его в жестоком обращении с животным.

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Метки: домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   собака   собаки   фото   хаски   
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2  комментария
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14k
albedo 59 минут назад
Молодцы американцы.
Каждую осень на даче вижу МНОЖЕСТВО брошенных собак и кошек.
Зачем заводили, сволочи.
Детишек летом поразвлечь что ли!
Эти же собачки и кошечки все зимой погибнут.
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1k
JulZh 14 минут назад
Капец, у меня аж сердце защемило
Песик то поди не сразу понял, подумал, что хозяин типа играется.... Скотина!!! Не можете вы животных содержать по тем или иным обстоятельствам, или переоценили вы свои силы и возможности - отдайте в приют!!! С*ка, да что с вами не так!!!!
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