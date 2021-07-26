В Техасе арестовали мужчину, который бросил хаски на дороге

225
5
1
Водитель на пригородной дороге в Техасе заснял видео, на котором мужчина из другой машины оставил на дороге собаку. Он снял с хаски ошейник с поводком, и уехал. Видео добралось до полиции, которая быстро нашла виновного, и обвинила его в жестоком обращении с животным.
Жителя Техаса арестовали за жестокое обращение с животными. Офис шерифа Эль-Пасо предъявил обвинения 68-летнему Луису Антонио Кампосу за то, что мужчина оставил на обочине пригородной дороги свою хаски. Другой водитель заснял, как мужчина выносит собаку из машины, снимает ошейник с поводком, а сам садится обратно в машину и уезжает.
Хаски сразу побежала за машиной, но не смогла ее догнать. Это видео вскоре разлетелось по сети, где безответственного мужчину активно критикуют: "У этих людей разве есть сердце? Ужасные люди", "Не могу описать свою злость при просмотре этого видео", "Не понимаю, как человек может сделать такое," - написали комментаторы.
На ролике видно, что собаку оставляет один мужчина, а 68-летний хозяин Луис Антонио Кампос в этот момент сидит за рулем (его видно в зеркале заднего вида). Позже его арестовала полиция - предполагается, что ему грозит штраф от пяти тысяч долларов (примерно 370 тыс. рублей).
Самого пса спасла местная организация Huckleberry Hound Dog Rescue. Его назвали Нанук (Nanook). Врачи проверили пса - его здоровье оказалось в полном порядке, и уже через сутки для него нашли добросовестных хозяев. Теперь этот песик точно узнает, что такое человеческая любовь.
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Пожилую овчарку привязали к камню и бросили в реке на верную смерть
- В заросшем колтунами бедняге было трудно разглядеть собаку
- Больной пес с раненой лапой пришел на порог ветклиники
- Парень вынес из горящего дома глухого соседского пса
- Спасибо, люди: фото собак до и после спасения, которые трогают душу
23
Понравилось23
Новости партнёров
Каждую осень на даче вижу МНОЖЕСТВО брошенных собак и кошек.
Зачем заводили, сволочи.
Детишек летом поразвлечь что ли!
Эти же собачки и кошечки все зимой погибнут.