В Техасе арестовали мужчину, который бросил хаски на дороге

Хаски сразу побежала за машиной, но не смогла ее догнать. Это видео вскоре разлетелось по сети, где безответственного мужчину активно критикуют: "У этих людей разве есть сердце? Ужасные люди", "Не могу описать свою злость при просмотре этого видео", "Не понимаю, как человек может сделать такое," - написали комментаторы.