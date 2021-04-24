Собака спасла сотрудницу магазина, позвав на помощь людей

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Хаски по кличке Аляска из Харбина увидела, что сотруднице магазина стало плохо, сумела сама выйти из помещения, найти своего хозяина и привести на помощь. Только благодаря ей девушку удалось спасти.
Мистер Ю, хозяин магазина для животных в китайском Харбине, выложил в сеть видео, на котором его собака приходит на помощь потерявшей сознание продавщице. Увидев, что с девушкой случилась беда, она тут же бросается за помощью.
Девушке-продавщице магазина для животных стало плохо в помещении магазина. В зале, кроме нее, были только две хозяйские собаки, хаски и самоед, занимавшиеся на собачьей беговой дорожке.
Поняв, что дело плохо, собака самостоятельно открыла закрытую дверь магазина и отправилась за помощью.
Очень скоро собака вернулась вместе со своим хозяином, владельцем магазина мистером Ю, который обеспечил оказание девушке необходимой помощи.
Взвалив сотрудницу себе на спину, мистер Ю вместе с ней поспешил к врачу. Как объявили позднее медики, девушке стало плохо из-за гипогликемии - резкого снижения количества сахара в крови. После оказания помощи она быстро пришла в себя и вскоре покинула госпиталь.
Как сообщил хозяин собаки-спасательницы, умную хаски зовут Аляска, ей пять лет. Она действительно отличается необыкновенным умом и знает множество команд. А еще, добавляет мистер Ю, он всего лишь дважды показал собаке, как открывается дверь в магазин, - и после этого она всяки раз безошибочно открывала ее с любой стороны. Это умение оказалось незаменимым для того, чтобы спасти человека, попавшего в беду.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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