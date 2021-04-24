Собака спасла сотрудницу магазина, позвав на помощь людей

Как сообщил хозяин собаки-спасательницы, умную хаски зовут Аляска, ей пять лет. Она действительно отличается необыкновенным умом и знает множество команд. А еще, добавляет мистер Ю, он всего лишь дважды показал собаке, как открывается дверь в магазин, - и после этого она всяки раз безошибочно открывала ее с любой стороны. Это умение оказалось незаменимым для того, чтобы спасти человека, попавшего в беду.