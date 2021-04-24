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Собака спасла сотрудницу магазина, позвав на помощь людей

Собака спасла сотрудницу магазина, позвав на помощь людей (10 фото + 1 видео)

Автор:
24 апреля 2021 12:14
Сообщество : Животные
Метки: Счастливый конец   аляска   животные   мохнатый спасатель   собаки   спасение   харбин   хаски   
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Хаски по кличке Аляска из Харбина увидела, что сотруднице магазина стало плохо, сумела сама выйти из помещения, найти своего хозяина и привести на помощь. Только благодаря ей девушку удалось спасти.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Счастливый конец   аляска   животные   мохнатый спасатель   собаки   спасение   харбин   хаски   
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27k
Slonyash Час назад
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473
Андрей 19 минут назад
Постанова!
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18k
Аня 42 минуты назад
Классный ролик, жаль что постанова)
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8k
Андрей Ма-С 44 минуты назад
я конечно могу ошибаться но мне кажется нас опять пытаются слегка надуть. Хозяин прибежал а не пришёл, да и когда он взваливал девушки на плечи мне показалось что она в бессознательном состояние способна спокойно держать свое тело в сидячем положении без помощи посторонних
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7k
Перст Указующий 46 минут назад
вот сюжет так сюжет
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16k
Александр Сучков Час назад
Красава. Действовала как человек,- посмотрела, оценила и далее действовала целенаправленно, согласно ситуации. Я не ошибусь, если скажу, что многие люди в этой ситуации просто растерялись бы....
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