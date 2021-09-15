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Северная Корея провела испытания новых крылатых ракет в Японском море

Северная Корея провела испытания новых крылатых ракет в Японском море (6 фото + 1 видео)

Автор:
15 сентября 2021 13:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Северная Корея   испытания   ким чен ын   кндр   крылатые ракеты   ядерная программа   
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Северная Корея выпустила две тактические управляемые ракеты большой дальности в территориальных водах КНДР и заявила об успешных испытаниях. Это ракеты нового типа, разработка которых продолжалась два года. Дальность полета составила 1500 километров.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Северная Корея   испытания   ким чен ын   кндр   крылатые ракеты   ядерная программа   
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12  комментариев
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20k
Ватаку Накомоде 46 минут назад
Мне вот интересно, почему Ю.Корея нормально и мирно живет, не пытается никого бомбить, и имеет куда более высокий уровень жизни, а С.Корея с обезумевшим коротышкой-диктатором только и пытается клепать ядерные бомбы чтоб всех убить, при этом уровень жизни там явно не такой, которому бы завидовали южане. Мне почему то СК напоминает собачку чихуахуа - нихера из себя не представляет, но тявкает и кидается на всех в округе.
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11k
Bill 17 минут назад
В США уже заявили что готовы к продолжению конструктивного диалога.
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4k
ZmeyUA 46 минут назад
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1k
DVPET Час назад
С одной стороны есть С.Корея, которая разработала кучу ракет и запад боится туда сунуться, ибо ответка может прилететь.
С другой стороны Афганистан, в который не сунулся только ленивый и последним был запад. Прошло 20 лет и запад сам ушел, оставив и ракет и танков и самолетов и вертолетов. И разрабатывать не пришлось, все на халяву досталось.
Вот и пойми теперь, какой путь эффективнее...
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3k
aleksander Час назад
Все, мечтающие об СССР, могли бы уехать жить в Северную Корею. Там сейчас абсолютно тот СССР, в который все сегодня хотят: бесплатные квартиры, всё дёшево, атомные бомбы, культ личности, закрытые границы и т.п. удовольствия государства рабочих и крестьян.
Вот только никто почему-то не едет. А ведь это последнее место на планете, где ещё можно получить то странное мазохистское коммунистическое «счастье»
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