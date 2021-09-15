Северная Корея провела испытания новых крылатых ракет в Японском море

558
6
1
Северная Корея выпустила две тактические управляемые ракеты большой дальности в территориальных водах КНДР и заявила об успешных испытаниях. Это ракеты нового типа, разработка которых продолжалась два года. Дальность полета составила 1500 километров.
По мнению специалистов, это стратегические ракеты под ядерные боеголовки. США и ряд других стран призвали Пхеньян свернуть ядерную программу, однако переговоры на эту тему ни к чему не привели: Ким Чен Ын потребовал отмены санкций против КНДР в ответ на частичное сворачивание ядерной программы - и переговоры зашли в тупик.
Это первое известное испытание за несколько месяцев, которое проводится на фоне тупика в ядерных переговорах с США. Ким Чен Ын продолжает целенаправленно укреплять военный потенциал страны.
Испытания начались в субботу 11 сентября, в 20-ю годовщину трагедии, произошедшей в США. Такое решение было воспринято Западом как тактика мелкой провокации.
Это первое известное испытание за несколько месяцев, которое проводится на фоне тупика в ядерных переговорах с США. Ким Чен Ын продолжает целенаправленно укреплять военный потенциал страны.
Испытания начались в субботу 11 сентября, в 20-ю годовщину трагедии, произошедшей в США. Такое решение было воспринято Западом как тактика мелкой провокации.
Район, который потенциально могут поразить северокорейские крылатые ракеты нового типа
Главный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что северокорейские ракеты такой дальности будут представлять серьезную угрозу миру и безопасности Японии и прилегающих территорий. Военные Южной Кореи тоже насторожились, как ближайший сосед КНДР, и пытаются проанализировать прошедшие запуски ракет и выяснить их действительную эффективность.
Скорее всего, эти испытания - лишь начало, и их будет еще много. Ведь Ким Чен Ын пообещал в два раза усилить военную мощь Северной Кореи в ответ на американские санкции в январе.
Во время съезда правящей Рабочей партии он опубликовал длинный список пожеланий относительно новых военных разработок, включая межконтинентальные баллистические ракеты большой дальности, атомные подводные лодки, спутники-шпионы и тактическое ядерное оружие. Ким также сказал тогда, что его ученые разрабатывают "крылатые ракеты средней дальности с самыми мощными боеголовками в мире".
Скорее всего, эти испытания - лишь начало, и их будет еще много. Ведь Ким Чен Ын пообещал в два раза усилить военную мощь Северной Кореи в ответ на американские санкции в январе.
Во время съезда правящей Рабочей партии он опубликовал длинный список пожеланий относительно новых военных разработок, включая межконтинентальные баллистические ракеты большой дальности, атомные подводные лодки, спутники-шпионы и тактическое ядерное оружие. Ким также сказал тогда, что его ученые разрабатывают "крылатые ракеты средней дальности с самыми мощными боеголовками в мире".
Руководство Северной Кореи считает, что ракеты обеспечат "эффективное сдерживание военных маневров враждебных сил"
Переговоры между Соединенными Штатами и Северной Кореей зашли в тупик после провала саммита между Трампом и Ким Чен Ыном в 2019 году, когда американцы отвергли требование КНДР о значительном ослаблении санкций в обмен на частичное сворачивание ядерной программы. Правительство Северной Кореи пока не выходит на диалог с администрацией Байдена, требуя, чтобы Вашингтон сначала отказался от своей "враждебной» политики".
Испытания новых ракет были проведены через неделю после того, как в Пхеньяне прошел необычный военный парад. Он заметно отличался от предыдущих подобных демонстраций, нарочито милитаристских.
Испытания новых ракет были проведены через неделю после того, как в Пхеньяне прошел необычный военный парад. Он заметно отличался от предыдущих подобных демонстраций, нарочито милитаристских.
Северная Корея устроила ночной военный парад, на котором центральное место занимали не ракеты, а персонал в оранжевых защитных костюмах (на снимке), тракторы и пожарные машины.
Ночное мероприятие на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне ознаменовало 73-ю годовщину основания Северной Кореи.
На параде присутствовал и заметно постройневший и посвежевший Ким Чен Ын - без маски, с улыбкой на лице, в окружении детей. В лучших социалистических традициях.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Южная Корея и КНДР идут к перемирию
- Летающий мотоцикл успешно прошел испытания
- Журналисты заметили на голове Ким Чен Ына лейкопластырь и испугались за его здоровье
- Ким Чен Ын учит молодых корейцев родину любить
- "А не двойник ли?": в соцсетях обсуждают встречу изменившегося Ким Чен Ына с молодежью в Пхеньяне
38
Понравилось38
Новости партнёров
2. кого уже разбомбила С.Корея?
С другой стороны Афганистан, в который не сунулся только ленивый и последним был запад. Прошло 20 лет и запад сам ушел, оставив и ракет и танков и самолетов и вертолетов. И разрабатывать не пришлось, все на халяву досталось.
Вот и пойми теперь, какой путь эффективнее...
Вот только никто почему-то не едет. А ведь это последнее место на планете, где ещё можно получить то странное мазохистское коммунистическое «счастье»