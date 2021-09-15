Северная Корея провела испытания новых крылатых ракет в Японском море

Главный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что северокорейские ракеты такой дальности будут представлять серьезную угрозу миру и безопасности Японии и прилегающих территорий. Военные Южной Кореи тоже насторожились, как ближайший сосед КНДР, и пытаются проанализировать прошедшие запуски ракет и выяснить их действительную эффективность.



Скорее всего, эти испытания - лишь начало, и их будет еще много. Ведь Ким Чен Ын пообещал в два раза усилить военную мощь Северной Кореи в ответ на американские санкции в январе.



Во время съезда правящей Рабочей партии он опубликовал длинный список пожеланий относительно новых военных разработок, включая межконтинентальные баллистические ракеты большой дальности, атомные подводные лодки, спутники-шпионы и тактическое ядерное оружие. Ким также сказал тогда, что его ученые разрабатывают "крылатые ракеты средней дальности с самыми мощными боеголовками в мире".