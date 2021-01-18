Ким Чен Ын собирается грозить Америке ядерными ракетами

Ким Чен Ын объявил о старте программы развития ядерных вооружений, которая даст возможность Северной Корее угрожать союзникам США в Европе и даже замахиваться ядерным мечом на американскую территорию. Верхнвное народное собрание КНДР уже готово поставить печать на новый закон о ядерных вооружениях, а народ проводит митинги и демонстрации, всей душой поддерживая воинственного вождя.
На съезде Корейской рабочей партии, прошедшем на днях, Ким Чен Ын объявил о расширении военной ядерной программы страны. Кроейский лидер собирается расширять производство ядерного оружия, чтобы угрожать американским союзникам и самим США на их территории.
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В городах Северной Кореи прошли массовые митинги и демонстрации в поддержку решений партийного съезда и лично Ким Чен Ына.
По окончании съезда в Пхеньяне пройдет ассамблея Народного собрания КНДР, где получит одобрение и официальную верификацию указ лидера страны. Перед началом ассамблеи руководители Народного собрания поднялись на холм Мансу, где располагается музей корейской революции, и возложили цветы к памятнику отцу и деду Ким Чен Ына - бывшим лидерам страны. По их словам, они чувствуют высочайшую ответственность и почетную обязанность утвердить решения, принятые на съезде.
На съезде Ким Чен Ын объявил главной задачей Северной Коеи укрепление военного щита страны.
Ким Чен Ын поставил цель снабдить корейскую армию межконтинентальными баллистическими ракетами, тактическим ядерным оружием, ядерными подводными лодками.
По словам аналитиков, военная риторика Ким Чен Ына призвана надавить на недавно избранного президента США Джо Байдена, показав силу и мощь страны.
На демонстрации по всей стране вышли десятки тысяч человек, невзирая на зимний холод и продолжающуюся пандемию коронавируса.
Антиамериканская риторика Ким Чен Ына усилилась после провала переговоров с США, в ходе которых обсуждалась возможность снятия санкций в обмен на разоружение страны.
По мнению многих аналитиков, усиление темы вооружений в государственной риторике, не в последнюю очередь, призвано избежать обсуждения более неприятной темы - экономических трудностей КНДР. Хоть экономические показатели страны и закрыты, нетрудно догадаться, что санкции и пандемия вкупе с неурожаем, постигшим азиатские страны летом 2020-го, негативно сказались на состоянии корейской экономики.
После массовых демонстраций ночью в присутствии руководителей страны в Пхеньяне прошел военный парад
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: ynews Северная Корея ким чен ын кндр новости отсель грозить мы будем Штатам ядерная программа ядерное оружие
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ЕКЛМН, да даже Нобелевский лауреат афроамериканец Обама и тот больше воин начал и больше людей просто так без суда и следствия убил чем этот Пухляш.
Сцуко - воинственный, блин.
Сколько войн начал Пухляш?
Сколько бомбардировок городов, свадеб и чего либо еще провел?
Пухляш хоть кого ни будь без суда и следствия в чужой стране убил?
Воинственный блин.
Охереть.
Вы еще приравняйте его к Клинтонам или Бушам, епть вас за ногу.
Сидит себе, сестренку пиарит да посапывает в тряпочку.
ВОИНСТВЕННЫЙ!
ЕПТЬ, СКОЛЬКО СТРАН КНДР ЗА ПОСЛЕДНИЕ Да хоть 10 лет бомбило?
Да даже демократические Саудовская Аравия и ОАЭ и те хоть 100 тысяч человек да убили в интервенциях за ГОД, а Пухляш, кого и где!?
Сцуко - воинственный.
Ахереть как воинственный.
Ну прям как Лихтенштейн или там очень воинственная Боливия...
Что у автора в голове?!
Воинственные это: США, ОАЭ, СА, Израиль, Турция, Франция.
Видна мощь, видна сила, видны убийства по произволу, видна экспансия.
А тут ПУХЛЯШШШШШШШ.
Даже сравним не с США, а просто скажем с ОАЭ.
ОАЭ просто за год убило в Йемене как минимум 100 тыс гражданских.
Вот ВОИНСТВУЮЩАЯ СТРАНА.
А КОГО БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ В ЧУЖОЙ СТРАНЕ УБИЛ ПУХЛЯШ?
Воинствующий.
Автор - убейся ап стену.
А то пропал, понимаешь, а мир в опасности.
А вот он, опять грозит...
Миру мир, чо.
Жуёт хрен
Наш товарищ
Ким Ир Сен!