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Ким Чен Ын собирается грозить Америке ядерными ракетами

Ким Чен Ын собирается грозить Америке ядерными ракетами (16 фото)

Автор:
18 января 2021 18:46
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Северная Корея   ким чен ын   кндр   новости   отсель грозить мы будем Штатам   ядерная программа   ядерное оружие   
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Ким Чен Ын объявил о старте программы развития ядерных вооружений, которая даст возможность Северной Корее угрожать союзникам США в Европе и даже замахиваться ядерным мечом на американскую территорию. Верхнвное народное собрание КНДР уже готово поставить печать на новый закон о ядерных вооружениях, а народ проводит митинги и демонстрации, всей душой поддерживая воинственного вождя.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Северная Корея   ким чен ын   кндр   новости   отсель грозить мы будем Штатам   ядерная программа   ядерное оружие   
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11  комментариев
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20k
Юрьевич 3 часа назад
Всё логично, они поняли от чего американцы ссутся. Трамп это продемонстрировал, стоило корейцам намекнуть про ядерный удар, американцы сразу авианосцы развернули.
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41k
Хельги 44 минуты назад
Сука насмешили, ВОИНСТВЕННЫЙ ВОЖДЬ!
ЕКЛМН, да даже Нобелевский лауреат афроамериканец Обама и тот больше воин начал и больше людей просто так без суда и следствия убил чем этот Пухляш.
Сцуко - воинственный, блин.
Сколько войн начал Пухляш?
Сколько бомбардировок городов, свадеб и чего либо еще провел?
Пухляш хоть кого ни будь без суда и следствия в чужой стране убил?
Воинственный блин.
Охереть.
Вы еще приравняйте его к Клинтонам или Бушам, епть вас за ногу.
Сидит себе, сестренку пиарит да посапывает в тряпочку.
ВОИНСТВЕННЫЙ!
ЕПТЬ, СКОЛЬКО СТРАН КНДР ЗА ПОСЛЕДНИЕ Да хоть 10 лет бомбило?
Да даже демократические Саудовская Аравия и ОАЭ и те хоть 100 тысяч человек да убили в интервенциях за ГОД, а Пухляш, кого и где!?
Сцуко - воинственный.
Ахереть как воинственный.
Ну прям как Лихтенштейн или там очень воинственная Боливия...
Что у автора в голове?!
Воинственные это: США, ОАЭ, СА, Израиль, Турция, Франция.
Видна мощь, видна сила, видны убийства по произволу, видна экспансия.
А тут ПУХЛЯШШШШШШШ.
Даже сравним не с США, а просто скажем с ОАЭ.
ОАЭ просто за год убило в Йемене как минимум 100 тыс гражданских.
Вот ВОИНСТВУЮЩАЯ СТРАНА.
А КОГО БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ В ЧУЖОЙ СТРАНЕ УБИЛ ПУХЛЯШ?
Воинствующий.
Автор - убейся ап стену.
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2k
Allmaster Час назад
Очухался, бодипозитивный ты наш?
А то пропал, понимаешь, а мир в опасности.
А вот он, опять грозит...
Миру мир, чо.
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318
Hexo4uha 2 часа назад
Смешки смешками, но часы Судного дня сейчас ближе к полуночи, чем когда бы то ни было. А их не журналисты и не политиканы ведут, политическими мотивами это не обьяснить
Смешки смешками, но часы Судного дня сейчас ближе к полуночи, чем когда бы то ни было. А их не журналисты и не политиканы ведут, политическими мотивами это не обьяснить
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643
Alexander 2 часа назад
))) харэ напрягаться, хотел бы давно пукнул
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5k
Дельфин Красивый 2 часа назад
я, конечно, далёк от тамошней политики и раскладов. но думается если Китай прекратит финансировать С Корею, то все эти ракеты исчезнут одномоментно, жирный СССР надорвался, а С Корея ни как не может. У китайцев хороший способ дёргать США за усы чужими руками
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9k
Bill Дельфин Красивый Полчаса назад
"Финансировать" - это бесплатно и безвозмездно давать деньги.
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1k
borsuk 2 часа назад
С голой жопой,
Жуёт хрен
Наш товарищ
Ким Ир Сен!
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37k
Нанук Паналык 2 часа назад
Ким Чен Ын собирается грозить Америке ядерными ракетами
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