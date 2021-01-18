Ким Чен Ын собирается грозить Америке ядерными ракетами

По окончании съезда в Пхеньяне пройдет ассамблея Народного собрания КНДР, где получит одобрение и официальную верификацию указ лидера страны. Перед началом ассамблеи руководители Народного собрания поднялись на холм Мансу, где располагается музей корейской революции, и возложили цветы к памятнику отцу и деду Ким Чен Ына - бывшим лидерам страны. По их словам, они чувствуют высочайшую ответственность и почетную обязанность утвердить решения, принятые на съезде.