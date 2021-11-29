10 фактов о манулах, самых сердитых котах России

Приручить манула невозможно, хотя случаи, когда их воспитывали у человека, конечно были. Так, пока ждали приезда зоологов, жители села в Бурятии не только покормили трех манулят смесью для котят, но и помыли их - оказалось, что они не против искупаться, но яростно шипели и вообще всячески выражали недовольство. Кстати, сейчас эти котята уже переехали к специалистам питомника редких животных при Московском зоопарке.

«Манулы совершенно не выносят, когда их берут в руки», - так о них отзывается сотрудник Московского зоопарка Ирина Алексеичева.

Были случаи, когда сотрудники Даурского заповедника находили котят и выкармливали их. А когда котята взрослели, то уходили жить в степь, забыв про своих человеческих родителей.

10. Манулы в зоопарках - родственники