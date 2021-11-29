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10 фактов о манулах, самых сердитых котах России

10 фактов о манулах, самых сердитых котах России (11 фото + 1 видео)

Автор:
29 ноября 2021 21:55
Метки: животные   интересно   факты   
769
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Этого пушистого кота с выразительным взглядом так и хочется погладить! Но людей он категорически не выносит, и у него на это есть свои причины.

1. Любит одиночество

Если бы коты вели соцсети, то манулу подошел бы статус «сложно найти, легко потерять и невозможно забыть». Манул (он же Палласов кот по имени описавшего его в 18 веке натуралиста Петра Палласа) - главный интроверт среди хищников. Найти его и правда сложно: он обитает в основном в безлюдных степях Забайкалья и граничащей с этим регионом частью Монголии. Также манул встречается в  некоторых районах Средней Азии.

Он живет в гордом одиночестве на своей территории (а это порядка 4 квадратных километров) и пересекается с другими манулами лишь во время брачного периода в марте. Этот кот - очень редкий, и занесен в Красную книгу России и ряда других стран. Хотя он появился на Земле как минимум 5 млн лет назад, о нем известно очень мало. Подсчитать точное количество манулов проблематично именно из-за их скрытности. Ориентировочно в России их осталось около 3000 (в Монголии, как считают ученые, должно быть больше).


2. Очень компактный

Обычная домашняя кошка весит даже больше дикого манула. Их котята совсем крошечные - весят меньше 100 грамм, а обычный вес взрослого манула (такими они считаются на 8-й месяц жизни) - 3-5 кг. Размеры тоже не превышают кошачьи - около 60 см в длину плюс 30 см на хвост. Кстати, латинское название вида - Otocolobus manul - означает «уродливое ухо», хотя с ушами у них все в порядке.


3. Самая пушистая кошка в мире

При этом манулы кажутся очень объемными именно за счет своей пушистой шубки - самой густой среди кошачьих. На каждый квадратный сантиметр кожи приходится до 9000 волосков длиной до 7 сантиметров. Такая пушистость позволяет им выживать в суровых условиях.


4. Зимой весит в два раза больше, чем летом

Для манула жизненно необходимо набрать вес в течение осени. Специалисты называют этот процесс «жированием». Дело в том, что в степях, где они живут, очень суровые зимы. Мало того, что температура может опускаться до минус 50С, так еще и дует ужасный ветер. А манулы не впадают в спячку, они выходят на охоту постоянно. Так что единственный вариант пережить зиму - накопить побольше жира, «зажироваться». Зимний манул весит 6-7 кг и больше бегает в поисках пищи.


5. Хороший охотник

Из-за своей повышенной пушистости манулы довольно медлительные и неповоротливые, а еще у них короткие лапы, которые проваливаются в сугробах. В общем, изящным Палласова кота назвать сложно. И все же, охотник из него неплохой. Его окрас позволяет хорошо замаскироваться в степном ландшафте, и он может с одного прыжка настигнуть жертву. Выглядит это примерно так:

6. Зрачки льва

Хотя манул размерами не вышел, его взгляд - самый выразительный среди собратьев. У домашних кошек зрачки вертикальные, а вот у манула зрачки круглые, как у больших хищников-спринтеров вроде львов и тигров. При этом манул, как и домашняя кошка, охотится из засады, но не на хозяйские ноги, а на мелких грызунов и куропаток. Кстати, если у его жертвы осталась приличная нора, манул может ее занять. Конечно, он может сделать себе жилище сам, но зачем?


7. Живет, где придется

Кроме норок барсуков и прочих грызунов, манулы обитают в расщелинах камней. Но иногда они выбирают для жизни совершенно непредсказуемые места. Сотрудники Даурского заповедника в Забайкалье (главного ареала манулов в России) как-то нашли двух самок манулов, поселившихся в старых заброшенных комбайнах посреди заросших сорняками полей. А летом 2021 жители одного села в Бурятии нашли трех новорожденных манулов в куче соломы у старого дома. Чем руководствовалась мать при выборе гнезда, узнать не удалось.


8. Не любит людей

Манулы живут настолько обособленно, что в природе у них даже нет врагов кроме... человека. Страдают они не только из-за браконьерства, но и из-за цивилизации и человеческой деятельности. Бывает, что они могут отравиться мышкой, которая побывала на обработанных сельскохозяйственной химией полях. И поэтому манул сторонится человека и крайне редко показывается ему - даже в зоопарке не выходит из укрытия.


9. Никогда не станет домашним питомцем

Приручить манула невозможно, хотя случаи, когда их воспитывали у человека, конечно были. Так, пока ждали приезда зоологов, жители села в Бурятии не только покормили трех манулят смесью для котят, но и помыли их - оказалось, что они не против искупаться, но яростно шипели и вообще всячески выражали недовольство. Кстати, сейчас эти котята уже переехали к специалистам питомника редких животных при Московском зоопарке.


«Манулы совершенно не выносят, когда их берут в руки», - так о них отзывается  сотрудник Московского зоопарка Ирина Алексеичева.


Были случаи, когда сотрудники Даурского заповедника находили котят и выкармливали их. А когда котята взрослели, то уходили жить в степь, забыв про своих человеческих родителей.


10. Манулы в зоопарках - родственники

В зоопарках во всем мире содержится всего 150 манулов, и почти все приходятся друг другу родственниками. Большой вклад в изучение поведения этих диких котов внесли зоологи Московского и Новосибирского зоопарков. Первые манулы появились в Москве еще в 1949 году, а сейчас они стали официальным символом зоопарка и его центра воспроизводства редких животных. Манулы, рожденные в Новосибирске, сейчас живут в Цюрихе, Познани, Таллинне.


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Метки: животные   интересно   факты   
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48k
noName 7 часов назад
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421
Вадим В. Новоженов 2 часа назад
Нашли кому отдать красавцев-котят - полякам, эстонцам, да извращенцам-швейцарцам!!! Что, более достойных наций не нашли?!?!?!?
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16k
Bridge 6 часов назад
Красава!
Ссылка www.youtube.com
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