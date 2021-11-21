Как горные козлы ходят по отвесным скалам?

Горные козы, беззаботно гуляющие по отвесным скалам – одно из самых захватывающих явлений, которое можно увидеть в дикой природе.
Что позволяет животным удерживаться на неприступных кручах, и зачем козлы вообще забираются так высоко в горы?
Правда ли горные козлы не падают?
Вопреки распространенному мнению, горные козлы всё-таки срываются со скал. Статистики смертности животных никто не ведет, однако предполагается, что подобные инциденты случаются довольно часто.
Одно из подобных происшествий произошло в 2010 году в австрийской коммуне Фильцмос. Известным оно стало только потому, что сорвавшийся козел упал на 59-летнего туриста Вальтера Кайзера. Оказавшийся на пути козлиной судьбы мужчина получил серьезные повреждения. Животное не стало дожидаться спасателей и убежало.
Доказательством падений являются особи с поломанными рогами и хромающей походкой. Как правило, падают они по молодости и в периоды спаривания, когда самцы сталкивают друг друга в поединках за самку. Но несмотря на несчастные случаи, горные козлы удивительным образом ходят по скалам, смотря на других животных свысока. Как они это делают?
Что позволяет животным держаться на камнях?
Разгадка удивительно устойчивой козлиной походки кроется в особом строении его копыт. Копыта животного узкие, раздвоенные и твёрдые по контуру. В центре расположена мягкая подушечка.
Когда животное наступает на торчащий выступ, подушечка проваливается внутрь, позволяя существу зацепиться за камень твердой частью копыта. Таким образом достигается лучшее сцепление с поверхностью.
В совокупности с хорошей координацией движений, врожденным чувством равновесия, мощными мускулистыми конечностями и полным отсутствием страха перед высотой, копыта позволяют животному взобраться на самые головокружительные высоты.
Зачем горные козлы забираются на кручи?
На первый взгляд, поведение животных кажется абсурдным: на скалах нет густой растительности и воды. Однако они относительно медлительны и крайне уязвимы для крупных хищников, прежде всего, кошачьих. При встрече с барсом на открытом пастбище у особи нет шансов на выживание. Вот стада и укрываются в труднодоступных местах.
Животные спускаются на поля по утрам и вечерам, а дни и ночи проводят высоко в горах. При этом, скачут с места на место козлы не всегда. Обычно существа находят площадку поровнее и просто лежат до наступления чувства голода.
Источник:
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