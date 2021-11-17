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Почему лосю нелегко жить зимой: 9 особенностей из жизни «сохатого»

Почему лосю нелегко жить зимой: 9 особенностей из жизни «сохатого» (10 фото)

Автор:
17 ноября 2021 09:55
Сообщество : Животные
Метки: животные   зимовка   интересно   лось   факты   фото   
291
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Проблемы лесного гиганта начинаются с приходом первых холодов. И связаны они совсем не с тем, что лось мёрзнет. У сохатого прекрасный терморегуляционный аппарат!

Долгая дорога в дюнах

Лось понимает, что придётся взять билет в один конец, если он не удосужится найти достойное место для зимнего стойбища. Прагматичный зверь начинает искать его примерно с середины ноября. Требования у лося высокие — обязательно хвойный лес. Сохатый знает, что хвойные «лапы» будут задерживать на себе снег, а сосновая или пихтовая кора станет идеальным зимним блюдом. Поиск полноценной «стоянки» занимает уйму времени. Иногда лось занят этим до декабря.

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Без соли — не обед

Грубая растительная пища в приоритете у лося, но она плохо переваривается без соли. Организм гиганта не умеет вырабатывать её столько, сколько нужно для полноценного метаболизма. Но лось знает, что двуногие посыпают трассы специальной смесью. Поэтому сохатый уверенно шагает на автомагистраль в надежде на восполнение нужного ресурса. Распознать соль он может с весьма внушительного расстояния. Но невнимательных водителей никто не отменял…

От корки до корки

Наст неимоверно твёрдый, а лапы лося ничем не защищены. Да, длинные. Да, могут преодолевать большие снежные наносы. Но как только случится оттепель, а вслед за ней снег покроется настом, лесной гигант уже не сможет выбраться из сугроба без потерь. Благо, что лось хорошо чувствует перемены. Заподозрив неладное, он тут же постарается углубиться вглубь лесного массива. Там постарается найти площадь с густым валежником и заляжет на дно!

Здесь, и точка!

Длительная стоянка у валежника — мера вынужденная. Рога зверя прекрасно сливаются с ветками, а самого лося легко принять за упавшее дерево. Человек может обнаружить такой участок только случайно. Нельзя сказать, что хищники станут намеренно выискивать подобные стоянки. Многие знакомы с «золотым копытцем» лося. Но если волки случайно обнаружат «настовые полежанки», то быть беде. Лось не станет убегать, потому что понимает всю обречённость затеи.

Противный дармоед

В зимний период большинство сохатых страдают от снижения иммунитета. И причиной тому препротивные мухи под названием оводы. Двукрылые гнусы искренне полагают, что организм бедного лосяшика подходит им в качестве роддома. Их мальцы развиваются и доставляют сохатому массу неудобств. Если внутренний зуд ещё можно как-то перетерпеть, то пошатнувшееся здоровье отражается на скорости передвижения. «Санитары леса» не дремлют.

Лось с успехом преодолевает высокие сугробы рыхлого снега, однако в предусмотрительности ему не откажешь.

Не одно, так другое

Зимний рацион лося состоит из коры деревьев. Когда мороз стукает так, что отгрызть кору становится проблематично, наш герой переходит на веточки. С одной стороны — хорошо, ведь по питательности и калорийности кора им проигрывает. Но с другой — плохо. Обладая поистине богатырской силой, лось легко делает заломы хвороста. Только вот рикошетят ветки сильно! Именно по этой причине зимой можно встретить лося с подбитым глазом — эдакий пират.

Извилистый путь

Лось — большой молодец. Все пищевые ресурсы, встречающиеся ему на пути, он использует по максимуму. Какие такие отходы производства? Он совершает жировочные вылазки с завидной регулярностью. Чем ближе к середине пути, тем более извилистым и запутанным становится жировочный ход. И пусть животному приходится тратить солидное количество энергии, обходя каждый кустарник по кругу. И пусть лось устаёт из-за таких плутаний. Зато он сыт!

Сохатые всегда становятся на жировку там, где неподалёку имеется водоём.

Взвешенные и счастливые

Слишком большой вес животного сказался бы на качестве его жизни. Но природа всё предусмотрела. Зимний рацион лося не такой калорийный и питательный, как летом. Стабильный вес лось поддерживает за счёт длительных переходов между жировками. Энергетические затраты колоссальные, однако сохатый научился компенсировать даже их. Когда лось становится на жировку, то ведёт себя до неприличия медлительно. Если он перестанет контролировать вес, то долго не проживёт.

Сложно, но можно

В момент, когда лось приходит на стойбище, его отдых и кормёжка планомерно чередуются. Чтобы во время отдыха не терять тепло, сохатому приходится неподвижно лежать в одной позе. Жар не уходит только в том случае, если снег плотно облепливает бока сохатого. Сохранять позу «лежебоки» не так просто, как может показаться. Но лось готов на всё. Впрочем, после очередного обеда он всё-таки меняет сторону и, соответственно, бочок.

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Метки: животные   зимовка   интересно   лось   факты   фото   
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2k
kca-opa 7 минут назад
Рога, лося, зимой... Нда, специалист по зверькам Марти Стауфер не знал об этом... Автора на кол посыпанный солью с автострады
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28
BigBig Полчаса назад
Зимой всем не сладко живётся...не только в лесу животным
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22k
Сибиряк Полчаса назад
Почему лосю нелегко жить зимой: 9 особенностей из жизни «сохатого»Посмотреть
Почему лосю нелегко жить зимой: 9 особенностей из жизни «сохатого»
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57k
pynh 59 минут назад
А еще лось вкусный
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