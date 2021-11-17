Почему лосю нелегко жить зимой: 9 особенностей из жизни «сохатого»

Сохатые всегда становятся на жировку там, где неподалёку имеется водоём.

Взвешенные и счастливые

Слишком большой вес животного сказался бы на качестве его жизни. Но природа всё предусмотрела. Зимний рацион лося не такой калорийный и питательный, как летом. Стабильный вес лось поддерживает за счёт длительных переходов между жировками. Энергетические затраты колоссальные, однако сохатый научился компенсировать даже их. Когда лось становится на жировку, то ведёт себя до неприличия медлительно. Если он перестанет контролировать вес, то долго не проживёт.