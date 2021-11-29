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Почему у "Икаруса" есть горб на заднем стекле водительской кабины

Почему у "Икаруса" есть горб на заднем стекле водительской кабины (5 фото)

Автор:
29 ноября 2021 17:09
Сообщество : RealFishki
Метки: авто   автомобили   интересное   общественный транспорт   транспорт   факты   
4132
5
Автобусы из Венгрии использовались не только для международных перевозок, но и для городских. Были с "гармошкой" и без нее.
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Метки: авто   автомобили   интересное   общественный транспорт   транспорт   факты   
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42k
Элек Мек 2 часа назад
Три года работал на Икарусе.
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Растрелли В.В. 15 минут назад
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14k
Андрей Ватрушкин Час назад
Ну что ж, очевидная очевидность. Я думал будет захватывающий сюжет с экскурсом с начало автомобильной эры.
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304
Чешира Час назад
Я один прочитал "Почему у "Икаруса" есть ГРОБ на заднем стекле" ? :)
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875
Evgeniy Час назад
Я раньше думал, что это для головы водителя, если вдруг он поспать на отдыхе решит. Теперь буду знать.
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4k
Голодный бурундук-шатун 2 часа назад
Эх, ПАЗики... От Чирчика до Акташа в них трясёшься - жара, поля, горы приближаются... Поворот, серпантин короткий, и родничок в конце пути, сто метров от остановки у ворот. Дополз - и становись за кружкой железной в очередь. Вода ледяная, горы вокруг, Акташка шумит, пионеры из лагеря соседнего родителей встречают... Ностальжи, едрёнать.
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1k
анатолий горленко 2 часа назад
И непонятно, как водителя с очень большим ростом, можно впихнуть в нишу, глубиной 70мм...
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Горец Ю 2 часа назад
Кресло не "он", а "оно"!
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