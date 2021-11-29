Почему у "Икаруса" есть горб на заднем стекле водительской кабины

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Автобусы из Венгрии использовались не только для международных перевозок, но и для городских. Были с "гармошкой" и без нее.
Туристические бело-красные Икарусы сильно выделялись среди остальных магистральных автобусов, а вот городские желтые были с одной интересной особенностью. У них был своеобразный горб на заднем стекле кабины водителя.
Кабина была сделана при помощи перегородок достаточно сложной формы. И особенно интересна выпуклость на стекле, позади водительского кресла. Этот "горб" мог быть или в виде трапеции, или в виде треугольника. Элемент был целиком сделан из оргстекла, а не из закаленного минерального стекла, как обычные стекла. Гнуть и закаливать классическое стекло было в разы дороже.
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А секрет этого "горба" заключается в конструкции водительского кресла Икаруса. Он не просто подпружинено, он имеет ход назад и вперёд, регулируя положение относительно педалей и руля. И если у водителя очень большой рост, то его можно максимально отодвинуть назад, как раз в эту самую нишу. Глубина ее всего-лишь 70 мм.
А в остальных советских автобусах либо вообще ничего не регулировалось, либо просто было достаточно места. А что касается советских автобусов ПАЗ 672, где была такая же "горбатая" водительская перегородка, как и у Икаруса. Но это уже было не заводское, а тюнинг.
Изначальная перегородка в ПАЗе была вот такой:
Изначальная перегородка в ПАЗе была вот такой:
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))) И если у водителя очень большой рост, то его можно максимально отодвинуть назад, как раз в эту самую нишу. Глубина ее всего-лишь 70 мм. )))))
Простите, кто на ком стоял? Потрудитесь выражаться ясней. ( Ф.Ф. Преображенский )
Не понял ты, куда зашел! Военный? С юмором туго?
Пост составлен безграмотно, с кучей ошибок в тексте и стиле.
Вместо того, чтобы прикольнуться, мы умничаем...
пс. Высота человека, называется "Рост".
Длинна ног, называется - длина ног.
"Глубина ее всего-лишь 70 мм"