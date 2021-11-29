Почему у "Икаруса" есть горб на заднем стекле водительской кабины

А в остальных советских автобусах либо вообще ничего не регулировалось, либо просто было достаточно места. А что касается советских автобусов ПАЗ 672, где была такая же "горбатая" водительская перегородка, как и у Икаруса. Но это уже было не заводское, а тюнинг.

Изначальная перегородка в ПАЗе была вот такой: