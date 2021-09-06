15 коллекций, которым позавидует каждый мужчина

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Каждый человек о чем-то мечтает - у кого-то это мечты просты и незатейливы, а кому-то надо всего и побольше. И вот из последнего часто возникают коллекции - хочу все себе, начинаю собирать. Некоторые коллекции смешны, некоторые красивы, а есть те, от которых откажутся немногие.
Коллекция американца Генри Дункана насчитывает более 700 японских классических транспортных средств
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Или пивные банки. Коллекция так себе, но попробовать кое что из нее немногие бы отказались
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Сеёчас тупо коллекционирую деньги.
1. Получается?
2. Зачем?
Одно дело иметь что-то в большем количестве, чем нужно, но в рамках разумного, что бы иметь возможность этим пользоваться. А просто собрать "коллекцию" и наслаждаться тем как там оседает пыль? Не знаю, спорное увлечение. Так вот я к чему, у меня зависти эти картинки не вызвали.