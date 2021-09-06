15 коллекций, которым позавидует каждый мужчина

Каждый человек о чем-то мечтает - у кого-то это мечты просты и незатейливы, а кому-то надо всего и побольше. И вот из последнего часто возникают коллекции - хочу все себе, начинаю собирать. Некоторые коллекции смешны, некоторые красивы, а есть те, от которых откажутся немногие.