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15 коллекций, которым позавидует каждый мужчина

15 коллекций, которым позавидует каждый мужчина (22 фото + 1 видео)

Автор:
06 сентября 2021 14:45
Сообщество : Факты
Метки: авто   игры   интересное   коллекции   мотоциклы   мужское   факты   
1573
22
1

Каждый человек о чем-то мечтает - у кого-то это мечты просты и незатейливы, а кому-то надо всего и побольше. И вот из последнего часто возникают коллекции - хочу все себе, начинаю собирать. Некоторые коллекции смешны, некоторые красивы, а есть те, от которых откажутся немногие.

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Метки: авто   игры   интересное   коллекции   мотоциклы   мужское   факты   
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20  комментариев
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1k
sandman Час назад
Универсальная коллекция, которой позавидует каждый мужчина. Популярный предмет собирательства и на государственных уровнях.

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1k
Radugananebe 7 минут назад
Я, как женщина, тоже позавидую. Количеству свободных денег, на которые можно приобрести экспонаты для коллекции. Понятно, что все это приобретается годами, а то и десятилетиями, но все-таки!
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5k
Роман 11 минут назад
я бы от пары игрушек от коллекции на ковре не отказался бы)))
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6k
Мистер Фикс 36 минут назад
Из всего только если музыка. К остальному страсти не питаю.
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1k
Vovan Petroff 46 минут назад
Желаю всем.
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28k
MatveiVainrub 51 минуту назад
Вот самая классная коллекция . После классических авто конечно ... Уж ооочень люблю классику в автостроении .
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28k
Snork Snorkoff Час назад
Как-то тоже не сильно что вздрогнуло, коллекция она дорога только тому кто ей живёт. Плохо понимаю человека, живущего паровозиками если честно. У самого "коллекция" в виде кучи камней. Но это камни памяти, у каждого своя история. Розовый алебастр из Мезмая, гладкий каменный шар отполированный ледниками Эльбруса, пирит из Цейского ущелья, просто кусок гранита с Зейгалана, здоровенный кварцит из обрыва Голубой бездны под Геленджиком, аммонит из ручья в Архызе итдитп.
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11k
Bill Час назад
Раньше тоже коллекционировал. Марки, жевачки, этикетки.
Сеёчас тупо коллекционирую деньги.
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342
Мурчелло Cornho Час назад
Можно обменять на что то полезное.Потом.
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342
Мурчелло Cornho 51 минуту назад
Действительно,нет смысла.Деньги могут обесцениться.Нужно коллекционировать золото и брилЬЯНты.
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3k
Максим 2 часа назад
Мне в детстве пытались привить "хобби", как сейчас говорят, так вот, подарили альбом с марками, который собирал один из моих родственников. Я продолжил, хотя удовольствия мне это не приносило. Позже сам отдал своему племяннику. Но смысла в коллекции я так и не понял.
Одно дело иметь что-то в большем количестве, чем нужно, но в рамках разумного, что бы иметь возможность этим пользоваться. А просто собрать "коллекцию" и наслаждаться тем как там оседает пыль? Не знаю, спорное увлечение. Так вот я к чему, у меня зависти эти картинки не вызвали.
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