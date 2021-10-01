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Ретро-транспорт: 15 редких моделей велосипедов из прошлого

Ретро-транспорт: 15 редких моделей велосипедов из прошлого (16 фото)

Автор:
01 октября 2021 17:17
Сообщество : Исторические факты
Метки: велосипед   велосипеды   интересное   история   технологии   транспорт   факты   фото   
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За всю историю с велосипедами произошло множество трансформаций - их совершенствовали, изготавливали новые модели, стремясь создать идеальное транспортное средство. Недавно коллекционер Пол Фаррен представил увлекательную книгу об истории велосипедов - Bicycling Through Time, которая наглядно показывает, как они менялись со временем. Взглянем на примеры нескольких велосипедов из его книги.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: велосипед   велосипеды   интересное   история   технологии   транспорт   факты   фото   
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