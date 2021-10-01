Ретро-транспорт: 15 редких моделей велосипедов из прошлого

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За всю историю с велосипедами произошло множество трансформаций - их совершенствовали, изготавливали новые модели, стремясь создать идеальное транспортное средство. Недавно коллекционер Пол Фаррен представил увлекательную книгу об истории велосипедов - Bicycling Through Time, которая наглядно показывает, как они менялись со временем. Взглянем на примеры нескольких велосипедов из его книги.
Пол Фаррен потратил десятилетия, чтобы собрать коллекцию старых велосипедов, и показал их в своей книге. Его коллекция насчитывает около 200 велосипедов, около 40 из которых выставлены в Музее эволюции транспортных средств в городе Киалла, Австралия. Большинство моделей датируются концом 19-го века. К сожалению, Пол Фаррен скончался в 2017 году.
Трехколесный велосипед, 1882
Этот трехколесный велосипед был изготовлен компанией National Arms & Ammunition Co. в 1882 году. Это был один из самых популярных дизайнов 1880-х. Он также похож на трехколесный велосипед Salvo, модель королевы Виктории, купленную у английского изобретателя Джеймса Старли. Компания National Arms & Ammunition ранее занималась изготовлением вооружения, но сменила профиль на пике популярности велосипедов.
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Велосипед-тандем Donkey Back, 1898
Велосипед-тандем Donkey Back датируется 1898 годом и был изготовлен известной в то время лондонской компанией Chater-Lea. Велосипедом могли управлять оба ездока. Также, чтобы начать движение, человек, сидящий впереди, должен был поместить обе ноги на педали, а сидящий сзади запускал велосипед, и запрыгивал.
Детский деревянный трехколесный велосипед, 1876
Детский деревянный трехколесный велосипед - модель фирм Marble и Schoeniger, выпущенная в 1876 году. Его недостаток - расстояние между задними колесами всего в 27 см, что делало велосипед чрезвычайно нестабильным и небезопасным.
Пенни-фартинг Swiftsure
Пенни-фартинг Swiftsure, изготовленный Хейнсом и Джефферисом Ариэлем Уорксом, датируется 1877 годом. По словам специалистов, модель выглядела впечатляюще, но ее тормозной механизм оставлял желать лучшего. Именно из-за него позже велосипед признали не столь безопасным для езды.
Трехколесный велосипед-тандем Coventry Rotary
Трехколесный велосипед-тандем Coventry Rotary с откидным верхом, изготовленный компанией Rudge Cycle Co., Ковентри, Англия, в 1882 году. Велосипедом могли управлять оба ездока.
Трехколесный велосипед Apollo Sociable
Трехколесный велосипед Apollo Sociable 1882 года, изготовленный компанией Singer & Co. Дизайн велосипеда быстро устарел, и к тому же, его размеры затрудняли хранение. Все модели Sociable сняли с продажи в 1886 году.
Велосипед "Barb Boneshaker"
Велосипед "Barb Boneshaker" (или "костотряс") изготовил Джеймс Финли из Мельбурна. Кстати, он выиграл первую велосипедную гонку в Австралии в 1869 году - предположительно, именно на этом велосипеде. Часть его рамы Финли сделал из старого ружейного ствола.
Велосипед от Sauder & Son, копия модели 1819 года
А это - копия велосипеда английского изобретателя Дениса Джонсона 1819 года, изготовленная компанией Sauder & Son в 2007 году. Этот железный конь пользовался популярностью в светском лондонском обществе. Велосипед был оснащен регулируемым седлом и механизмом для управления передним колесом.
Boneshaker 1869
Еще один "костотряс" Boneshaker 1869 года, изобретенный Пьером и Эрнестом Мишо. Единственный задний тормоз велосипеда приводился в действие поворотом руля. Некоторые считают эти модели первыми настоящими велосипедами. Они были популярны в 1860-х годах, но были жутко неудобными.
Ingo, 1930-е
Этот "велосипед" Ingo от компании Borg Warner Co, США, называли первым значимым прогрессом за полвека. Его изобрели братья Филип и Прескотт Хьюссен в начале 1930-х годов. Правда, напоминает он гибрид велосипеда и современного самоката - и кататься на нем можно было только отталкиваясь от земли ногой.
La Souplette, 1897
Редкий велосипед La Souplette, изготовленный в Париже в 1897 году. Это единственный пример велосипеда с деревянными колесами и передней подвеской из того времени.
Alpha Bantam
Alpha Bantam изготовила лондонская компания Crypto Cycle Co в 1898 году. Эти велосипеды - примеры того, как изготовители начали совершенствовать пенни-фартинги, превращая их в подобие современных велосипедов.
Гоночный велосипед 1893 года
Гоночный велосипед 1893 года производства фирмы Raleigh of Nottingham. На протяжении трех лет был любимчиком ездоков в велосипедных гонках по всему миру. Лучший велосипедист того времени Артур А. Циммерман не раз катался на нем - так он и приобрел популярность. Он приехал в Австралию в 1895 году и посетил все штаты, неизменно выигрывая все вело-соревнования.
Триплет 1928 года
Триплет 1928 года, изготовленный Malvern Star в Мельбурне, Австралия. Его использовали для развлечения на карнавалах загородных велосипедных гонок в 1920-х и 30-х годах. Помимо откидного руля, на нем установили систему переключения передач.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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