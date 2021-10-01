Ретро-транспорт: 15 редких моделей велосипедов из прошлого

Гоночный велосипед 1893 года производства фирмы Raleigh of Nottingham. На протяжении трех лет был любимчиком ездоков в велосипедных гонках по всему миру. Лучший велосипедист того времени Артур А. Циммерман не раз катался на нем - так он и приобрел популярность. Он приехал в Австралию в 1895 году и посетил все штаты, неизменно выигрывая все вело-соревнования.