"Прекращайте этот беспредел" : в Красноярске жестко задержали автора видеообращения к Путину

Житель города по имени Алексей записал серию видео с обращениями к президенту РФ и губернатору края Александру Уссу. Мужчина раскритиковал введение QR-кодов, сообщив, что если их не отменят, то он поднимет бунт и устроит революцию.
Житель Красноярска, обильно матерясь, рассказал о своей позиции в отношении "всеобщей куаризации", пригрозив революцией и убийством "кого-то там в Кремле".
"Прекращайте этот беспредел. Иначе я подниму людей против вас, за мной пойдут тысячи и миллионы. Я подниму Красноярский край, подниму Урал. Я докажу вам в Кремле, что вы людей за людей не считаете. Для вас люди — это стадо баранов. Вы придумали эти QR-коды, чтобы сломать людей. Не прекратите беспредел — я подниму людей против Кремля, и вас всех переубиваем", — поясняет автор ролика.
Источник:
После того, как это видео стало вирусным и распространилось в Сети, несколько телеграм-каналов опубликовали ролик с жестким задержанием спикера Алексея. Люди в масках забрали мужчину и отвезли в полицию.
Источник:
А еще через время в соцсетях появилось видео с извинениями главного героя. «Я высказал свое мнение по поводу того, что происходит. Считаю, что мое высказывание было на эмоциях, допустил глупость. Впредь этого не повторится»,- говорит Алексей.
Источник:
Похоже, практика извинений на камеру, над которой иронизировали в России, наблюдая за покаянием лиц неизвестной национальности, становится трендом. Кто следующий?
Источник:
- Томич похвастался в автобусе наркотиками и тут же был задержан полицейским в штатском
- "Это не BLM": видео с жестким задержанием человека появилось в Германии
- Пометил территорию: красноярский полицейский помочился в подъезде многоэтажки, прибыв туда по вызову
- В Питере на глазах у матери пятеро полицейских упаковывали в машину, кричащую от боли и страха школьницу
- При виде полицейских насильник попытался выпрыгнуть в окно, но отскочил от стекла, как мяч
Понравилось40
но вот новость прилетела с яндекса: власти собираются избавиться от термина QR код заменив его другими: паспорт здоровья, гринпасс и пр.