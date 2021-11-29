"Прекращайте этот беспредел" : в Красноярске жестко задержали автора видеообращения к Путину

Житель Красноярска, обильно матерясь, рассказал о своей позиции в отношении "всеобщей куаризации", пригрозив революцией и убийством "кого-то там в Кремле".

"Прекращайте этот беспредел. Иначе я подниму людей против вас, за мной пойдут тысячи и миллионы. Я подниму Красноярский край, подниму Урал. Я докажу вам в Кремле, что вы людей за людей не считаете. Для вас люди — это стадо баранов. Вы придумали эти QR-коды, чтобы сломать людей. Не прекратите беспредел — я подниму людей против Кремля, и вас всех переубиваем", — поясняет автор ролика.