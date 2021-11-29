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"Прекращайте этот беспредел" : в Красноярске жестко задержали автора видеообращения к Путину

"Прекращайте этот беспредел" : в Красноярске жестко задержали автора видеообращения к Путину (1 фото + 3 видео)

Автор:
29 ноября 2021 10:32
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   задержание   красноярск   обращение   политика   полиция   
1885
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Житель города по имени Алексей записал серию видео с обращениями к президенту РФ и губернатору края Александру Уссу. Мужчина раскритиковал введение QR-кодов, сообщив, что если их не отменят, то он поднимет бунт и устроит революцию.

Житель Красноярска, обильно матерясь, рассказал о своей позиции в отношении "всеобщей куаризации", пригрозив революцией и убийством "кого-то там в Кремле".


"Прекращайте этот беспредел. Иначе я подниму людей против вас, за мной пойдут тысячи и миллионы. Я подниму Красноярский край, подниму Урал. Я докажу вам в Кремле, что вы людей за людей не считаете. Для вас люди — это стадо баранов. Вы придумали эти QR-коды, чтобы сломать людей. Не прекратите беспредел — я подниму людей против Кремля, и вас всех переубиваем", — поясняет автор ролика.


После того, как это видео стало вирусным и распространилось в Сети, несколько телеграм-каналов опубликовали ролик с жестким задержанием спикера Алексея. Люди в масках забрали мужчину и отвезли в полицию.


А еще через время в соцсетях появилось видео с извинениями главного героя. «Я высказал свое мнение по поводу того, что происходит. Считаю, что мое высказывание было на эмоциях, допустил глупость. Впредь этого не повторится»,- говорит Алексей.

Похоже, практика извинений на камеру, над которой иронизировали в России, наблюдая за покаянием лиц неизвестной национальности, становится трендом. Кто следующий?


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Метки: видео   задержание   красноярск   обращение   политика   полиция   
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40k
dima423 Час назад
ну епанько же... если есть у тебя свое мнение высказывай его прилично...без оскорблений, без нарушения законов...
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287
Михаил Андреев 14 секунд назад
забавно конечно,

но вот новость прилетела с яндекса: власти собираются избавиться от термина QR код заменив его другими: паспорт здоровья, гринпасс и пр.
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1k
Оксид Бетона 15 минут назад
Слабак! Сразу сдался!
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2k
Иван Алексеев 19 минут назад
А где жёсткое задержание? Не пинали, морду не били, газом не травили, шокером не били. Даже наручники не надели.
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38k
Сергей 20 минут назад
Вот про баб раньше говорили: волос долог, а ум короток. А у этого ни волос -ни ума нет!
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4k
Вадим 22 минуты назад
Ну все Вова может спать спокойно. Шаман в дурке,Красноярский край и Урал "умиротворенны"
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4k
просто Дмитрий 22 минуты назад
Мдяяяяя. Сразу видно без спец.подготовочки и мат.уч.пособия действовал. Хотя... про "соточку перед выступлением" не уверен..
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−33
Mika 23 минуты назад
Крепостные должны молчать в тряпочку
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙏 Полчаса назад
одет как клоун тапочьный , фигура гусеницы, изъясняется как тиктокер, и за ним народ пойдёт власть свергать
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340
udok7856 Полчаса назад
Что то быстро он извиняться стал, 99% этих борцов с властью только орать на камеру могут, его карьера революционера окончена.)))
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−21
1k
Алксандр Шевченко 36 минут назад
Да уж , может и накипело, может и эмоции, но если у тебя нет мозгов молчи - за умного сойдешь. Тем более что всё имеет цифровой след, а мониторинг сети ведётся и показательные порки были и будут всегда.
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−21
−59
опарыш рыгорыч 37 минут назад
воблоглазая моль очкует
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10k
harlamov 37 минут назад
Ленин, которого мы заслужили)
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7k
Ivan 40 минут назад
"Прекращайте этот беспредел" : в Красноярске жестко задержали автора видеообращения к ПутинуПосмотреть
"Прекращайте этот беспредел" : в Красноярске жестко задержали автора видеообращения к Путину
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222
Дмитрий Д 40 минут назад
Хера у него самооценка))) Весь Урал соберет если будет надо :D
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29k
Snork Snorkoff 45 минут назад
Слишком гуманный всё же у нас Теран.. Гденть в продвинутой демократии, молча посадили бы, и всё. А тут, поизвинялся, поплакал, и свободен.
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12k
Великий Кормчий 54 минуты назад
С бородой, но в тему.
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7k
Мистер Фикс 55 минут назад
Вся суть подобных борцунов
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900
Opliut 59 минут назад
Я так понял при задержании считали, что он может иметь при себе бумажный стаканчик? Иначе не вижу смысла в таком силовом захвате.
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