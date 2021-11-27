В Удмуртии накажут медиков, которые отремонтировали дорогу к станции скорой помощи

В городе Глазов (Удмуртия) медики скорой помощи, устав просить чиновников о ремонте дороги, своими силами "залатали" асфальт у подстанции и вместо благодарности от руководства им угрожают увольнением.

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Дорогу к гаражу станции скорой помощи на улице Будённого не ремонтировали несколько лет. И если в прошлом и позапрошлом годах водители еще как-то справлялись с бездорожьем, то теперь глубокие ямы угрожают не только автомобилям, которые при въезде и выезде царапают днище, но и медицинскому оборудованию в них.

Медики не единожды жаловались чиновникам на дорогу, но те перекладывают ответственность друг на друга. Кому принадлежит дорога до сих пор неясно - сотрудники считают, что городу, а в ЖКУ говорят, что она находится в "юрисдикции" Управляющей компании "АБК". В общем, ремонта они так и не дождались.

11 ноября, возвращаясь с очередного вызова, медики заметили дорожных рабочих, которые перекладывали асфальт на соседней улице. Сотрудники скорой помощи попросили у работяг куски старого покрытия, который им, очевидно, уже не нужен, и забросали им ямы на пути к гаражу.