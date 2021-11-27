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В Удмуртии накажут медиков, которые отремонтировали дорогу к станции скорой помощи

В Удмуртии накажут медиков, которые отремонтировали дорогу к станции скорой помощи (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 ноября 2021 16:56
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Глазов   Удмуртия   видео   дорога   медики   самоуправство   чиновники   
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За такое наглое самоуправство сотрудникам скорой угрожают увольнением.

В городе Глазов (Удмуртия) медики скорой помощи, устав просить чиновников о ремонте дороги, своими силами "залатали" асфальт у подстанции и вместо благодарности от руководства им угрожают увольнением.

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Дорогу к гаражу станции скорой помощи на улице Будённого не ремонтировали несколько лет. И если в прошлом и позапрошлом годах водители еще как-то справлялись с бездорожьем, то теперь глубокие ямы угрожают не только автомобилям, которые при въезде и выезде царапают днище, но и медицинскому оборудованию в них.


Медики не единожды жаловались чиновникам на дорогу, но те перекладывают ответственность друг на друга. Кому принадлежит дорога до сих пор неясно - сотрудники считают, что городу, а в ЖКУ говорят, что она находится в "юрисдикции" Управляющей компании "АБК". В общем, ремонта они так и не дождались.


11 ноября, возвращаясь с очередного вызова, медики заметили дорожных рабочих, которые перекладывали асфальт на соседней улице. Сотрудники скорой помощи попросили у работяг куски старого покрытия, который им, очевидно, уже не нужен, и забросали им ямы на пути к гаражу.

Дальше произошла классическая российская история. Руководство подстанции обвинило подчинённых в самоуправстве и потребовало написать объяснительные по факту использования муниципального асфальта и служебной машины для его перевозки. Звучит как бред, но даже после объяснений начальство намерено наказать дерзких медиков и пообещало им дисциплинарные взыскания и увольнения.


Чем закончилась история пока неизвестно. Но поскольку об этом вопиющем, но далеко не единичном случае, сегодня написали федеральные издания, то теперь, скорее всего, и "хозяин" дороги вместе с деньгами на ремонт быстро отыщется, и медики останутся целы.

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Метки: Глазов   Удмуртия   видео   дорога   медики   самоуправство   чиновники   
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16  комментариев
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11k
кира Час назад
Да вы что!? Чиновники уже мысленно за ремонт этой дороги себе в карман бабки распихали, а тут такой облом!!! Конечно, наказать надо и асфальт расковырять!
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2k
Moon24 3 минуты назад
Единая Россия совершила очередной прорыв , только и всего
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11k
Valiko 4 минуты назад
ставлю пол-царства, что вся верхушка - едросня
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507
Александр 13 минут назад
Да вы мне поняли, это же прорыв и рывок .
Время на раскачку нет.
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47k
Albert GER 39 минут назад
в Германии их бы тоже обули.
их задача спасать людей, а не возить всякое говно в стерильных машинах.
всё правильно.
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14k
Nikita 57 минут назад
Напомнило
Ссылка www.youtube.com
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3k
Viejo Borracho Dikobraz Час назад
Благодаря их инициативе всплыл тот факт, что деньги на дорогу уже выделялись, но ушли в распил. Подставили своим добрым делом кого то :-)
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26k
Max Shtirlic Час назад
Куйня какая-то - коллективно пишут заявление на увольнение и в добавок обещают нажаловаться в Роспотребнадзор и прокуратуру (любая проверка - практически гарантированный штраф руководству на 50к минимум :) Ну или придется задабривать инспектора, один хрен гемор).
Я, лично, сомневаюсь, что ОК штурмует толпа желающих устроится на работу в скорую
Работёнка то ещё та!
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419
Mixan 2 часа назад
Уже был такой претендент ..Посадили мужика за то что ямы залатывал на 15 суток ..Ну а врачей ,лет на пять сажать будут ха ха ха
Все хотят Путина завалить и опять в 90-е вернуться !!!!
Вот только вилы провинция подымет ,как вам такое либерзда ?
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