В Удмуртии накажут медиков, которые отремонтировали дорогу к станции скорой помощи

За такое наглое самоуправство сотрудникам скорой угрожают увольнением.
В городе Глазов (Удмуртия) медики скорой помощи, устав просить чиновников о ремонте дороги, своими силами "залатали" асфальт у подстанции и вместо благодарности от руководства им угрожают увольнением.
Дорогу к гаражу станции скорой помощи на улице Будённого не ремонтировали несколько лет. И если в прошлом и позапрошлом годах водители еще как-то справлялись с бездорожьем, то теперь глубокие ямы угрожают не только автомобилям, которые при въезде и выезде царапают днище, но и медицинскому оборудованию в них.
Медики не единожды жаловались чиновникам на дорогу, но те перекладывают ответственность друг на друга. Кому принадлежит дорога до сих пор неясно - сотрудники считают, что городу, а в ЖКУ говорят, что она находится в "юрисдикции" Управляющей компании "АБК". В общем, ремонта они так и не дождались.
11 ноября, возвращаясь с очередного вызова, медики заметили дорожных рабочих, которые перекладывали асфальт на соседней улице. Сотрудники скорой помощи попросили у работяг куски старого покрытия, который им, очевидно, уже не нужен, и забросали им ямы на пути к гаражу.
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Дальше произошла классическая российская история. Руководство подстанции обвинило подчинённых в самоуправстве и потребовало написать объяснительные по факту использования муниципального асфальта и служебной машины для его перевозки. Звучит как бред, но даже после объяснений начальство намерено наказать дерзких медиков и пообещало им дисциплинарные взыскания и увольнения.
Чем закончилась история пока неизвестно. Но поскольку об этом вопиющем, но далеко не единичном случае, сегодня написали федеральные издания, то теперь, скорее всего, и "хозяин" дороги вместе с деньгами на ремонт быстро отыщется, и медики останутся целы.
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Время на раскачку нет.
их задача спасать людей, а не возить всякое говно в стерильных машинах.
всё правильно.
Я, лично, сомневаюсь, что ОК штурмует толпа желающих устроится на работу в скорую Работёнка то ещё та!
Все хотят Путина завалить и опять в 90-е вернуться !!!!
Вот только вилы провинция подымет ,как вам такое либерзда ?
Путин не может за всеми уследить, но он должен подчищать руководство регионов.