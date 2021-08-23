Санитары психбольницы жестоко избили пациентку в лифте

И все это происходило на глазах у полицейского. Шокированные записью жильцы подъезда написали заявление в прокуратуру и Следственный комитет.
В ночь на 23 августа во Фрунзенском районе Ярославля медики областной психиатрической лечебницы затолкали сопротивляющуюся пациентку в лифт, жестоко избили и выволокли на улицу. По словам местных жителей, бригада врачей избивала женщину около 40 минут. При этом полицейский, который первым приехал на вызов и слышал крики женщины, даже не думал вмешиваться в ситуацию.
Жесткие кадры (18+):
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В областном Департаменте здравоохранения не стали отрицать, что на вызов приезжали сотрудники психбольницы. После публикации видеокадров с установленной в лифте камере, бригады медиков попросили написать объяснительные.
"Проверяются все обстоятельства, у сотрудников взяты объяснительные. После выяснения деталей, они будут наказаны по всей строгости и в соответствии с законодательством Российской Федерации", - сообщили в Депздраве.
Но шокированные жители подъезда после просмотра "фильма ужасов из реальной жизни Ярославля" не стали ждать внутренней проверки, а подали заявления сразу в Следственный комитет, прокуратуру и ОМВД Фрунзенского района города.
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Понравилось24
вы реально дол...боёбы.
насилие никогда не выход!!!
А уепок, так и останется уепком, что санитор из лифта, что чиновник.
Два здоровых дебила просто надругались над больной женщиной.
Какие нах объяснительные с них? Они под конвоем должны ходить из сизо на допрос к следователю!
Если это бригада из дурки, то почему нет.
Как надо успакаивать пациента? Голосом и добрыми разговорами?
Вы совесем долбанулись?
Иногда башню так сносит, что надо только ухерачивать по полной.
Отбить башку а потом в тачку и вколоть успокоительного лошадиную дозу.
Только так.
Граждане остаются гражданами пока не нарушают свободу других граждан.
Если как здесь государство вынуждено успокоить гражданина - ну ОК.
вам не кажется, что сейчас, в наше время уж слишком много психов, невротиков... и я не про девушку.
а вообще это работа! таких нужно сразу увольнять, при чём по статье. что здесь разбираться, если факт на лицо!
У меня в доме штук несколько наберется, которым санитары не помешали бы, но они на свободе и без должного присмотра спецслужб. А тут дело дошло до кондиции.
Слишком много сердобольности (толерантности если хотите) к убогим в наше время.
Ещё неизвестно что она до этого творила! В таких новостях показывают только конец, а что этому способствовало скрывают - если психованная была в полном неадеквате, люди наоборот медиков поддержат.
Не дай бог вам на дороге попадётся псих с топором, проломит вам голову - но когда его "свяжут" то что он вытворял ДО ЭТОГО МОМЕНТА значения НЕ ИМЕЕТ!
Эта алкашка все бомжату и наркоманов водила на этаж, ко мне в квартиру от нее дважды клопы перебегали, канализацию ей перекрыли и она срала в мусоропровод.
Это предыстория соседской любви и взаимопомощи. На видосе предыстории не видно.
К моей бывшей.
Только не надо ныть про жалость. Есть твари, которые косят под нормальных, а жизнь портят всем вокруг.
Кому то повезло, тварь изолировали. И причем прессовали в варианте лайт.
Премию такой службе!
Надо было жильцам ее на недельку оставить, они бы ее сами затоптали.
надо гласно провести суд и полное наказание, что бы другим неповадно было...
Непонятно, почему ей успокоительного не поставили, но раз уж так, то обездвижить необходимо, иначе она навредит всем, в тч и себе.