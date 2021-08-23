Санитары психбольницы жестоко избили пациентку в лифте

В областном Департаменте здравоохранения не стали отрицать, что на вызов приезжали сотрудники психбольницы. После публикации видеокадров с установленной в лифте камере, бригады медиков попросили написать объяснительные.

"Проверяются все обстоятельства, у сотрудников взяты объяснительные. После выяснения деталей, они будут наказаны по всей строгости и в соответствии с законодательством Российской Федерации", - сообщили в Депздраве.