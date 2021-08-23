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Санитары психбольницы жестоко избили пациентку в лифте

Санитары психбольницы жестоко избили пациентку в лифте (4 фото + 1 видео)

Автор:
23 августа 2021 17:13
Сообщество : Криминал
Метки: видео   заявление   избиение   медики   пациентка   психиатрия   
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И все это происходило на глазах у полицейского. Шокированные записью жильцы подъезда написали заявление в прокуратуру и Следственный комитет.

В ночь на 23 августа во Фрунзенском районе Ярославля медики областной психиатрической лечебницы затолкали сопротивляющуюся пациентку в лифт, жестоко избили и выволокли на улицу. По словам местных жителей, бригада врачей избивала женщину около 40 минут. При этом полицейский, который первым приехал на вызов и слышал крики женщины, даже не думал вмешиваться в ситуацию.

В областном Департаменте здравоохранения не стали отрицать, что на вызов приезжали сотрудники психбольницы. После публикации видеокадров с установленной в лифте камере, бригады медиков попросили написать объяснительные.


"Проверяются все обстоятельства, у сотрудников взяты объяснительные. После выяснения деталей, они будут наказаны по всей строгости и в соответствии с законодательством Российской Федерации", - сообщили в Депздраве.

Но шокированные жители подъезда после просмотра "фильма ужасов из реальной жизни Ярославля" не стали ждать внутренней проверки, а подали заявления сразу в Следственный комитет, прокуратуру и ОМВД Фрунзенского района города.

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Метки: видео   заявление   избиение   медики   пациентка   психиатрия   
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287
Александр Полчаса назад
Это не медбратья - это чмо! Человек возможно получил нервный срыв, что в современной жизни с закредитованнтстью и прочими проблемами как дважды два. Любой человек мог быть на ее месте, наши матери, сестры и т.д. Уродов уволить и под суд что бы запомнили навсегда. Больному делается укол, или рубашка, а это просто ЧМО!!! Здоровые мужики бьют больную женщину!!! Она такая же больная как и люди больные онкологией, ковидом и другими болезнями.
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0
Дядь Петь Минуту назад
Вот так надо с бабами обращаться! Баба должна знать свое место! Тогда и порядок будет в семьях и стране.
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30
Леонид Красный 6 минут назад
почитал я комметарии...
вы реально дол...боёбы.
насилие никогда не выход!!!
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14k
Иван Фёдорович 11 минут назад
Когда человек ведет себя уважительно относительно представителей власти, то и они ведут себя уважительно. Если человек ведет себя как животное то и отношение к нему соответсвующее. Те кто заминусят, - подумайте что бы с вами стало окажись вы в одном лифте с таким пациентом, да вы бы ей череп пробили, а потом оправдывали бы себя и гордились своим героизмом
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16k
Денис 12 минут назад
Хехе.
Если это бригада из дурки, то почему нет.
Как надо успакаивать пациента? Голосом и добрыми разговорами?
Вы совесем долбанулись?
Иногда башню так сносит, что надо только ухерачивать по полной.
Отбить башку а потом в тачку и вколоть успокоительного лошадиную дозу.
Только так.

Граждане остаются гражданами пока не нарушают свободу других граждан.
Если как здесь государство вынуждено успокоить гражданина - ну ОК.
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616
Алексей Попов 16 минут назад
На зону уродов, пусть там кукарекают.
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30
Леонид Красный 17 минут назад
как говорил Юнг: покажите мне психически здорового человека и я его вылечу.
вам не кажется, что сейчас, в наше время уж слишком много психов, невротиков... и я не про девушку.
а вообще это работа! таких нужно сразу увольнять, при чём по статье. что здесь разбираться, если факт на лицо!
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30
Леонид Красный 3 минуты назад
и ещё есть те, кто ставит дизлайк, подтверждая мои наблюдения. ку-ку мля
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9k
Valiko Полчаса назад
Как обычно, показали воспитание "бедной женщины" без предисловия.
У меня в доме штук несколько наберется, которым санитары не помешали бы, но они на свободе и без должного присмотра спецслужб. А тут дело дошло до кондиции.
Слишком много сердобольности (толерантности если хотите) к убогим в наше время.
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30
Леонид Красный Valiko 10 минут назад
предлагаешь всех бить!?
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−94
kreshovitch Полчаса назад
были такие соседи но медики приезжали нормальные и нормально упаковывали!а то что тут пишут ну что сказать вы зря штаны носите!
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−94
kreshovitch Полчаса назад
а значит если человек болен его надо избивать так чтоли???ну вы и дебилы!!!!
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912
zenon Полчаса назад
Так она же не сопротивлялась! Стоит какому-нибудь получить хоть кусочек власти, как он её употребляет без меры.
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29k
Лабуда 36 минут назад
А у неё реально пена изо рта идёт!
Ещё неизвестно что она до этого творила! В таких новостях показывают только конец, а что этому способствовало скрывают - если психованная была в полном неадеквате, люди наоборот медиков поддержат.
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−94
kreshovitch 40 минут назад
бить слабых и больных могут только уё.ки и кастрюли!
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1k
Роман Бумеров 41 минуту назад
Кто нибудь из сочувствующих, когда нибудь, сталкивался с буйным психом? Видел когда нибудь подъезд, в котором двери во ВСЕ квартиры изрублены топором? Я сталкивался, и видел. Полиция таких в своем районе знает и попросту не приезжает, зачастую, так как сделать с ними по закону ни хрена не могут. У нас в стране практически нет принудительной психиатрии, и на этой почве опасные для окружающих больные ничем не ограничены. По видео, конечно, наблюдать такое страшно, лупят, пытаясь вырубить, но ни хрена у них не выходит, хотя у этих гавриков удары за годы ой как поставлены.
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218
Ххх Роман Бумеров Полчаса назад
Если б она была такая плохая, стали бы соседи писать во все подряд органы?
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−94
kreshovitch 42 минуты назад
чеже сука не один жилец не вышел не помог женщине?или мужокв в подъезде не живет?или недомужики если 40 минут человепка избивали че не один херой не затупился???вот те поколение будут убивать хрен пмогут!но будь уверен тебя покажу в интернете!
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6k
BenderRodriguez 42 минуты назад
Предлагаю всем сердобольным жильцам добровольно поработать в психушке санитарами.
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11k
Великий Кормчий 46 минут назад
Блин. А можно этих ребят на ещё один вызов отправить?!!!
К моей бывшей.
Только не надо ныть про жалость. Есть твари, которые косят под нормальных, а жизнь портят всем вокруг.
Кому то повезло, тварь изолировали. И причем прессовали в варианте лайт.
Премию такой службе!
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10k
gnyS i 48 минут назад
Но шокированные жители подъезда после просмотра "фильма ужасов из реальной жизни Ярославля"

Надо было жильцам ее на недельку оставить, они бы ее сами затоптали.
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17k
sanchesS80 48 минут назад
Если это реальные врачи из психбольницы, а не простая скорая, то где у них спец.средства в виде смирительной рубашки той же?
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9k
Vacony 49 минут назад
жестко ... не могу найти оправдания, хотя очень хотел ... буйная ? ну так укол успокаивающего... но вот просто бить... что творится тогда там, где этого не видно ? в подвале психлечебницы и т.д....
надо гласно провести суд и полное наказание, что бы другим неповадно было...
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2k
Ivan 55 минут назад
Пару "хромых лосей", чтоб "посадить" ноги, чтоб не легалась, было бы достаточно.
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