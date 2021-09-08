Черная магия по-украински: чиновница рассыпала "мертвую" землю в горсовете для наведения порчи

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На протяжении нескольких месяцев женщина занималась странными обрядами, подсыпая землю с кладбища под кабинеты коллег. Чем провинились перед поклонницей оккультизма и черной магии сотрудники мэрии, остается лишь догадываться.
В мэрии города Ромны Сумской области несколько месяцев подряд рядом с приемной главы города и под кабинетом управляющей делами исполкома находили землю. Откуда она там появлялась, оставалось загадкой, которую, наконец, разгадали, просмотрев камеры наблюдения.
Оказалось, что эти "сюрпризы" для коллег оставляла заведующая сектором управления персоналом. Когда мэр города Олег Стогний пригласил даму на разговор и спросил о мотивах столь странного поведения, она ничего не смогла ответить.
А вот местные жители уверены, что это был магический ритуал с кладбищенской землей. По чернокнижным обрядам такое проделывают с теми, на кого наводят порчу. Вскоре после этого скандального дела дама уволилась. Говорят, что по собственному желанию. А через время она стала говорить, что дело против нее сфабриковано и видео смонтированы. Дескать, вины ее во всей этой вакханалии нет. Сами чиновники в порчу не верят, но кабинеты на всякий случай освятили, пригласив в мэрию батюшку. А видео показали по местному ТВ. Интересно, скольких недалеких умом оно сподвигнет на подвиги?
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На этом все способы решения заканчиваются.
Хотя еще есть способ выклянчивания денег у Евробанка, ВНЕЗАПНО, опять же, жалуясь на москалей ;)
Смуглянка заявила, что деньги как притяжение всего зла нужно собрать в одно место и завернуть в платок. Она, мол, будет их чистить.
Уходя, обманщица велела два часа не трогать сверток. А после этого чиновница обнаружила пропажу 100 тысяч рублей.
https://www.fontanka.ru/2008/11/11/064/https://www.fontanka.ru/2008/11/11/064/
Столько постов про реально больных и такие же типы прочитанное обсуждают и ругаются.