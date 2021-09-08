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Черная магия по-украински: чиновница рассыпала "мертвую" землю в горсовете для наведения порчи

Черная магия по-украински: чиновница рассыпала "мертвую" землю в горсовете для наведения порчи (2 фото + 1 видео)

Автор:
08 сентября 2021 08:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ynews   видео   магия   метрвая земля   мэрия   обряды   ритуалы   чиновники   
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На протяжении нескольких месяцев женщина занималась странными обрядами, подсыпая землю с кладбища под кабинеты коллег. Чем провинились перед поклонницей оккультизма и черной магии сотрудники мэрии, остается лишь догадываться.

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Метки: ynews   видео   магия   метрвая земля   мэрия   обряды   ритуалы   чиновники   
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773
сеньор Леонсио 55 минут назад
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6k
Конрад Карлович 6 минут назад
Вообще не удивительно. Сумская обл. - рассадник рогулей. Скоро на этой украине ведьм на кострах жечь начнут. А потом пойдут лопатами углублять Черное море
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17k
KOSTELLO 23 минуты назад
Сжечь ведьму!
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15k
VedSpec Полчаса назад
Село пилять...
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5k
newegg Полчаса назад
Сотрудница администрации Красногвардейского района Петербурга привела в свою квартиру на проспекте Маршала Блюхера с улицы молодую цыганку, пообещавшую снять с нее "страшную порчу".
Смуглянка заявила, что деньги как притяжение всего зла нужно собрать в одно место и завернуть в платок. Она, мол, будет их чистить.
Уходя, обманщица велела два часа не трогать сверток. А после этого чиновница обнаружила пропажу 100 тысяч рублей.

https://www.fontanka.ru/2008/11/11/064/https://www.fontanka.ru/2008/11/11/064/
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11k
Хью́берт 40 минут назад
Это всё потому, что она заклинания на мове произносила, вот бесы её и не поняли.
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24k
Батончик с маком 41 минуту назад
Вот дура. Кто же так порчу наводит. Надо было кукол вуду лепить из говна и тыкать их ржавыми гвоздями
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234
vijilante 49 минут назад
Надо на "Фишках" отдельную рубрику выделить , я уже и название придумал : "Шизофрения,как и было сказано".
Столько постов про реально больных и такие же типы прочитанное обсуждают и ругаются.
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4k
Денис Колосов 50 минут назад
Селюки..
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7k
vitenok 50 минут назад
А почему нет тега - жить на украине?
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