Черная магия по-украински: чиновница рассыпала "мертвую" землю в горсовете для наведения порчи

А вот местные жители уверены, что это был магический ритуал с кладбищенской землей. По чернокнижным обрядам такое проделывают с теми, на кого наводят порчу. Вскоре после этого скандального дела дама уволилась. Говорят, что по собственному желанию. А через время она стала говорить, что дело против нее сфабриковано и видео смонтированы. Дескать, вины ее во всей этой вакханалии нет. Сами чиновники в порчу не верят, но кабинеты на всякий случай освятили, пригласив в мэрию батюшку. А видео показали по местному ТВ. Интересно, скольких недалеких умом оно сподвигнет на подвиги?

2021-09-08T08:32:43+03:00