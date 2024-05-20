"Чего ты врёшь, что у тебя только 1 партнёр": ситуации, после которых девушки не хотят идти к гинекологу

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Осмотр у гинеколога - обязательная, но не самая приятная процедура. Следить за здоровьем важно, но порой это приносит массу дискомфорта. И не потому, что есть какие-то болезни, а потому что врачи попадаются иногда настоящие хамы.
1. Девушки поделились своими ситуациями в кабинете гинеколога, после которых к этому врачу они больше не ходили
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Мне кажется, что у гинекологов два объяснения женским заболеваниям: "Вы не рожали, а что же вы хотели?" и "Вы же рожали, чему удивляться".