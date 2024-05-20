FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 2234 поста • 788 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
"Чего ты врёшь, что у тебя только 1 партнёр": ситуации, после которых девушки не хотят идти к гинекологу

"Чего ты врёшь, что у тебя только 1 партнёр": ситуации, после которых девушки не хотят идти к гинекологу

Автор:
20 мая 2024 14:58
Сообщество : Истории из жизни
Метки: гинеколог   забавно   истории   истории из жизни   пациентка   у врача   фото   
3618
15

Осмотр у гинеколога - обязательная, но не самая приятная процедура. Следить за здоровьем важно, но порой это приносит массу дискомфорта. И не потому, что есть какие-то болезни, а потому что врачи попадаются иногда настоящие хамы.

×

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: гинеколог   забавно   истории   истории из жизни   пациентка   у врача   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
33k
Владимир 2 часа назад
Всё это очень смахивает на бред.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 10)
8k
Харон ( Χάρων) Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Korolev 52 минуты назад
Пи#датый пост!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Алексей Час назад
заметим что большинство баб жалуется на баб) те другие дуры по определению)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: предложил спам-фильтр при добавлении комментария
−4
619
2023 Час назад
Не оправдываю хамов и грубиянов, но всё таки понять акушеров тоже можно, целыми днями смотреть на рваные вареники... такое себе удовольствие, поневоле огрубеешь и охамеешь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1693 поста (1645 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

74101



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
"Должна действовать конституция, а не законы шариата": в полицию Москвы обратилась чеченка, попросившая не выдавать её родственникам
"Должна действовать конституция, а не законы шариата": в полицию Москвы обратилась...
Набирающие популярность в сообществах
Илон Маск утверждает, что шахматы будут «решены» в течение 10 лет
Илон Маск утверждает, что шахматы будут «решены» в течение 10 лет
Идиллия деревенской жизни на картинах современного русского художника
Идиллия деревенской жизни на картинах современного русского художника
Самый дешевый складной смартфон Blackview HERO 10
Самый дешевый складной смартфон Blackview HERO 10
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#СССР#кино#автомир#фильм#собака#Жизнь#Китай#Пёс
#в мире#люди#факты#США#Прикол#Юмор#аварии#природа#полиция#Москва
#животные#интересно#машина#автомобили#забавно#авто аварии#ДТП#Россия#авария#актеры
Новый iPad Pro проверили на прочность (2 видео) Новый iPad Pro проверили на прочность (2 видео) "Не взяли на работу, потому что я слишком ЖИВАЯ": пользователи поделились своими неудачами при трудоустройстве "Не взяли на работу, потому что я слишком ЖИВАЯ": пользователи поделились своими неудачами при... Непростые ситуации из жизни женщин Непростые ситуации из жизни женщин "Девочки, я его приворожила - мы поженились": странные рассказы от тех, кто верит в мистику "Девочки, я его приворожила - мы поженились": странные рассказы от тех, кто верит в мистику Ситуации с таможенниками, которые люди запомнили на всю жизнь Ситуации с таможенниками, которые люди запомнили на всю жизнь "Муж обиделся и не разговаривал со мной полтора года": пользователи поделились историями, как их в отношениях "наказывали" молчанием "Муж обиделся и не разговаривал со мной полтора года": пользователи поделились историями, как их...

На что жалуетесь?

Вернуться