Шахматный скандал: американца, обыгравшего гроссмейстера, обвинили в анальном жульничестве

Якобы Ханс Ниманн не смог бы добиться успеха без посторонней помощи. Выдвигается преположение, что шахматист обыграл действующего чемпиона мира нечестно, используя для подсказок устройство, которое было размещено меж ягодиц.
Шахматный спорт не такой азартный и скандальный, как, скажем, футбол или хоккей. Соперники предпочитают доказывать силу на доске и используют для подавления друг друга исключительно мозги. Хотя иногда возникают крайне интересные ситуации. Взять хотя бы разгорающийся скандал с шахматистами Хансом Ниманном и Магнусом Карлсеном. Последний - действующий чемпион мира, и в его победах мало кто сомневается. Ниманн в прошлом был дважды уличен в нечестной игре. Но это предыистория. А история такова.
В начале сентября Карлсен снялся с престижного турнира Sinquefield Cup в Сент-Луисе, косвенно обвинив своего соперника в читерстве. Сама победа Ниманна была для многих неожиданностью. 19-летний американец занимает 49-е место в рейтинге ФИДЕ, и он, играя чёрными, смог победить чемпиона мира Магнуса Карлсена. После такого громкого поражения от аутсайдера норвежец снялся с турнира и намекнул на нечестность игры. Подобного в шахматном мире не случалось уже довольно давно, тем более, что обвинения остались без доказательств. Чемпион мира после намёков замолчал, однако в СМИ стали обсуждать пару неизвестно кем подкинутых предположений, каким образом американец смог одолеть маститого соперника.
В одной из версий муссируется слух, что перед турниром был взломан компьютер Магнуса с дебютными заготовками. Однако в дебюте был разыгран не какой-то секретный вариант, а манёвр, которым Гарри Каспаров (включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента) некогда пытался взломать оборону Анатолия Карпова. Эта комбинация, пусть и не самая популярная, давно изучается шахматистами и сенсации не представляет.
А вот вторая версия, так же из разряда слухов без подтверждения, более пикантна. Дескать, наглый американец не смог придумать ничего лучше, как использовать передатчик с сигналами азбуки Морзе, который спрятал в анусе. Согласно этой версии, Ниманн получал подсказки в режиме онлайн, используя некое вибрирующее устройство. Кто был ответственен за помощь и кто подсказывал шахматисту, конечно, не поясняется.
Понятно, что одна и вторая версии - лишь предположения, не имеющие реальных доказательств. Сам американец удивлен этими домыслами и говорит, что готов раздеваться перед матчем и даже, если потребуется играть голым, чтобы доказать свою невиновность. Не остался равнодушным к этому скандалу и Илон Маск. На своей странице в Твиттере этот скандал он прокомментировал слегка видоизмененной цитатой немецкого философа Артура Шопенгауэра. "Талант достигает цель, которую никто не может достичь, а гений — ту которую никто не может увидеть (потому что она в заднице)", — написал глава Tesla и SpaceX.
Между тем, жульничество в шахматах - не редкость. И если Ниманну еще можно простить его махинации в 12 лет за онлайн-партиями, то в мошенничестве обвиняли и куда более маститых и взрослых шахматистов.
В 2015 году с турнира в Дубаи был снят двухкратный чемпион Грузии по шахматам Гийоз Нигалидзе. Его также на три года дисквалифицировали в ФИДЕ за жульничество во время игры. Грузин несколько раз выходил в туалет, посещая одну и ту же кабинку. Это насторожило организаторов, которые нашли спрятанный там смартфон. Выяснилось, что шахматист сверял ходы с программой, установленной на телефон.
Через четыре года после этого скандала еще одного шахматиста поймали в туалете с телефоном на турнире в Страсбурге. 58-летний гроссмейстер Игорь Раусис, представлявший Чехию, так же сверялся по смартфону с программой - в интернет практически сразу после соревнований слили фото шахматиста, сделанные в туалетной кабинке.
Индиец Умакант Шарма прятал блютуз-гарнитуру под чалмой. Эта хитрость помогла не слишком сильному шахматисту добиться резкого скачка в игре и стать претендентом на попадание в сборную, однако после разоблачения парня дисквалифицировали на 10 лет.
И это далеко не все случаи, когда мошенники обманным путем получали преимущество в турнирах, но в отношении Ниманна пока нет никаких доказательств - лишь предположения о жульничестве. Так что, возможно, все эти догадки так и останутся слухами. Правда, не очень чистыми и дурно пахнущими.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Итальянский гинеколог лечил пациенток сексом
- «Снимите, пожалуйста, платочек»: в Тюмени пятиклассницу не пустили в школу из-за хиджаба
- «Я порву ваши барабаны»: во Владивостоке футбольные болельщики так достали местную жительницу, что она пришла разбираться с ними на стадион
- «Вы что здесь в трусах ходите?»: в Дагестане местному жителю не понравился внешний вид туристки и он устроил скандал
- Пародия Гудкова может стоить ему 5 лет лишения свободы
Хочет съесть...и я бы съел ферзя..
Эх! Под этот закусь бы бутылку!
Но во время матча пить нельзя!
В.С.Высоцкий.
Доказухи нет,а оскорбление есть.
И пущай на всех интервью говорит что не собирается никому ничего доказывать - ещё чего ?!
У них в туалетных кабинках стоят камеры наблюдения?
Или БОЛЬШОЙ БРАТ не дремлет?
Или это из соседней его фоткали?
кто же проводит турниры без глушителей анальных сигналов?!