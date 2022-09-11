Шахматный скандал: американца, обыгравшего гроссмейстера, обвинили в анальном жульничестве

В одной из версий муссируется слух, что перед турниром был взломан компьютер Магнуса с дебютными заготовками. Однако в дебюте был разыгран не какой-то секретный вариант, а манёвр, которым Гарри Каспаров (включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента) некогда пытался взломать оборону Анатолия Карпова. Эта комбинация, пусть и не самая популярная, давно изучается шахматистами и сенсации не представляет.





А вот вторая версия, так же из разряда слухов без подтверждения, более пикантна. Дескать, наглый американец не смог придумать ничего лучше, как использовать передатчик с сигналами азбуки Морзе, который спрятал в анусе. Согласно этой версии, Ниманн получал подсказки в режиме онлайн, используя некое вибрирующее устройство. Кто был ответственен за помощь и кто подсказывал шахматисту, конечно, не поясняется.





Понятно, что одна и вторая версии - лишь предположения, не имеющие реальных доказательств. Сам американец удивлен этими домыслами и говорит, что готов раздеваться перед матчем и даже, если потребуется играть голым, чтобы доказать свою невиновность. Не остался равнодушным к этому скандалу и Илон Маск. На своей странице в Твиттере этот скандал он прокомментировал слегка видоизмененной цитатой немецкого философа Артура Шопенгауэра. "Талант достигает цель, которую никто не может достичь, а гений — ту которую никто не может увидеть (потому что она в заднице)", — написал глава Tesla и SpaceX.



