Страховой мошенник остался без ног и без денег

Подозрения в отношении инцидента возникли, когда выяснилось, что ответчик заключил 14 полисов страхования жизни с максимальной выплатой в год, предшествующий инциденту. Мужчина долгое время был прикован к инвалидной коляске, а теперь теперь пользуется протезами. Он утверждал, что он забрал полисы после того, как ему рассказали, что доходность по страховым полисам выше, чем по сберегательным счетам.

Его жена подала заявление о получении страховой суммы сразу после инцидента, но страховая компания отказалась платить, подозревая, что мужчина умышленно нанес себе травму. Пострадавший, в свою очередь, настаивал на собственной невиновности и утверждал, что наступил на осколок стекла, в результате чего потерял равновесие и упал перед поездом, который только что отправлялся со станции.

Инцидент привел к тому, что мужчине ампутировали обе ноги ниже колена.

Следствие, которое продолжается уже семь лет, осложнилось тем, что проводник поезда, ставший свидетелем происшествия, изменил свою версию. Изначально проводник заявил, что мужчина поскользнулся и упал под поезд, но потом начал утверждать, что тот сам бросился под него.