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Страховой мошенник остался без ног и без денег

Страховой мошенник остался без ног и без денег (4 фото)

Автор:
13 ноября 2021 09:41
Сообщество : Криминал
Метки: венгрия   инвалидность   криминал   мошенничество   несчастный случай   страховка   суд   судопроизводство   
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54-летний Шандор Ч., 54 года, житель венгерской деревни Ньирчасзари, потерял ноги, попав под поезд. Он уверял, что поскользнулся и именно поэтому стал жертвой несчастного случая. Однако суд обнаружил, что за год до инцидента он оформил 14 полисов страхования жизни. В итоге вместо страховых выплат мошеннику дали два года условно и приговорили к значительному штрафу.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: венгрия   инвалидность   криминал   мошенничество   несчастный случай   страховка   суд   судопроизводство   
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6  комментариев
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Core Час назад
Ну кто так мошеничает
вспомнилась песня про застрахуй братуху
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334
Pterocactus 23 минуты назад
Допрыгался.
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4k
livaneth Полчаса назад
Не верю, что здоровый, работающий и не имеющий проблем мужчина сам бросился под поезд.
А вот в страховую компанию, запугавшую свидетеля, чтоб дал неправильные показания - верю.
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37k
Лесли 🥰 Час назад
А мне вот интересно, а если бы он сдох?!
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