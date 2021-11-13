Страховой мошенник остался без ног и без денег

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54-летний Шандор Ч., 54 года, житель венгерской деревни Ньирчасзари, потерял ноги, попав под поезд. Он уверял, что поскользнулся и именно поэтому стал жертвой несчастного случая. Однако суд обнаружил, что за год до инцидента он оформил 14 полисов страхования жизни. В итоге вместо страховых выплат мошеннику дали два года условно и приговорили к значительному штрафу.
Венгерский суд признал виновным в мошенничестве 54-летнего Шандора Ч., который потерял обе ноги, попав под поезд. По мнению суда, он сам встал на пути поезда, чтобы затем потребовать компенсацию в размере более $3 миллионов.
Катастрофа случилась 30 июля 2014 года в венгерской деревне Ньирчасзари. Однако обстоятельства происшедшего сразу вызвали подозрения у страховщиков. Теперь, после нескольких лет разбирательств,
районный суд Пешта постановил, что обвиняемый намеренно прыгнул под поезд ради получения страховой премии.
Катастрофа случилась 30 июля 2014 года в венгерской деревне Ньирчасзари. Однако обстоятельства происшедшего сразу вызвали подозрения у страховщиков. Теперь, после нескольких лет разбирательств,
районный суд Пешта постановил, что обвиняемый намеренно прыгнул под поезд ради получения страховой премии.
Подозрения в отношении инцидента возникли, когда выяснилось, что ответчик заключил 14 полисов страхования жизни с максимальной выплатой в год, предшествующий инциденту. Мужчина долгое время был прикован к инвалидной коляске, а теперь теперь пользуется протезами. Он утверждал, что он забрал полисы после того, как ему рассказали, что доходность по страховым полисам выше, чем по сберегательным счетам.
Его жена подала заявление о получении страховой суммы сразу после инцидента, но страховая компания отказалась платить, подозревая, что мужчина умышленно нанес себе травму. Пострадавший, в свою очередь, настаивал на собственной невиновности и утверждал, что наступил на осколок стекла, в результате чего потерял равновесие и упал перед поездом, который только что отправлялся со станции.
Инцидент привел к тому, что мужчине ампутировали обе ноги ниже колена.
Следствие, которое продолжается уже семь лет, осложнилось тем, что проводник поезда, ставший свидетелем происшествия, изменил свою версию. Изначально проводник заявил, что мужчина поскользнулся и упал под поезд, но потом начал утверждать, что тот сам бросился под него.
Его жена подала заявление о получении страховой суммы сразу после инцидента, но страховая компания отказалась платить, подозревая, что мужчина умышленно нанес себе травму. Пострадавший, в свою очередь, настаивал на собственной невиновности и утверждал, что наступил на осколок стекла, в результате чего потерял равновесие и упал перед поездом, который только что отправлялся со станции.
Инцидент привел к тому, что мужчине ампутировали обе ноги ниже колена.
Следствие, которое продолжается уже семь лет, осложнилось тем, что проводник поезда, ставший свидетелем происшествия, изменил свою версию. Изначально проводник заявил, что мужчина поскользнулся и упал под поезд, но потом начал утверждать, что тот сам бросился под него.
В результате суд постановил приговорить мошенника к 2 годам лишения свободы условно и выплате штрафа в размере около $6000 (450 000 рублей). «Я считаю это решение очень странным, естественно, это не то, чего я ожидал, я разочарован», - заявил подсудимый. Он собирается обжаловать судебное решение.
До несчастного случая мужчина работал в сфере тепловой энергетики, устанавливал котлы в Венгрии и за рубежом, но его карьера закончилась, когда он потерял ноги. Он утверждает, что травма и судебное дело обанкротили его.
Параллельно венгерские суды продолжают рассмотрение его исков к другим страховым компаниям, однако в свете принятого судебного решения их перспективы совсем не радужны.
До несчастного случая мужчина работал в сфере тепловой энергетики, устанавливал котлы в Венгрии и за рубежом, но его карьера закончилась, когда он потерял ноги. Он утверждает, что травма и судебное дело обанкротили его.
Параллельно венгерские суды продолжают рассмотрение его исков к другим страховым компаниям, однако в свете принятого судебного решения их перспективы совсем не радужны.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А вот в страховую компанию, запугавшую свидетеля, чтоб дал неправильные показания - верю.