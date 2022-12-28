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Зачем в Лионе сотни тайных переулков

Зачем в Лионе сотни тайных переулков

Автор:
28 декабря 2022 09:32
Сообщество : Исторические факты
Метки: lion   интересно   путешествие   тайные переулки   трабули   факты   фото   
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500 трабулей Лиона: как выглядят тайные переулки французского города и как они появились.

Если посмотреть на старую часть Лиона сверху, то он выглядит как большинство средневековых городков Европы: улицы, расположенные вдоль реки, усеяны домами с красными крышами. С высоты можно сделать вывод, что к реке ведет не так много улиц, и до набережной можно неспешно дойти минут за десять. Для туристов это идеальная прогулка, однако для местных жителей прошлых веков — нет.

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Дело в том, что многие лионцы занимались торговлей шелком, они часто везли на себе несколько десятков, а то и всю сотню килограммов ткани. Так что торговцы сокращали свой путь: они ходили прямо через дворы и частные дома. Вскоре эти пути превратились в сеть запутанных переулков, в которых чужестранец мог легко заблудиться.

Эти тайные проходы, получившие название трабули, не видны с высоты, так как они все находятся под крышами. Лион поистине один из самых недооцененных городов Франции. В городе их насчитывается около пятисот, правда, по всем прогуляться у путешественников не получится.

Помимо истории с торговцами шелком, есть и другая версия появления трабулей, и относится она еще к IV веку нашей эры. Тогда Лион был известен под другим названием — Лугдунум, он был столицей Галлии, находился на холме выше реки. Однако после падения Римской империи все акведуки, по которым в Лугдунум поступала вода, постепенно разрушились. Поэтому жители перебрались на берег реки и отстроили город заново. Они пустили вдоль реки пару улиц и соединили их с берегом небольшими крытыми переулками. Позже, когда в некоторых дворах появились колодцы, воду стали брать из них, и именно по трабулям ходили местные жители. Правда, это всего лишь теория, которая никак не подтверждена документально.

В XV веке Лион превратился в крупный европейский торговый центр, став столицей шелка. Именно по трабулям проще всего было добраться до рынков в центре города или вернуться к реке. Крытые переулки были очень удобны для торговцев: они позволяли переместить товары даже в дождливую погоду и к тому же значительно сокращали путь, позволяя добраться до рынка или до реки за несколько минут.

Позже, во время немецкой оккупации, трабули стали отличным укрытием для французского сопротивления, ведь враги не знали о разветвленной сети тайных переулков.

В наши дни в Лионе открыто очень мало трабулей, около сорока, большая часть этих проходов стала частными владениями. Какие-то из переулков превратили в склады и подсобные помещения, но все же по части этих тайных переулков еще можно прогуляться. Среди местных до сих пор считается, что «настоящий лионец» должен очень хорошо знать тайные проулки города.

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Метки: lion   интересно   путешествие   тайные переулки   трабули   факты   фото   
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1  комментарий
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Андрей Иванов 37 минут назад
Что вода, что шёлк - неубедительная причина для постройки таких относительно сложных сооружений. Их же ещё поддерживать в порядке надо.
Так что там либо ливни типа тропических должны были быть, что маловероятно. Либо уэто просто экономия места, ведь над проходом есть скорее всего жилые помещения, между домами нет зазоров и их не надо обслуживать, ну и важная тема европейского средневековья - на таких улицах на вас не выплеснут говно с верхних этажей
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