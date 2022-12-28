Зачем в Лионе сотни тайных переулков

Помимо истории с торговцами шелком, есть и другая версия появления трабулей, и относится она еще к IV веку нашей эры. Тогда Лион был известен под другим названием — Лугдунум, он был столицей Галлии, находился на холме выше реки. Однако после падения Римской империи все акведуки, по которым в Лугдунум поступала вода, постепенно разрушились. Поэтому жители перебрались на берег реки и отстроили город заново. Они пустили вдоль реки пару улиц и соединили их с берегом небольшими крытыми переулками. Позже, когда в некоторых дворах появились колодцы, воду стали брать из них, и именно по трабулям ходили местные жители. Правда, это всего лишь теория, которая никак не подтверждена документально.