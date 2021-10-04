Детки в печке: удивительные русские традиции

Сегодняшняя тема построена вокруг одного из малоизвестных произведений русской культуры.
Ее автор не был художником в полном смысле, зато был успешным педиатром и автором книги «Физическое воспитание детей у разных народов, преимущественно России». Этот труд настолько разносторонен, что представляет интерес и для историков, и для медиков, и для этнографов.
Егор Арсеньевич Покровский — русский педиатр и меценат; доктор медицинских наук, а также - крупнейший исследователь «детского физического воспитания и детских народных игр разных народов и регионов России 19 века, книги которого по проблематике мира детства издаются и переиздаются три века подряд» - как пишет о нем википедия.
Иллюстрация Покровского «Крестьянские дети зимой в избе» создана почти 150 лет назад. Это уникальный, исторически достоверный взгляд на жизнь крестьян 19 века.
Картинку можно назвать художественной реконструкцией: типичная крестьянская изба, большое семейство, родители, изможденные ежедневным тяжким трудов и выглядящие гораздо старше своего возраста. Взрослых на картинке можно принять за стариков, но по статистике, им всего лишь за 30.
Утраченные ныне детали крестьянского быта можно рассматривать бесконечно. Дети-погодки повсюду, тут же новорожденный теленок, который остается в избе в морозы, горшки, крынки, брошенная редька как символ пищевой культуры крестьянства, и интересная деталь – дети в печи.
Однако многие из вас и так знают, насколько огромной была роль русской печи. Настолько, что оставила заметный культурный след, и по сей день является символом домашнего уюта.
Печь не даром имела внушительные размеры, занимая, порой, половину и так не просторной избы. На ней спали, а внутри готовили, мылись, парились, лечили.
Был и ритуал «перепекания» младенцев, которые родились хилыми или больными. Несмотря на странный термин, процедура скорее напоминала прогревание, разумеется, без открытого огня. Такой процесс мы и видим на картине, ярко иллюстрирующей бытовые особенности наших предков.
Источник:
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