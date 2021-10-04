Детки в печке: удивительные русские традиции

Картинку можно назвать художественной реконструкцией: типичная крестьянская изба, большое семейство, родители, изможденные ежедневным тяжким трудов и выглядящие гораздо старше своего возраста. Взрослых на картинке можно принять за стариков, но по статистике, им всего лишь за 30.

Утраченные ныне детали крестьянского быта можно рассматривать бесконечно. Дети-погодки повсюду, тут же новорожденный теленок, который остается в избе в морозы, горшки, крынки, брошенная редька как символ пищевой культуры крестьянства, и интересная деталь – дети в печи.