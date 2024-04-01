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«Так бывает»: чиновник из Иркутской области провёл в соцсетях опрос о своей работе с одними лишь позитивными вариантами ответов

«Так бывает»: чиновник из Иркутской области провёл в соцсетях опрос о своей работе с одними лишь позитивными вариантами ответов

Автор:
01 апреля 2024 15:34
Сообщество : Жить в России
Метки: Иркутская область   Николай Хрычев   Чунский район   мэр   опрос   скандал   
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Но комментарии к опросу пришлось закрыть.

Администрация Чунского района Иркутской области решила узнать мнение жителей о своей работе. А конкретно - о главе района, Николае Хрычеве.

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И провела опрос с вариантами ответов: супер, отлично и хорошо.

По итогам промежуточного голосования, победил вариант «супер». Правда, якобы началось нехилое бурление в комментах, и их закрыли. А теперь в паблике нет и того опроса. Хотя СМИ обратили внимание и на другие сообщения районной администрации:

Сам Николай Хрычев  ничего удивительного в том опросе не увидел. По его мнению, население довольно работой чиновников, отсюда и результаты:

Как бы это, может быть, странно ни звучало, но этот опрос, эти три варианта ответа наших жителей никак не удивляют. Это нормально. Это такой хороший юмор, который не вызовет у местного населения никаких возможных протестов. Вот так повелось, так бывает, что население полностью поддерживает администрацию, руководителей, которых выбрало управлять хозяйственными процессами на территории района.

Сумасшедший объём работ проделан, поэтому у нас нет оппозиции никакой абсолютно, как бы странно это ни звучало. На выборах мэра поддержали все три партии и никаких других кандидатов не было. Такое тоже бывает.

Почему закрыли комментарии к опросу - ответить затруднился. Но предположил, что там могли быть нелицеприятные высказывания.

Может быть, начался активный вал комментариев. Не очень хороших, может быть. Мы всё-таки официальный государственный портал. Может быть, какие-то комментарии были нелицеприятные, может, с каким-то уклоном в серьёзные, запрещённые законом темы, нацистские высказывания. Только в связи с этим могли закрыть.

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Метки: Иркутская область   Николай Хрычев   Чунский район   мэр   опрос   скандал   
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9  комментариев
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12k
Vampire 58 минут назад
Глядя на фото, оценивать надо не "работу", а "питание". Тогда всё сходится.
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4k
poбт 42 минуты назад
ну эт по божески еще
мог же сделать
-зае*бись
-пиз*дато
-ох*уенно
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433
CyraxMotorsport 50 минут назад
Контрацептив, что с него взять...
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42k
Сергей 55 минут назад
это опрос от 1.04.2024
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
а где ТРОЯК, НЕУД., И КОЛ?
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667
Рома Час назад
Варианты ответа :
- ДА , не против;
- НЕТ , не против.
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14k
Владимир 2 часа назад
Надо ему опрос прислать:
Ты муд@к ?
1-да.
2-да конечно.
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11k
BarOb 2 часа назад
Позорище
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9k
Гвоздь 2 часа назад
посмеёмся и забудем сие недоразумение.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2734 поста (2687 в горячем)

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