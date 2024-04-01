«Так бывает»: чиновник из Иркутской области провёл в соцсетях опрос о своей работе с одними лишь позитивными вариантами ответов

Как бы это, может быть, странно ни звучало, но этот опрос, эти три варианта ответа наших жителей никак не удивляют. Это нормально. Это такой хороший юмор, который не вызовет у местного населения никаких возможных протестов. Вот так повелось, так бывает, что население полностью поддерживает администрацию, руководителей, которых выбрало управлять хозяйственными процессами на территории района.

Сумасшедший объём работ проделан, поэтому у нас нет оппозиции никакой абсолютно, как бы странно это ни звучало. На выборах мэра поддержали все три партии и никаких других кандидатов не было. Такое тоже бывает.