«Так бывает»: чиновник из Иркутской области провёл в соцсетях опрос о своей работе с одними лишь позитивными вариантами ответов

Но комментарии к опросу пришлось закрыть.
Администрация Чунского района Иркутской области решила узнать мнение жителей о своей работе. А конкретно - о главе района, Николае Хрычеве.
И провела опрос с вариантами ответов: супер, отлично и хорошо.
По итогам промежуточного голосования, победил вариант «супер». Правда, якобы началось нехилое бурление в комментах, и их закрыли. А теперь в паблике нет и того опроса. Хотя СМИ обратили внимание и на другие сообщения районной администрации:
Сам Николай Хрычев ничего удивительного в том опросе не увидел. По его мнению, население довольно работой чиновников, отсюда и результаты:
Как бы это, может быть, странно ни звучало, но этот опрос, эти три варианта ответа наших жителей никак не удивляют. Это нормально. Это такой хороший юмор, который не вызовет у местного населения никаких возможных протестов. Вот так повелось, так бывает, что население полностью поддерживает администрацию, руководителей, которых выбрало управлять хозяйственными процессами на территории района.
Сумасшедший объём работ проделан, поэтому у нас нет оппозиции никакой абсолютно, как бы странно это ни звучало. На выборах мэра поддержали все три партии и никаких других кандидатов не было. Такое тоже бывает.
Почему закрыли комментарии к опросу - ответить затруднился. Но предположил, что там могли быть нелицеприятные высказывания.
Может быть, начался активный вал комментариев. Не очень хороших, может быть. Мы всё-таки официальный государственный портал. Может быть, какие-то комментарии были нелицеприятные, может, с каким-то уклоном в серьёзные, запрещённые законом темы, нацистские высказывания. Только в связи с этим могли закрыть.
Источник:
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-зае*бись
-пиз*дато
-ох*уенно
- ДА , не против;
- НЕТ , не против.
Ты муд@к ?
1-да.
2-да конечно.