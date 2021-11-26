FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5723 поста • 1133 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Инженеры создали нейросеть, которая генерирует сюжет фильмов и сериалов по постеру, но что-то пошло не так

Инженеры создали нейросеть, которая генерирует сюжет фильмов и сериалов по постеру, но что-то пошло не так (19 фото)

Автор:
26 ноября 2021 17:44
Сообщество : Кино
Метки: Искусственный интеллект   интересно   нейросеть   новость   постеры   российские сериалы   советские фильмы   современные технологии   
1977
19

Нас то и дело пугает мысль о том, что в скором времени машины захватят мир.

С каждым годом автоматизируется множество процессов, из-за чего некоторые профессии в скором времени могут исчезнуть.

×
×

Что говорить, если роботы и ИИ покушаются искусство, о чём уже ранее писалось в этом блоге. Правда, пока что это результат работы людей, которые управляют роботами, но долго ли это продлится? То и дело создаются нейросети, которые генерируют изображения, тексты и прочий контент, при этом они запрограммированы обучаться.

Стоит ли пугаться? Возможно, но уж точно не сейчас. Посмотрите на творение инженеров компании DeepKlarity Techologies. Их нейросеть создана для того, чтобы давать описание сюжета только по картинке постера фильма.

С точки зрения самого описания, нейросеть способна генерировать довольно-таки интересные сюжеты, но подходят ли они к тем постерам, которые загрузил пользователь? Скорее нет, чем да.


Автор телеграм-канала о современных технологиях решил проверить, как эта зарубежная программа справится с российским кинематографом. В итоге у него получилось довольно-таки забавные описания.

А что если в эту программу добавить постеры к советским фильмам? Смотрим, что получилось.

Судя по результатам, старая поговорка: "не суди по обёртке" применима и для нейросетей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Искусственный интеллект   интересно   нейросеть   новость   постеры   российские сериалы   советские фильмы   современные технологии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Lola 21 минуту назад
Еще одна отличная описашка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
kaboza 56 минут назад
Самая невротнейросеть сидит у подъезда, разложит по по полочкам [мат]з [мат] че происходит и в телеке и в стране и по жизе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Комменты Галлея. 2 часа назад
"А зори здесь тихие" - было очень близко...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Неожиданный исход одного собеседования Неожиданный исход одного собеседования 20 фото исторических личностей, созданных нейросетью 20 фото исторических личностей, созданных нейросетью Нейросеть от Сбера испанский стыд или шедевр чистой красоты? Нейросеть от Сбера испанский стыд или шедевр чистой красоты? Фотограф воссоздает лица знаменитых людей прошлого при помощи нейросети Фотограф воссоздает лица знаменитых людей прошлого при помощи нейросети Портреты российских императоров обработали нейросетью и показали, каким правители могли бы быть в жизни Портреты российских императоров обработали нейросетью и показали, каким правители могли бы быть... Следи за собой – будь осторожен: комплексы видеофиксации «поумнели» Следи за собой – будь осторожен: комплексы видеофиксации «поумнели»
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

7715



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
По три с половиной года за пранк. Каждому!
1
183
По три с половиной года за пранк. Каждому!
Евгений Лебедев: ел объедки в столовой, спал на вокзалах и мечтал сыграть дерево
2
46
Евгений Лебедев: ел объедки в столовой, спал на вокзалах и мечтал сыграть дерево
Набирающие популярность в сообществах
Ну и «Ню»: в Африке выявлен штамм коронавируса, отличающийся большей агрессивностью, чем «Дельта»
0
38
Ну и «Ню»: в Африке выявлен штамм коронавируса, отличающийся большей агрессивностью,...
Забраться под облака: как это влияет на здоровье и качество жизни
0
32
Забраться под облака: как это влияет на здоровье и качество жизни
Неожиданный исход одного собеседования
Неожиданный исход одного собеседования
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждую ночь так
0
0

Лучшие демотиваторы
А ещё они называли тебя дранной шкурой
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#люди#новости#кино#автомир#авто аварии#Ynews#шоу бизнес#сарказм
#Юмор#факты#ватермарк#Россия#дтп#аварии#забавно#Жизнь#истории#сатира
#интересно#подборка#животные#автомобили#картинки#история#приколы#интересное#комментарии#смешно

На что жалуетесь?

Вернуться