Инженеры создали нейросеть, которая генерирует сюжет фильмов и сериалов по постеру, но что-то пошло не так

С точки зрения самого описания, нейросеть способна генерировать довольно-таки интересные сюжеты, но подходят ли они к тем постерам, которые загрузил пользователь? Скорее нет, чем да.

Автор телеграм-канала о современных технологиях решил проверить, как эта зарубежная программа справится с российским кинематографом. В итоге у него получилось довольно-таки забавные описания.