Инженеры создали нейросеть, которая генерирует сюжет фильмов и сериалов по постеру, но что-то пошло не так

Нас то и дело пугает мысль о том, что в скором времени машины захватят мир.
С каждым годом автоматизируется множество процессов, из-за чего некоторые профессии в скором времени могут исчезнуть.
Что говорить, если роботы и ИИ покушаются искусство, о чём уже ранее писалось в этом блоге. Правда, пока что это результат работы людей, которые управляют роботами, но долго ли это продлится? То и дело создаются нейросети, которые генерируют изображения, тексты и прочий контент, при этом они запрограммированы обучаться.
Стоит ли пугаться? Возможно, но уж точно не сейчас. Посмотрите на творение инженеров компании DeepKlarity Techologies. Их нейросеть создана для того, чтобы давать описание сюжета только по картинке постера фильма.
С точки зрения самого описания, нейросеть способна генерировать довольно-таки интересные сюжеты, но подходят ли они к тем постерам, которые загрузил пользователь? Скорее нет, чем да.
Автор телеграм-канала о современных технологиях решил проверить, как эта зарубежная программа справится с российским кинематографом. В итоге у него получилось довольно-таки забавные описания.
А что если в эту программу добавить постеры к советским фильмам? Смотрим, что получилось.
Судя по результатам, старая поговорка: "не суди по обёртке" применима и для нейросетей.
Источник:
- Удаленное фото Бейонсе, памятник Аленки и другое: нейросеть оживила фото и мемы
- 20 фото исторических личностей, созданных нейросетью
- Начесы, бандиты, бикини: доисламский Иран на киноафишах
- Фотограф воссоздает лица знаменитых людей прошлого при помощи нейросети
- Нейросеть показала как могли бы выглядеть люди из прошлого
Понравилось25