Гибрид Сердюкова с вертолётом: нейросети умеют многое, но с рисованием Карлсона случился конфуз

Эксперты объясняют этот конфуз тем, что искусственному интеллекту неочевидна концепция мужчины с прикрепленным к спине пропеллером. Т.е. такого персонажа нейросеть не знает, а потому генерирует как бог на душу положит.

А какой из образов вам, друзья, понравился больше остальных?