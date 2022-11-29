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Гибрид Сердюкова с вертолётом: нейросети умеют многое, но с рисованием Карлсона случился конфуз

Гибрид Сердюкова с вертолётом: нейросети умеют многое, но с рисованием Карлсона случился конфуз

Автор:
29 ноября 2022 11:08
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Искусственный интеллект   карлсон   нарисовали   нейросеть   образы   сгенерировали образ карлсона   смешно   
2920
16

Для умных алгоритмов нарисовать обитателя крыш оказалось непосильной задачей.

Нейросети очень старались нарисовать Карлсона, но даже приделать обычный пропеллер к его спине они не в состоянии. Получается что угодно (даже гибрид человека с вертолетом), только не всеми любимый толстяк - любитель плюшек и варенья.


Вот как-то так видят Карлсона современные алгоритмы.


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Эксперты объясняют этот конфуз тем, что искусственному интеллекту неочевидна концепция мужчины с прикрепленным к спине пропеллером. Т.е. такого персонажа нейросеть не знает, а потому генерирует как бог на душу положит.


А какой из образов вам, друзья, понравился больше остальных?


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Метки: Искусственный интеллект   карлсон   нарисовали   нейросеть   образы   сгенерировали образ карлсона   смешно   
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10  комментариев
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46k
Элек Мек Час назад
Такого Карлсона ни один мотор не потянет.
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−1
Муськос 6 минут назад
от большей части этих Карлсонов Малышу стоило бы держаться подальше, надев железные трусы с замком. Особенно от вон того накаченного в шортах.
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7k
vitenok 7 минут назад
Всё понравилось, прикольные.
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500
Лютый вам Бетховен 10 минут назад
Комментарий к фото
А тут что не так? Современненько, на участника Burning Man потянет.
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1k
Сергей Викторович 39 минут назад
Нейросети, ну-ну. Как обычно, молодые "таланты" прибегают к любым уловкам чтобы свои "произведения" раскручивать.....
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19k
nobody® 47 минут назад
В меру упитанный мужчина
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7k
newegg 58 минут назад
Полная хрень.
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28k
Levyathan 2 часа назад
Прежде чем загружать в нейросеть подобное задание, нужно было уточнит, чем закидывалась старушка Астрид)
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