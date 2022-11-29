Гибрид Сердюкова с вертолётом: нейросети умеют многое, но с рисованием Карлсона случился конфуз

Для умных алгоритмов нарисовать обитателя крыш оказалось непосильной задачей.
Нейросети очень старались нарисовать Карлсона, но даже приделать обычный пропеллер к его спине они не в состоянии. Получается что угодно (даже гибрид человека с вертолетом), только не всеми любимый толстяк - любитель плюшек и варенья.
Вот как-то так видят Карлсона современные алгоритмы.
Эксперты объясняют этот конфуз тем, что искусственному интеллекту неочевидна концепция мужчины с прикрепленным к спине пропеллером. Т.е. такого персонажа нейросеть не знает, а потому генерирует как бог на душу положит.
А какой из образов вам, друзья, понравился больше остальных?
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