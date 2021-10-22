Виртуальная модель с миллионными гонорарами, успешная робот-художница: роботы захватывают творческие профессии

Подозревать в шпионаже её стали из-за встроенного модема и камер в глазах, которые Ай-Да использует для рисования на основе алгоритмических реакций на её наблюдения.

Для того чтобы вызволить "собственность" гражданина ее Величества пришлось вмешаться британскому послу.