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Виртуальная модель с миллионными гонорарами, успешная робот-художница: роботы захватывают творческие профессии

Виртуальная модель с миллионными гонорарами, успешная робот-художница: роботы захватывают творческие профессии (20 фото)

Автор:
22 октября 2021 10:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ай-Да   виртуальная модель   интересно   робот-поэт   робот-художник   роботы   
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Пластмассовый мир победил?

Робота художницу задержали в Египте по подозрению в шпионаже. И нет, это не новости с панорамы. В 2019 году в Великобритании создали робота художника и вот сейчас он ездит по выставкам по всему миру и представляет свои работы.

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В это сложно поверить не только обычному человеку, но и таможенникам. Робота и его работу задержали в аэропорту и продержали 10 дней пытаясь выяснить истинную причину прибытия в страну.

Подозревать в шпионаже её стали из-за встроенного модема и камер в глазах, которые Ай-Да использует для рисования на основе алгоритмических реакций на её наблюдения.

Для того чтобы вызволить "собственность" гражданина ее Величества пришлось вмешаться британскому послу.

По словам создателя Ай-Ды Эйдана Миллера английскому дипломату пришлось приложить колоссальные усилия, чтобы робота отпустили работники пограничники.

К слову, у робота-художницы Ай-Ды есть свой инстаграм-аккаунт, в котором можно посмотреть ее работы.

В России изобрели робота-поэта iDaPushkin. Правда, с реальным Пушкиным у робота есть только некоторые внешние сходства и то весьма спорные.

Содержание, увы, не такое гениальное. Технология подбора рифмы осуществляется на Android программе «Rimes Robo 16».

Да и робот Пушкин не является уникальным в своем роде и его может купить за деньги каждый.


В отличии от российского Пушкина, виртуальная модель по имени Рози, которую создала корейская компания Sidus Studio X, существует, хоть и виртуально, в единственном экземпляре.

Несуществующая модель уже получила популярность в родной стране ее создателей и имеет социальные сети, на которые люди активно подписываются.

Рекламодатели уже стоят в очереди перед разработчиками виртуальной модели, так как в отличие от настоящих, живых моделей, Рози не отказывается от съемок, она не боится за интернет-травлю и не может заболеть. К тому же, виртуальная модель не стареет, ей будет всегда 22 года и у нее всегда идеальное настроение.


Это лишь малая часть того, где роботов не просто используют в качестве инструмента, но еще и пытаются хуманизировать и представить их в качестве живой личности. То ли еще будет. В одном из своих недавних постов я писал о том, могут ли роботы-няньки заменить настоящих родителей. Если вкратце, то максимум, что пока удалось создать благодаря современным технологиям, так это роботов, которые маленькие дети олицетворяют с детьми.


Значит ли это, что не ровен час, когда роботы полностью отберут у людей рабочие места?

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Метки: Ай-Да   виртуальная модель   интересно   робот-поэт   робот-художник   роботы   
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Игорь Час назад
пытаются хуманизировать и представить их в качестве живой личности. То ли еще будет.
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Зачем только оно нужно - не понятно...
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