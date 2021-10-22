Виртуальная модель с миллионными гонорарами, успешная робот-художница: роботы захватывают творческие профессии

Пластмассовый мир победил?
Робота художницу задержали в Египте по подозрению в шпионаже. И нет, это не новости с панорамы. В 2019 году в Великобритании создали робота художника и вот сейчас он ездит по выставкам по всему миру и представляет свои работы.
В это сложно поверить не только обычному человеку, но и таможенникам. Робота и его работу задержали в аэропорту и продержали 10 дней пытаясь выяснить истинную причину прибытия в страну.
Подозревать в шпионаже её стали из-за встроенного модема и камер в глазах, которые Ай-Да использует для рисования на основе алгоритмических реакций на её наблюдения.
Для того чтобы вызволить "собственность" гражданина ее Величества пришлось вмешаться британскому послу.
По словам создателя Ай-Ды Эйдана Миллера английскому дипломату пришлось приложить колоссальные усилия, чтобы робота отпустили работники пограничники.
К слову, у робота-художницы Ай-Ды есть свой инстаграм-аккаунт, в котором можно посмотреть ее работы.
В России изобрели робота-поэта iDaPushkin. Правда, с реальным Пушкиным у робота есть только некоторые внешние сходства и то весьма спорные.
Содержание, увы, не такое гениальное. Технология подбора рифмы осуществляется на Android программе «Rimes Robo 16».
Да и робот Пушкин не является уникальным в своем роде и его может купить за деньги каждый.
В отличии от российского Пушкина, виртуальная модель по имени Рози, которую создала корейская компания Sidus Studio X, существует, хоть и виртуально, в единственном экземпляре.
Несуществующая модель уже получила популярность в родной стране ее создателей и имеет социальные сети, на которые люди активно подписываются.
Рекламодатели уже стоят в очереди перед разработчиками виртуальной модели, так как в отличие от настоящих, живых моделей, Рози не отказывается от съемок, она не боится за интернет-травлю и не может заболеть. К тому же, виртуальная модель не стареет, ей будет всегда 22 года и у нее всегда идеальное настроение.
Это лишь малая часть того, где роботов не просто используют в качестве инструмента, но еще и пытаются хуманизировать и представить их в качестве живой личности. То ли еще будет. В одном из своих недавних постов я писал о том, могут ли роботы-няньки заменить настоящих родителей. Если вкратце, то максимум, что пока удалось создать благодаря современным технологиям, так это роботов, которые маленькие дети олицетворяют с детьми.
Значит ли это, что не ровен час, когда роботы полностью отберут у людей рабочие места?
Источник:
- Инженеры научили роботов "думать" и действовать коллективно
- Boston Dynamics начала продажу робособаки Spot
- В Голливуде появится робот-кинозвезда
- Собака-робот готова служить людям
- Инженеры создали робота-пчелу, летающую на солнечных батареях
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Зачем только оно нужно - не понятно...