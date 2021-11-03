Нейросеть от Сбера испанский стыд или шедевр чистой красоты?

На днях Сбер показал миру первую нейросеть, которая генерирует в изображения при помощи искусственного интеллекта запросы на русском языке.
ruDALL-E имеет большой спектр применения от формирования дизайна интерьеров до уникальных изображений. Сбер утверждает, что их нейросеть обучена на двух видах данных, что позволяет ruDALL-E генерировать неограниченное количество вариантов изображений.
Принцип работы нейросети состоит из трех этапов. На первом этапе ИИ генерирует изображения по описанию, вторая выбирает самые подходящие, а третья улучшает их качество.
Сначала разработчики заявляли о времени на генерацию одного изображения в течение нескольких минут, на утро первого дня время ожидания увеличилось до 5-10 минут, а во второй половине дня и по сей день время ожидания составляет час.
У меня ушел ровно час на генерацию этой картинки по запросу "Бог локдауна"
И как обычно, не обошлось без ляпов. Сеть заполонили результаты работы искусственного интеллекта от Сбера.
Пользователи твитера запустили тред «вбей название своего ника» и вот, что у них получилось.
"2 ноября Сбер представил нейросеть для генерации изображений по текстовому описанию ruDALL-E. Разработчики запустили сайт, на котором работу алгоритма можно проверить, попросив ее сгенерировать что угодно"— Сережа хорнитолог (@rz00ms) November 3, 2021
ВБИВАЙТЕ СВОИ НИКИ И КИДАЙТЕ ЧТО ВАМ ВЫДАЛОhttps://t.co/kEzp83lI3U pic.twitter.com/8n9TJG8QDA
~ Я сожалею что у меня хватило терпения... pic.twitter.com/5deYn4gaGH— 🍁ℇvǥﻉรɦค всё ещё бомж 24/7🍁 (@EPelmesha) November 3, 2021
у меня час грузилось ЭТО... pic.twitter.com/AvKKDu5M25— ☆ голос в тишине ☆ (@sweetyemptiness) November 3, 2021
Та блин полностью нельзя(((( придётся ждать pic.twitter.com/mVcOrWFfkl— ХёнЁль/гомосячий&бот/уважаюКониши (@Naru_Al) November 3, 2021
Я дождалась pic.twitter.com/1oO1JEjZTt— ХёнЁль/гомосячий&бот/уважаюКониши (@Naru_Al) November 3, 2021
Нууууу. Ладненько. pic.twitter.com/UrPVnge8IJ— Фантастическая тварь на 97% (@_NaNa_tyan_) November 3, 2021
БЛЯЦ, ЧТО ЭТО И ЖИВОЕ ЛИ ОНО АХПХПХПХПХХП pic.twitter.com/pI6pyQknWr— мангустовая акула (@milkyway5421) November 3, 2021
Один пользователь обвинил нейросеть в том, что она сгенерировала по запросу «Яблоко» изображение с вотермаркой.
Интернет - удивительная штука. Можно с легкостью спиратить софт за тысячи долларов (ОСУЖДАЮ) и одновременно, можно испытывать трудности при поиске простой картинки. Это настолько смешно, что даже нейросеть ruDALL-E XL, сгенерировала картинку по запросу "ЯБЛОКО" с ВАТЕМАРКОМ БЛЯТЬ pic.twitter.com/BP3h3c0zDF— Serious_Hitman (@Serious_Hitman) November 3, 2021
Понятное дело, что недоделок и косяков у нейросети предостаточно, но хочется верить, что в будущем у Сбера таки получится усовершенствовать свою ruDALL-E. А пока еще несколько примеров работы нейросети.
Если у вас есть час свободного времени и богатая фантазия, можете попробовать сгенерировать свою картину. Быть может, вам улыбнется удача и сервис выдаст шедевр.
Источник:
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Понравилось26
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Это блокчейн.
A так по мнению сети должен выглядить выгрышный лотерейный билет:
Автор, гореть тебе в аду, пока я не получу компенсацию и возмещение всех процентов от этой говноконторы