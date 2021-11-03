Нейросеть от Сбера испанский стыд или шедевр чистой красоты?

Принцип работы нейросети состоит из трех этапов. На первом этапе ИИ генерирует изображения по описанию, вторая выбирает самые подходящие, а третья улучшает их качество.

Сначала разработчики заявляли о времени на генерацию одного изображения в течение нескольких минут, на утро первого дня время ожидания увеличилось до 5-10 минут, а во второй половине дня и по сей день время ожидания составляет час.

У меня ушел ровно час на генерацию этой картинки по запросу "Бог локдауна"