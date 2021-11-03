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Нейросеть от Сбера испанский стыд или шедевр чистой красоты?

Нейросеть от Сбера испанский стыд или шедевр чистой красоты? (21 фото)

Автор:
03 ноября 2021 19:47
Сообщество : ФотоМир
Метки: Искусственный интеллект   интересно   интернет   ляпы   нейросеть   сбер   
2438
21

На днях Сбер показал миру первую нейросеть, которая генерирует в изображения при помощи искусственного интеллекта запросы на русском языке.

ruDALL-E имеет большой спектр применения от формирования дизайна интерьеров до уникальных изображений. Сбер утверждает, что их нейросеть обучена на двух видах данных, что позволяет ruDALL-E генерировать неограниченное количество вариантов изображений.

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Принцип работы нейросети состоит из трех этапов. На первом этапе ИИ генерирует изображения по описанию, вторая выбирает самые подходящие, а третья улучшает их качество.

Сначала разработчики заявляли о времени на генерацию одного изображения в течение нескольких минут, на утро первого дня время ожидания увеличилось до 5-10 минут, а во второй половине дня и по сей день время ожидания составляет час.

У меня ушел ровно час на генерацию этой картинки по запросу "Бог локдауна"

И как обычно, не обошлось без ляпов. Сеть заполонили результаты работы искусственного интеллекта от Сбера.

Пользователи твитера запустили тред «вбей название своего ника» и вот, что у них получилось.


Один пользователь обвинил нейросеть в том, что она сгенерировала по запросу «Яблоко» изображение с вотермаркой.


Понятное дело, что недоделок и косяков у нейросети предостаточно, но хочется верить, что в будущем у Сбера таки получится усовершенствовать свою ruDALL-E. А пока еще несколько примеров работы нейросети.


Если у вас есть час свободного времени и богатая фантазия, можете попробовать сгенерировать свою картину. Быть может, вам улыбнется удача и сервис выдаст шедевр.

Источник:

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Метки: Искусственный интеллект   интересно   интернет   ляпы   нейросеть   сбер   
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8  комментариев
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1k
Нудник Шпилкес 43 минуты назад
хрен с ним, что этот высер на столько убогий, что его даже людям показывать стыдно. мало того , что изображения рисует по полчаса, так еще и эти изображения это просто набор пикселей ни как не связанный с запросом. просто интересно, зачем это убожество было создано? зачем бабло было попилено?
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237
Arti 8 минут назад
Мой ник articool



.


Это блокчейн.

A так по мнению сети должен выглядить выгрышный лотерейный билет:

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6k
SR Полчаса назад
Все в лучших традициях Сбера. Все через жопу, что в отделениях, что в нейросетях. В отделения набирают по конкурсу среди людей с "особенностями развития" и программисты такие же.
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3k
ozonlab 41 минуту назад
На мой ник оно нарисовало вот это:

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2k
Mowgley 2 часа назад
Бл..дь, я молчу про то, что Сбербанк с начала 90-х торчит мне цену трехкомнатной квартиры в Подмосковье, молчу про то, что е..аное приложение Сбера вешает мой нестарый Асус, даже молчу про то, что эта нечисть берет проценты с переводов банков, которые заключили договоры о беспроцентных переводах с этим монстром и т.д., но чтобы на ФИШКАХ?
Автор, гореть тебе в аду, пока я не получу компенсацию и возмещение всех процентов от этой говноконторы
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237
Arti Mowgley Час назад
Интересно как бы он это изобразил в рисунке )
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Arti 2 часа назад
Ну погнали ребята, ники будем или так маразм какой постить? Жаль долго ждать
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