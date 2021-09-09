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Портреты российских императоров обработали нейросетью и показали, каким правители могли бы быть в жизни

Портреты российских императоров обработали нейросетью и показали, каким правители могли бы быть в жизни (15 фото)

Автор:
09 сентября 2021 09:09
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: интересно   люди   нейросеть   правители   российский император   фото   
1153
15

Внешность знаменитых людей прошлого мы можем узнать только по их портретам. А вот о том, как они выглядели в реальности, мы можем только догадываться. Свою версию того, какими были, например, российские императоры, предложил блогер Денис Ширяев.

Он использовал нейросеть, которая предположила внешность правителей на основе их портретов. Денис отмечает, что этот метод нельзя назвать исторически точным, поэтому его работы — это близкая к картинам генерация. Несмотря на это, на результаты таких манипуляций всё равно интересно посмотреть.


Пётр I

×

Екатерина I


Пётр II


Анна Иоанновна


Иван VI


Елизавета Петровна


Пётр III


Екатерина II


Павел I


С помощью нейросетей восстанавливают не только внешность политиков, но и музыкантов, писателей и других знаменитых личностей прошлого.


Александр I



Николай I



Александр II



Александр III



Николай II

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Метки: интересно   люди   нейросеть   правители   российский император   фото   
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6  комментариев
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21
81
Максим Максимов 24 секунды назад
Жаль, что нейросеть не может воссоздать человека живьём. Вот тогда бы Пётр Первый, вкупе с "отцом Иосифом," разобрались бы с ГосДУРОЙ (С): одних - на кол, других в Сибирь, а третьих - на Лобное место
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295
Елена Букреева Час назад
Глаза нейросеть увеличила, ямки на подбородках стёрла, Петру выщипала брови и нанесла макияж )
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7k
Garpia121 Час назад
Они все с закавказья?
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954
ekolog67 2 часа назад
с датами не совсем ясно
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374k
Алексей 2 часа назад
с последними намного легче.там уже не портреты а фотографии
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