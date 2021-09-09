Портреты российских императоров обработали нейросетью и показали, каким правители могли бы быть в жизни

Внешность знаменитых людей прошлого мы можем узнать только по их портретам. А вот о том, как они выглядели в реальности, мы можем только догадываться. Свою версию того, какими были, например, российские императоры, предложил блогер Денис Ширяев.
Он использовал нейросеть, которая предположила внешность правителей на основе их портретов. Денис отмечает, что этот метод нельзя назвать исторически точным, поэтому его работы — это близкая к картинам генерация. Несмотря на это, на результаты таких манипуляций всё равно интересно посмотреть.
Пётр I
Екатерина I
Пётр II
Анна Иоанновна
Иван VI
Елизавета Петровна
Пётр III
Екатерина II
Павел I
С помощью нейросетей восстанавливают не только внешность политиков, но и музыкантов, писателей и других знаменитых личностей прошлого.
Александр I
Николай I
Александр II
Александр III
Николай II
Источник:
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